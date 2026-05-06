Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á)

0h, 7/5 | King Abdullah Sports City Hall Stadium Legends U17 Yemen 0 - 0 U17 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Yemen vs U17 Việt Nam U17 Việt Nam Điểm Wassam Al Sabhi Mohsen Salem Fahim Zaheer Ayman Al Abadi Sabir Sind Haitham Al Faqih Ali Shafiq Ibrahim Anwar Ahmed Nasser Muhammad Sadiq Haitham Tawfiq Điểm Xuân Hòa Mạnh Cường Đăng Khoa Anh Hào Quý Vương Hoàng Việt Minh Thủy Đại Nhân Nguyễn Lực Văn Dương Sỹ Bách Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Yemen U17 Yemen U17 Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Wassam Al Sabhi, Mohsen Salem, Fahim Zaheer, Ayman Al Abadi, Sabir Sind, Haitham Al Faqih, Ali Shafiq, Ibrahim Anwar, Ahmed Nasser, Muhammad Sadiq, Haitham Tawfiq Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

HLV Cristiano Roland phát biểu tự tin

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.

Chiến lược gia người Brazil cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng. Ban huấn luyện phân tích kỹ đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin chiến thuật cho các cầu thủ. Toàn đội bước vào giải với sự tự tin nhưng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em thể hiện trên sân tập. Khi nắm vững yêu cầu chiến thuật, các cầu thủ sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý tốt nhất”.

Không được phép sảy chân

Trong bảng đấu với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu ở trận ra quân có tính chất vô cùng quan trọng. Chỉ có giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp với mỗi đội mới sáng hơn. Ngược lại, nếu thất bại, khó khăn sẽ rất lớn.

Vì vậy, U17 Việt Nam và U17 Yemen đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn, và xem đây như trận “chung kết”. Cơ hội được đánh giá chia đều cho mỗi đội, và bên nào mắc ít sai sót, thi đấu hết khả năng, sẽ là người giành chiến thắng.

Chờ tiếp mạch thăng hoa

U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt. Hành trang tới VCK U17 châu Á của thầy trò HLV Cristiano Roland là ngôi nhất vòng loại (5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào), bên cạnh đó là chức vô địch Đông Nam Á 2026. Những thành tích này mang lại sự tự tin cho Nguyễn Lực và các đồng đội.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam trở thành một tập thể gắn kết, kỷ luật, lối chơi bản sắc thiên về kiểm soát bóng hiện đại, phối hợp nhỏ.