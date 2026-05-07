Kiều nữ boxing bikini trở thành người mẫu "ảnh nóng", được chồng giúp sức

Trong thế giới thể thao hiện đại, ranh giới giữa sàn đấu và ánh đèn hậu trường ngày càng trở nên mờ nhạt. Câu chuyện của Ebanie Bridges, nữ võ sĩ nổi tiếng với biệt danh “Oanh tạc cơ tóc vàng” là một ví dụ thú vị, nơi sự nghiệp boxing, hình ảnh cá nhân và đời sống riêng đan xen theo cách rất… đời thường và không kém phần hài hước.

Không bị ngăn cản, Ebanie Bridges còn được chồng tự tay chụp ảnh để đăng "ảnh nóng" lên trang cá nhân

Khi “tay đấm thép” bước vào thế giới hậu trường

Ở tuổi 39, Ebanie Bridges được biết đến bởi những cú đấm mạnh mẽ trên võ đài, và bởi phong cách cá tính và khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô từng gây chú ý lớn từ năm 2022 với màn “ra mắt” mặc bikini táo bạo trên bàn cân, qua đó quảng bá cho nền tảng nội dung riêng của mình.

Điều đáng nói là, theo chia sẻ mới đây, không phải tất cả những bức ảnh mang tính “nóng bỏng” của Bridges đều do cô tự thực hiện. Nhân vật đứng sau ống kính trong một số khoảnh khắc lại chính là bạn trai, Kell Brook, cựu vô địch thế giới người Anh.

Chia sẻ với truyền thông, Bridges nói vui: “Anh ấy rất ủng hộ, thậm chí còn chụp giúp tôi vài bức ảnh. Đây là nguồn thu nhập, giúp trang trải cuộc sống và chi phí thi đấu”. Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng phản ánh cách các VĐV hiện đại linh hoạt khai thác hình ảnh cá nhân ngoài sàn đấu.

Không chỉ là hình ảnh, mà còn là câu chuyện kết nối

Dù gắn với những nội dung mang tính gợi cảm, Bridges khẳng định cô luôn kiểm soát giới hạn của mình: “Tôi không làm điều gì khiến bản thân không thoải mái. Tôi vẫn giữ được phẩm giá của mình”.

Đây là bộ đôi có sức ảnh hưởng lớn với thế giới boxing

Quan trọng hơn, với nữ võ sĩ người Australia, nền tảng này không đơn thuần là nơi chia sẻ hình ảnh độc quyền, mà còn là cầu nối với người hâm mộ. Cô nhấn mạnh việc nhận được sự ủng hộ tinh thần lớn từ cộng đồng theo dõi, từ những lời động viên khi thi đấu không suôn sẻ, cho tới sự đồng hành trong cuộc sống thường ngày.

Thậm chí, Bridges còn tiết lộ người hâm mộ không chỉ yêu mến cô mà còn dành tình cảm cho cả Kell Brook và gia đình nhỏ của họ, chi tiết cho thấy sức hút của “cặp đôi quyền lực” trong làng quyền Anh.

Câu chuyện của Ebanie Bridges phần nào phản ánh xu hướng chung của thể thao hiện đại, vận động viên ngoài thi đấu, có thể trở thành người sáng tạo nội dung, doanh nhân và người truyền cảm hứng.

Giữa những cú đấm nảy lửa và ánh đèn hậu trường, Bridges chọn cách dung hòa cả hai thế giới. Và đôi khi, câu chuyện thú vị nhất không phải trên sàn đấu, mà đến từ những chuyện vui hậu trường.