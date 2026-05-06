Trực tiếp bóng đá Selangor - Nam Định: Nối dài mạch thăng hoa? (Cúp C1 Đông Nam Á)

20h, 6/5 | Selangor 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Selangor vs Nam Định Nam Định Điểm Sikh Azman Quentin Cheng Abualnadi Ankrah Diarra Halim Rawabdeh Boumous Fortes Laine Moraes Điểm Nguyên Mạnh Lucas Văn Tới Cesar Brenner Văn Kiên Văn Vĩ Percy Tau Lâm Ti Phông Lusamba Xuân Son Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Selangor Selangor Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sikh Azman, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Diarra, Halim, Rawabdeh, Boumous, Fortes, Laine, Moraes Nguyên Mạnh, Lucas, Văn Tới, Cesar, Brenner, Văn Kiên, Văn Vĩ, Percy Tau, Lâm Ti Phông, Lusamba, Xuân Son

Nối dài mạch thăng hoa?

Phong độ của Selangor lên cao trong thời gian qua. Từ khi được dẫn dắt bởi HLV Kim Pan Gon, đội bóng này chỉ mới thua 1 trận trong tổng số 18 trận. Trong trận gần nhất tại giải VĐQG Malaysia, họ thắng Penang với 4 bàn không gỡ.

Nhưng điều đó không hề làm Nam Định lo sợ. Đội bóng thành Nam đã đến bán kết Cúp C1 Đông Nam Á với thành tích bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trước thềm trận gặp Selangor, Nam Định còn thắng Công an TP.HCM 2-0 dù không dùng đội hình tốt nhất.

Xuân Son như thường lệ là người được Nam Định trông chờ nhất. Anh đã ghi cú đúp bàn thắng vào lưới ĐT Malaysia vào tháng 3 và ắt hẳn muốn tái hiện điều đó trước Selangor, CLB đến từ Malaysia.