Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - PSG: Tập 2 đáng chờ đợi của trận "kinh điển" (Cúp C1)

Đội hình dự kiến: Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Kane
Paris Saint-Germain: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Ghi bàn không phải vấn đề với 2 đội

Cả Bayern Munich lẫn PSG đang trong chuỗi những trận đấu ghi bàn cực kỳ đều đặn. Bayern Munich đã ghi tới 22 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất, và nếu nâng chuỗi trận lên 11 thì Bayern đã ghi 59 bàn, trung bình hơn 5 bàn/trận.

PSG trong khi đó đã có chuỗi trận ghi bàn liên tục kéo dài lên con số 23 sau trận hòa Lorient cuối tuần qua. Lần gần nhất PSG không ghi được bàn nào lại là trước chính hàng xóm sát vách Paris FC hồi giữa tháng 1, trận thua 0-1 khiến PSG bị loại khỏi Coupe de France và tan luôn mộng ăn ba 2 năm liên tiếp.

PSG hiện đã có 43 bàn ở Champions League trong khi Bayern là 42 bàn. Hai đội này có thể phá kỷ lục 45 bàn mùa 1999/2000 của Barcelona, thậm chí phá luôn kỷ lục vào đêm nay.

Thách thức ở vị trí hậu vệ phải

Đáng chú ý là với trận đấu này, PSG và Bayern Munich đều dự kiến có thay đổi ở vị trí hậu vệ phải. Với PSG, sự thay đổi là bắt buộc sau khi Achraf Hakimi bị chấn thương ở lượt đi và không kịp bình phục cho chuyến thăn Munich đêm nay. Warren Zaire-Emery dự kiến sẽ đá thay và anh sẽ phải đương đầu một Luis Diaz cực kỳ nhanh nhẹn.

Trong khi đó, Josip Stanisic là người đá chính cho Bayern ở lượt đi nhưng đã không đối phó tốt với Kvaratskhelia. Stanisic không bị chấn thương nên lựa chọn thay anh hay không sẽ mang tính chiến thuật đối với HLV Vincent Kompany, ông có thể đưa Konrad Laimer vào bởi Laimer đá được hậu vệ phải và là một cầu thủ nhanh nhẹn hơn Stanisic khá nhiều.

Bayern và niềm tin vào sân nhà

Bayern Munich đang có phong độ sân nhà rất cao, cả mùa giải họ mới chỉ thua 1 trận tại Allianz Arena và riêng ở Champions League họ đã toàn thắng cả 6 trận tại đây, ghi 20 bàn. Bayern hiện đang bất bại liên tiếp 9 trận tại tổ ấm của mình và đêm nay họ sẽ tận dụng lợi thế đó để giải quyết PSG.

Mặc dù vậy PSG sẽ tin vào khả năng đá sân khách rất tốt của họ. PSG đã thắng 5/7 trận ở Champions League khi rời Parc des Princes, và tính ở mọi đấu trường thì PSG đang thắng liên tiếp 6 trận sân khách, giữ sạch lưới tới 5 trận trong đó.