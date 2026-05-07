Tennis đỉnh cao Rome Open: Tsitsipas đại chiến Machac, Berrettini & Cilic sẵn sàng bùng nổ

Stefanos Tsitsipas - Tomas Machac: Khoảng 20, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open 2026)

Cuộc chạm trán giữa Stefanos Tsitsipas và Tomas Machac tại vòng 1 Rome Open 2026 mang nhiều hơn ý nghĩa của một trận mở màn, đó là phép thử tâm lý và phong độ cho cả hai trong giai đoạn then chốt của mùa sân đất nện.

Tsitsipas (bên phải) được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ

Sau quãng thời gian tụt dốc đáng kể trên BXH (rơi xuống ngoài top 80), Tsitsipas đang cho thấy dấu hiệu “tái sinh” đúng lúc. Tại Madrid Open, tay vợt Hy Lạp thắng liền 3 trận, thậm chí đẩy đương kim vô địch Casper Ruud vào thế phải cứu thua trước khi gục ngã đáng tiếc.

Lối chơi tấn công giàu biến hóa, đặc biệt là cú thuận tay trên mặt sân đất nện, vẫn là vũ khí giúp Tsitsipas duy trì khả năng gây đột biến. Vấn đề lớn nhất của anh lúc này nằm ở bản lĩnh trong những thời khắc quyết định, thứ đã khiến anh đánh rơi cơ hội tại Madrid.

Machac không phải mẫu tay vợt “ồn ào”, nhưng lại cực kỳ khó chịu. Anh từng khiến Jannik Sinner phải thua set tại Monte Carlo, điều hiếm ai làm được ở thời điểm đó.

Tại Barcelona, tay vợt CH Séc vào tới tứ kết, còn ở Madrid, anh suýt hạ Cameron Norrie nếu không hụt hơi ở loạt tie-break set cuối. Machac không quá mạnh trên sân đất nện, nhưng sự lì lợm và khả năng điều bóng thông minh giúp anh luôn là đối thủ nguy hiểm.

Hai tay vợt đang có thành tích đối đầu đang là 1-1, Tsitsipas thắng tại Vienna 2023, Machac phục thù ở Australian Open 2026. Điều này phản ánh đúng tương quan, không ai vượt trội hoàn toàn. Với phong độ hiện tại, Tsitsipas nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp đỉnh cao, nhưng Machac lại sở hữu sự ổn định và tinh thần thi đấu cực kỳ khó chịu.

Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, nơi Tsitsipas phải “lao động” thực sự nếu muốn đi tiếp. Machac đủ khả năng kéo trận đấu vào thế cân não, đặc biệt nếu Tsitsipas tiếp tục thiếu lạnh lùng ở các điểm số quan trọng.

👉 Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 2-1.

Alexei Popyrin - Matteo Berrettini: Khoảng 16h, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open 2026)

Popyrin bước vào Rome với phong độ đáng lo, thua liền 3 trận, chỉ thắng 4/16 trận từ đầu mùa. Tay vợt Australia từng rất gần một cú hích lớn tại Houston khi có match-point trước Frances Tiafoe, nhưng cú sảy chân đó dường như kéo theo chuỗi sa sút kéo dài.

Berrettini (bên trái) có lợi thế thi đấu trên sân nhà

Trong khi đó, Berrettini, dù rơi xuống ngoài top 100 lại cho thấy những tín hiệu tích cực trên sân đất nện. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng “hủy diệt” 6-0 6-0 trước Daniil Medvedev tại Monte Carlo, cùng việc vào tứ kết Challenger Cagliari. Quan trọng hơn, tay vợt Ý luôn chơi với năng lượng khác biệt khi thi đấu trên sân nhà Rome.

Thành tích đối đầu cũng nghiêng rõ về Berrettini (thắng 4/5), cho thấy sự áp đảo về mặt lối chơi và bản lĩnh trong các thời điểm then chốt. Với phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và sự tự tin đang dần trở lại, Berrettini có đủ cơ sở để kiểm soát trận đấu.

👉 Dự đoán kết quả: Berrettini thắng 2-0.

Marcos Giron - Marin Cilic: Khoảng 17h30, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open)

Giron vừa tìm lại nhịp thi đấu với tứ kết Challenger Cagliari sau chuỗi 3 trận thua, nhưng phong độ mùa này nhìn chung thiếu bùng nổ, dù từng vào bán kết Hong Kong, Auckland và chung kết Phoenix. Lối chơi bền bỉ, khó chịu giúp tay vợt Mỹ luôn có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Ở phía bên kia, nhà vô địch US Open 2014 Cilic vẫn duy trì được số trận thắng ổn định trong năm 2026, nhưng vấn đề thể lực là dấu hỏi lớn sau khi anh rút lui tại Madrid. Dù vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn giúp tay vợt Croatia được đánh giá cao hơn, nhất là khi từng thắng Giron trong lần đối đầu trước.

Trong bối cảnh Cilic chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất, còn Giron đủ lì lợm để khai thác, kịch bản giằng co là rất dễ xảy ra.

👉 Dự đoán kết quả: Cilic thắng sau 3 set.

