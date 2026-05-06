Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Bayern Munich - PSG: Tập 2 đáng chờ đợi của trận "kinh điển" (Cúp C1)

(2h, 7/5, bán kết lượt về Champions League) Cuộc đụng độ kinh điển sẽ bước sang tập 2 và Bayern đang là bên phải rượt đuổi sau khi thua sát nút ở lượt đi.

  

C1 - Champions League | 2h, 7/5 | Allianz Arena

Bayern Munich
0 - 0
Paris Saint-Germain
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Diaz, Kane
Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Ghi bàn không phải vấn đề với 2 đội

Cả Bayern Munich lẫn PSG đang trong chuỗi những trận đấu ghi bàn cực kỳ đều đặn. Bayern Munich đã ghi tới 22 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất, và nếu nâng chuỗi trận lên 11 thì Bayern đã ghi 59 bàn, trung bình hơn 5 bàn/trận. 

PSG trong khi đó đã có chuỗi trận ghi bàn liên tục kéo dài lên con số 23 sau trận hòa Lorient cuối tuần qua. Lần gần nhất PSG không ghi được bàn nào lại là trước chính hàng xóm sát vách Paris FC hồi giữa tháng 1, trận thua 0-1 khiến PSG bị loại khỏi Coupe de France và tan luôn mộng ăn ba 2 năm liên tiếp.

PSG hiện đã có 43 bàn ở Champions League trong khi Bayern là 42 bàn. Hai đội này có thể phá kỷ lục 45 bàn mùa 1999/2000 của Barcelona, thậm chí phá luôn kỷ lục vào đêm nay.

Thách thức ở vị trí hậu vệ phải

Đáng chú ý là với trận đấu này, PSG và Bayern Munich đều dự kiến có thay đổi ở vị trí hậu vệ phải. Với PSG, sự thay đổi là bắt buộc sau khi Achraf Hakimi bị chấn thương ở lượt đi và không kịp bình phục cho chuyến thăn Munich đêm nay. Warren Zaire-Emery dự kiến sẽ đá thay và anh sẽ phải đương đầu một Luis Diaz cực kỳ nhanh nhẹn.

Trong khi đó, Josip Stanisic là người đá chính cho Bayern ở lượt đi nhưng đã không đối phó tốt với Kvaratskhelia. Stanisic không bị chấn thương nên lựa chọn thay anh hay không sẽ mang tính chiến thuật đối với HLV Vincent Kompany, ông có thể đưa Konrad Laimer vào bởi Laimer đá được hậu vệ phải và là một cầu thủ nhanh nhẹn hơn Stanisic khá nhiều.

Bayern và niềm tin vào sân nhà

Bayern Munich đang có phong độ sân nhà rất cao, cả mùa giải họ mới chỉ thua 1 trận tại Allianz Arena và riêng ở Champions League họ đã toàn thắng cả 6 trận tại đây, ghi 20 bàn. Bayern hiện đang bất bại liên tiếp 9 trận tại tổ ấm của mình và đêm nay họ sẽ tận dụng lợi thế đó để giải quyết PSG.

Mặc dù vậy PSG sẽ tin vào khả năng đá sân khách rất tốt của họ. PSG đã thắng 5/7 trận ở Champions League khi rời Parc des Princes, và tính ở mọi đấu trường thì PSG đang thắng liên tiếp 6 trận sân khách, giữ sạch lưới tới 5 trận trong đó.

