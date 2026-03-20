Real - Barca đấu Atletico 4 lần 1 tháng: "Bóng ma" thua 2-5 và 0-4, dễ tan mộng vô địch

Khi vòng 1/8 Champions League khép lại, lá thăm nhánh đấu đã đưa Atletico Madrid chạm trán Barcelona ở tứ kết (lượt đi vào 9/4, lượt về vào 15/4). Không chỉ là trận thư hùng giữa 2 đại diện La Liga ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, mà còn khởi đầu cho sê-ri đại chiến giữa thầy trò Diego Simeone với 2 "Gã khổng lồ" bóng đá Tây Ban Nha trong 1 tháng tới.

Trong gần 1 tháng tới, Atletico sẽ liên tiếp chạm trán Real và Barca

Lịch thi đấu "tử thần"

Từ nay đến ngày 15/4, Atletico Madrid sẽ đóng vai kẻ phán xét mùa giải. Trong chuỗi 5 trận đấu then chốt, họ chạm trán Barca tới 3 lần (2 lượt trận tứ kết Champions League, 1 trận tại La Liga) và đụng độ Real Madrid ở La Liga. Trận đấu "dễ thở" duy nhất của họ là gặp Sevilla.

Đặc biệt, ở 2 vòng đấu liên tiếp sắp tới tại La Liga, Atletico sẽ lần lượt tiếp đón Real Madrid (23/3) rồi đến Barcelona (5/4).

Trong bối cảnh 2 đối thủ đang kèn cựa từng điểm số cho ngôi vương La Liga, sự xuất hiện của Atletico không khác gì "tảng đá" chắn ngang đường đua, bất chấp họ không còn nhiều cơ hội bám đuổi các đại kình địch. Chỉ cần một cú sẩy chân trước thầy trò Simeone, giấc mơ vô địch quốc nội của 1 trong 2 đội hoàn toàn có thể tan thành mây khói.

Nỗi ám ảnh từ những thảm bại

Tại sao Real và Barca phải sợ Atletico? Mùa này, thầy trò Simeone có tổng cộng 5 lần đối đầu những đại kình địch cùng thành tích thắng 2, thua 3. Đáng nói hơn, 2 chiến thắng của họ đều là những trận cầu gây chấn động về mặt tỷ số.

Real, Barca vẫn chưa thể "nuốt trôi" những thảm bại trước Atletico

Hãy nhớ lại trận thua kinh hoàng 2-5 của Real Madrid trước Atletico tại vòng 7 La Liga, qua đó chấm dứt chuỗi toàn thắng đầu mùa dưới thời HLV Xabi Alonso. Đó là trận đấu mà hàng thủ đắt giá của "Đội bóng Hoàng gia" hoàn toàn vụn vỡ trước lối chơi pressing nghẹt thở cùng khả phản công sắc lẹm từ đối thủ cùng thành phố.

Với Barcelona, thất bại 0-4 ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua vẫn là nỗi ám ảnh. Trận thua trên sân Metropolitano khiến họ không kịp sửa sai ở lượt về (thắng 3-0) và trở thành cựu vương, đồng thời phơi bày sự bất lực về mặt lối chơi khi thầy trò Hansi Flick bị khai thác triệt để "tử huyệt" hàng thủ.

Atletico mùa này có thể không duy trì sự ổn định xuyên suốt, nhưng trong những trận cầu đinh, họ biến thành con quái vật thực sự với tâm thế "không có gì để mất". Một khi Simeone tìm ra kẽ hở, ông sẽ nghiền nát đối thủ.

Kẻ phá bĩnh giấc mơ "Siêu kinh điển" ở chung kết C1

Nhìn vào nhánh đấu Champions League, kịch bản đẹp nhất mà người hâm mộ trung lập chờ đợi là chung kết toàn Tây Ban Nha giữa Real Madrid và đội thắng trong cặp Atletico/Barca. Xa hơn, để giấc mơ "Siêu kinh điển" ở chung kết thành hiện thực, Barca phải vượt qua được "ngọn núi" Atletico.

Tất nhiên, Atletico không ra sân để làm nền cho giấc mơ của người khác. Với Simeone, việc loại Barca ở tứ kết Champions League và ngáng chân Real ở La Liga chính là danh hiệu cao quý nhất.

Atletico - Simeone sẽ phá hỏng giấc mơ vô địch La Liga, Champions League của các đại kình địch?

Lời cảnh báo cuối cùng

Không quá lời nếu nói, kết quả của chuỗi đại chiến Atletico sẽ định đoạt thành bại cả mùa giải của cả Real lẫn Barca. Nếu không thể "giải mã" đối thủ, họ không chỉ mất đi cơ hội vô địch Champions League mà còn có thể nhìn ngôi vương La Liga trôi qua.

Những "bóng ma" thất bại 2-5, 0-4 vẫn đang lởn vởn trong tâm trí các cầu thủ Real lẫn Barca. Nếu không ra sân với sự tập trung tối đa cùng cái đầu lạnh, ác mộng hoàn toàn có thể lặp lại. Atletico không chỉ muốn thắng, họ muốn tạo ra những cơn "địa chấn" để chứng minh rằng tại Tây Ban Nha, vương quyền không chỉ thuộc về Real - Barca. Tất cả hãy coi chừng "cơn bão" mang tên Atletico đang đến rất gần.