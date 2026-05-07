Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tennis đỉnh cao Rome Open: Tsitsipas đại chiến Machac, Berrettini & Cilic sẵn sàng bùng nổ

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Rome Open 2026 ngày 7/5 hứa hẹn bùng nổ với màn so tài giữa Tsitsipas và Machac, Berrettini tái xuất trên sân nhà, cùng cuộc đấu giàu kinh nghiệm giữa Cilic và Giron ở vòng mở màn đầy căng thẳng.

  

Stefanos Tsitsipas - Tomas Machac: Khoảng 20, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open 2026)

Cuộc chạm trán giữa Stefanos Tsitsipas và Tomas Machac tại vòng 1 Rome Open 2026 mang nhiều hơn ý nghĩa của một trận mở màn, đó là phép thử tâm lý và phong độ cho cả hai trong giai đoạn then chốt của mùa sân đất nện.

Tsitsipas (bên phải) được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ&nbsp;

Tsitsipas (bên phải) được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ 

Sau quãng thời gian tụt dốc đáng kể trên BXH (rơi xuống ngoài top 80), Tsitsipas đang cho thấy dấu hiệu “tái sinh” đúng lúc. Tại Madrid Open, tay vợt Hy Lạp thắng liền 3 trận, thậm chí đẩy đương kim vô địch Casper Ruud vào thế phải cứu thua trước khi gục ngã đáng tiếc.

Lối chơi tấn công giàu biến hóa, đặc biệt là cú thuận tay trên mặt sân đất nện, vẫn là vũ khí giúp Tsitsipas duy trì khả năng gây đột biến. Vấn đề lớn nhất của anh lúc này nằm ở bản lĩnh trong những thời khắc quyết định, thứ đã khiến anh đánh rơi cơ hội tại Madrid.

Machac không phải mẫu tay vợt “ồn ào”, nhưng lại cực kỳ khó chịu. Anh từng khiến Jannik Sinner phải thua set tại Monte Carlo, điều hiếm ai làm được ở thời điểm đó.

Tại Barcelona, tay vợt CH Séc vào tới tứ kết, còn ở Madrid, anh suýt hạ Cameron Norrie nếu không hụt hơi ở loạt tie-break set cuối. Machac không quá mạnh trên sân đất nện, nhưng sự lì lợm và khả năng điều bóng thông minh giúp anh luôn là đối thủ nguy hiểm.

Hai tay vợt đang có thành tích đối đầu đang là 1-1, Tsitsipas thắng tại Vienna 2023, Machac phục thù ở Australian Open 2026. Điều này phản ánh đúng tương quan, không ai vượt trội hoàn toàn. Với phong độ hiện tại, Tsitsipas nhỉnh hơn về kinh nghiệm và đẳng cấp đỉnh cao, nhưng Machac lại sở hữu sự ổn định và tinh thần thi đấu cực kỳ khó chịu.

Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, nơi Tsitsipas phải “lao động” thực sự nếu muốn đi tiếp. Machac đủ khả năng kéo trận đấu vào thế cân não, đặc biệt nếu Tsitsipas tiếp tục thiếu lạnh lùng ở các điểm số quan trọng.

👉 Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng 2-1.

Alexei Popyrin - Matteo Berrettini: Khoảng 16h, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open 2026)

Popyrin bước vào Rome với phong độ đáng lo, thua liền 3 trận, chỉ thắng 4/16 trận từ đầu mùa. Tay vợt Australia từng rất gần một cú hích lớn tại Houston khi có match-point trước Frances Tiafoe, nhưng cú sảy chân đó dường như kéo theo chuỗi sa sút kéo dài.

Berrettini (bên trái) có lợi thế thi đấu trên sân nhà

Berrettini (bên trái) có lợi thế thi đấu trên sân nhà

Trong khi đó, Berrettini, dù rơi xuống ngoài top 100 lại cho thấy những tín hiệu tích cực trên sân đất nện. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng “hủy diệt” 6-0 6-0 trước Daniil Medvedev tại Monte Carlo, cùng việc vào tứ kết Challenger Cagliari. Quan trọng hơn, tay vợt Ý luôn chơi với năng lượng khác biệt khi thi đấu trên sân nhà Rome.

Thành tích đối đầu cũng nghiêng rõ về Berrettini (thắng 4/5), cho thấy sự áp đảo về mặt lối chơi và bản lĩnh trong các thời điểm then chốt. Với phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và sự tự tin đang dần trở lại, Berrettini có đủ cơ sở để kiểm soát trận đấu.

👉 Dự đoán kết quả: Berrettini thắng 2-0.

Marcos Giron - Marin Cilic: Khoảng 17h30, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open)

Giron vừa tìm lại nhịp thi đấu với tứ kết Challenger Cagliari sau chuỗi 3 trận thua, nhưng phong độ mùa này nhìn chung thiếu bùng nổ, dù từng vào bán kết Hong Kong, Auckland và chung kết Phoenix. Lối chơi bền bỉ, khó chịu giúp tay vợt Mỹ luôn có khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Cilic vẫn duy trì được số trận thắng ổn định trong năm 2026

Cilic vẫn duy trì được số trận thắng ổn định trong năm 2026

Ở phía bên kia, nhà vô địch US Open 2014 Cilic vẫn duy trì được số trận thắng ổn định trong năm 2026, nhưng vấn đề thể lực là dấu hỏi lớn sau khi anh rút lui tại Madrid. Dù vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp vẫn giúp tay vợt Croatia được đánh giá cao hơn, nhất là khi từng thắng Giron trong lần đối đầu trước.

Trong bối cảnh Cilic chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất, còn Giron đủ lì lợm để khai thác, kịch bản giằng co là rất dễ xảy ra.

👉 Dự đoán kết quả: Cilic thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu Rome Open ngày 7/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Rome Open - đơn nam - vòng 1

Thứ năm, 7/5/2026

16:00

Alexei Popyrin

Matteo Berrettini

On Sports

16:00

Dalibor Svrcina

Miomir Kecmanovic

On Sports

16:00

Nikoloz Basilashvili

Daniel Merida

On Sports

16:00

Zizou Bergs

Terence Atmane

On Sports

17:00

Jacob Fearnley

Giovanni Mpetshi Perricard

On Sports

17:00

Marton Fucsovics

Dino Prizmic

On Sports

17:00

Federico Cina

Alexander Blockx

On Sports

17:30

Marcos Giron

Marin Cilic

On Sports

18:30

Roberto Bautista Agut

Francesco Maestrelli

On Sports

18:30

Roman Andres Burruchaga

Mattia Bellucci

On Sports

20:00

Thiago Agustin Tirante

Gianluca Cadenasso

On Sports

20:00

Ethan Quinn

Pablo Llamas Ruiz

On Sports

20:00

Stefanos Tsitsipas

Tomas Machac

On Sports

20:30

Cristian Garin

Juan Manuel Cerundolo

On Sports

21:30

Sebastian Ofner

Alex Michelsen

On Sports

21:30

Denis Shapovalov

Mariano Navone

On Sports

22:00

Hamad Medjedovic

Valentin Royer

On Sports

23:30

Andrea Pellegrino

Luca Nardi

On Sports

Thứ sáu, 8/5/2026

00:00

Lorenzo Sonego

Ignacio Buse

On Sports

Tennis WTA 1000 - Rome Open - đơn nữ - vòng 1

Thứ năm, 7/5/2026

17:00

Noemi Basiletti

Ajla Tomljanovic

17:00

Yuliia Starodubtseva

Simona Waltert

Tennis WTA 1000 - Rome Open - đơn nữ - vòng 2

Thứ năm, 7/5/2026

16:00

Cristina Bucsa

Qinwen Zheng

16:00

Panna Udvardy

Elise Mertens

16:00

Antonia Ruzic

Mirra Andreeva

18:00

Jasmine Paolini

Leolia Jeanjean

18:30

Tatjana Maria

Sorana Cirstea

18:30

Anastasia Zakharova

Linda Noskova

18:30

Maya Joint

Viktorija Golubic

19:00

Clara Tauson

Oleksandra Oliynykova

19:30

Coco Gauff

Tereza Valentova

20:00

Katerina Siniakova

Anna Kalinskaya

20:00

Jelena Ostapenko

Amanda Anisimova

21:30

Solana Sierra

Anhelina Kalinina

22:00

Belinda Bencic

Bianca Andreescu

23:00

Marie Bouzkova

Taylor Townsend

23:00

McCartney Kessler

Iva Jovic

Thứ sáu, 8/5/2026

01:30

Aryna Sabalenka

Barbora Krejcikova
Alcaraz gặp chấn thương cổ tay phức tạp, trả giá đắt vì mê game và chơi golf?
Alcaraz gặp chấn thương cổ tay phức tạp, trả giá đắt vì mê game và chơi golf?

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz gây sốc khi chấn thương cổ tay, lỡ loạt giải lớn, nguyên nhân bị nghi liên quan thói quen chơi golf và game...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/05/2026 07:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN