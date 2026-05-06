Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á)
(0h, 7/5, bảng C) Cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu ở trận ra quân có tính chất vô cùng quan trọng.
0h, 7/5 | King Abdullah Sports City Hall Stadium Legends
Điểm
Wassam Al Sabhi
Mohsen Salem
Fahim Zaheer
Ayman Al Abadi
Sabir Sind
Haitham Al Faqih
Ali Shafiq
Ibrahim Anwar
Ahmed Nasser
Muhammad Sadiq
Haitham Tawfiq
Điểm
Xuân Hòa
Mạnh Cường
Đăng Khoa
Anh Hào
Quý Vương
Hoàng Việt
Minh Thủy
Đại Nhân
Nguyễn Lực
Văn Dương
Sỹ Bách
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HLV Cristiano Roland phát biểu tự tin
Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.
Chiến lược gia người Brazil cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng. Ban huấn luyện phân tích kỹ đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin chiến thuật cho các cầu thủ. Toàn đội bước vào giải với sự tự tin nhưng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em thể hiện trên sân tập. Khi nắm vững yêu cầu chiến thuật, các cầu thủ sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý tốt nhất”.
Không được phép sảy chân
Trong bảng đấu với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu ở trận ra quân có tính chất vô cùng quan trọng. Chỉ có giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp với mỗi đội mới sáng hơn. Ngược lại, nếu thất bại, khó khăn sẽ rất lớn.
Vì vậy, U17 Việt Nam và U17 Yemen đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn, và xem đây như trận “chung kết”. Cơ hội được đánh giá chia đều cho mỗi đội, và bên nào mắc ít sai sót, thi đấu hết khả năng, sẽ là người giành chiến thắng.
Chờ tiếp mạch thăng hoa
U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt. Hành trang tới VCK U17 châu Á của thầy trò HLV Cristiano Roland là ngôi nhất vòng loại (5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào), bên cạnh đó là chức vô địch Đông Nam Á 2026. Những thành tích này mang lại sự tự tin cho Nguyễn Lực và các đồng đội.
Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam trở thành một tập thể gắn kết, kỷ luật, lối chơi bản sắc thiên về kiểm soát bóng hiện đại, phối hợp nhỏ.
U17 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U17 Yemen trận ra quân VCK U17 châu Á 2026, lúc 0h ngày 7/5.
-06/05/2026 16:36 PM (GMT+7)