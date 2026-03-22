Dự đoán tỷ số Real Madrid - Atletico Madrid: Derby khó lường, trông cậy Mbappe (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Atletico Madrid Real vs Atletico: Derby rực lửa

(3h, 23/3, vòng 29 La Liga) Real Madrid mong đợi Kylian Mbappe sẽ tỏa sáng ngay khi trở lại sau chấn thương để khiến Atletico Madrid ôm hận.

  

Thành tích thi đấu của Real Madrid và Atletico Madrid ở La Liga

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Real Madrid 2 28 21 3 4 60 24
Atletico Madrid 4 28 17 6 5 47 25

🎯Phong độ của Real Madrid và Atletico Madrid

Real Madrid đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Chiến thắng 2-1 trước Man City tại Cúp C1 vừa qua đánh dấu trận thắng thứ 4 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Điều này giúp cho tinh thần của "Los Blancos" được dâng cao đáng kể trong thời gian gần đây. 

Nhìn sang Atletico Madrid, đội bóng này mới để thua Tottenham với tỷ số 2-3 ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1. Nhưng việc đó không thành vấn đề bởi đoàn quân HLV Simeone vẫn giành vé đi tiếp khi thắng tới 5-2 ở trận lượt đi.

Real Madrid chuẩn bị bước vào trận đấu khó khăn gặp Atletico Madrid

Real Madrid chuẩn bị bước vào trận đấu khó khăn gặp Atletico Madrid

Xét riêng ở La Liga, Atletico Madrid thi đấu còn ổn định hơn Real Madrid trong thời gian gần đây. "Los Rojiblancos" toàn thắng ở 4 trận gần nhất, còn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 2 trận và thua 2 trận. Chính vì vậy, thật khó để đánh giá đội nào có phong độ cao hơn trước thềm derby Madrid. 

📈5 trận đối đầu gần nhất giữa Real Madrid và Atletico Madrid

Ngày thi đấu Kết quả
9/2/2025 Real Madrid 1-1 Atletico Madrid
5/3/2025 Real Madrid 2-1 Atletico Madrid
13/3/2025 Atletico Madrid 1-0 Real Madrid
27/9/2025 Atletico Madrid 5-2 Real Madrid
9/1/2026 Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

🤝Lịch sử đối đầu giữa Real Madrid và Atletico Madrid

Atletico Madrid quá hiểu Real Madrid khi đôi bên có tới 242 lần chạm trán nhau trong suốt lịch sử. Nhưng thành tích đối đầu của họ trước "Los Blancos" lại tỏ ra quá thua thiệt. Cụ thể, Atletico Madrid thua tới 118 trận và chỉ 61 lần đánh bại Real Madrid, còn lại là 63 trận hòa. 

Real Madrid thắng nhiều hơn Atletico Madrid, nhưng phần lớn các trận đấu chứng kiến "Kền kền trắng" gặp nhiều khó khăn. Đây là điều không quá khó hiểu bởi vốn dĩ Atletico Madrid là cái tên đáng gờm của bóng đá Tây Ban Nha

Xét riêng ở đấu trường La Liga, trong 5 trận gần nhất, Real Madrid không thể thắng Atletico Madrid. Cụ thể, Real Madrid thua trận và có 3 lần bị đối thủ cầm hòa. 

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của Real Madrid và Atletico Madrid

Real Madrid Atletico Madrid
Man City 1-2 Real Madrid Tottenham 3-2 Atletico Madrid
Real Madrid 4-1 Elche Atletico Madrid 1-0 Getafe
Real Madrid 3-0 Man City Atletico Madrid 5-2 Tottenham
Celta Vigo 1-2 Real Madrid Atletico Madrid 3-2 Real Sociedad
Real Madrid 0-1 Getafe Barcelona 3-0 Atletico Madrid

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng  Kiến tạo
Real Madrid Mbappe - 23 Vinicius - 9 Guler - 4 Guler - 8 Valverde - 7 Vinicius - 5
Atletico Madrid Sorloth - 10 Alvarez - 8 Griezmann - 6 Giuliano Simeone - 5 Marcos Llorente - 4 Alvarez - 3

*Thống kê tính tại La Liga mùa 2025/26

*Ngôi sao nổi bật

Real Madrid

1) Mbappe: Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Real Madrid cũng có sự phục vụ của Mbappe. Tiền đạo người Pháp hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân đối đầu Atletico Madrid. Tiền đạo người Pháp chính là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất của "Los Blancos" khi đã ghi tới 23 bàn ở La Liga mùa bóng hiện tại, qua đó dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. 

Mbappe phục hồi kịp thời giúp Real Madrid an tâm

Mbappe phục hồi kịp thời giúp Real Madrid an tâm

2) Vinicius: Trong thời gian Mbappe vắng mặt, Vinicius đã dần lấy lại phong độ. Anh chính là người ghi bàn nhiều thứ 2 cho Real Madrid ở La Liga mùa bóng hiện tại với 9 bàn thắng. Tất nhiên con số ấy không quá vượt trội, nhưng không thể xóa đi tầm quan trọng của tiền đạo người Brazil. 

3) Valverde: Valverde làm mọi thứ ở Real Madrid, từ tấn công cho đến phòng ngự. Phong độ ghi bàn của tiền vệ người Uruguay hiện rất đáng nể, khi anh ghi tới 5 bàn trong 5 trận gần nhất. Trong đó, ấn tượng nhất là cú hat-trick vào lưới Man City tại Cúp C1.

Atletico Madrid

1) Alvarez: Tiền đạo người Argentina từng chọc thủng lưới Real Madrid tới 2 lần trong chiến thắng 5-2 ở trận lượt đi La Liga mùa này. Người hâm mộ kỳ vọng Alvarez duy trì phong độ đó để khiến "Los Blancos" nếm trái đắng.

Real Madrid phải coi chừng Alvarez

Real Madrid phải coi chừng Alvarez 

2) Sorloth: Thể hình cao to của Sorloth sẽ là thứ vũ khí khiến Real Madrid lo sợ. Ngôi sao này có phong độ ghi bàn cũng không hề tồi, khi có tới 10 bàn cho Atletico Madrid ở La Liga mùa giải hiện tại. Ngoài ra không thể quên kể tới việc Sorloth chọc thủng lưới Real Madrid trong cả 2 trận của mùa bóng 2025/26.

3) Griezmann: Griezmann đã luống tuổi nhưng chưa đối thủ nào dám đánh giá thấp đẳng cấp của cầu thủ người Pháp. Trong những trận đấu lớn như derby Madrid, Griezmann sẽ là điểm tựa cả về tinh thần lẫn chuyên môn để Atletico Madrid nghĩ tới chiến thắng ngay tại Bernabeu.

Phân tích lối chơi

Real Madrid Atletico Madrid
Điểm mạnh - Ghi bàn từ các tình huống cố định, đột phá cá nhân, phản công, tấn công biên, tạo cơ hội từ các đường chuyền xuyên tuyến, khả năng dứt điểm, cướp bóng.  - Ghi bàn từ các quả đá phạt trực tiếp, ghi bàn từ tình huống cố định, tấn công biên, đột phá cá nhân, không chiến, phòng ngự các pha bóng cố định.
Điểm yếu - Ngăn cản đối phương tạo ra cơ hội. - Bắt việt vị, bảo vệ cách biệt mong manh.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Real Madrid thắng 40%
Hòa 30%
Atletico Madrid thắng 30%

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 2-1 Atletico Madrid

Đội hình dự kiến: 

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Guler; Mbappe, Vinicius

Atletico Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Sorloth, Alvarez
Video bóng đá Real Madrid - Elche: Đại thắng nhẹ nhàng, siêu phẩm giữa sân (La Liga)
Video bóng đá Real Madrid - Elche: Đại thắng nhẹ nhàng, siêu phẩm giữa sân (La Liga)

(Vòng 28 La Liga) Real Madrid với lực lượng sứt mẻ vẫn đá tưng bừng để thắng đậm đối thủ đứng gần nhóm xuống hạng.

Bấm xem >>

