Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Việt Nam

(0h, 7/5, bảng C) Cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu ở trận ra quân có tính chất vô cùng quan trọng.

0h, 7/5 | King Abdullah Sports City Hall Stadium Legends

U17 Yemen
Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á) - 1
U17 Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á) - 1
Wassam Al Sabhi, Mohsen Salem, Fahim Zaheer, Ayman Al Abadi, Sabir Sind, Haitham Al Faqih, Ali Shafiq, Ibrahim Anwar, Ahmed Nasser, Muhammad Sadiq, Haitham Tawfiq
Trực tiếp bóng đá U17 Yemen - U17 Việt Nam: Quyết thắng trận ra quân (U17 châu Á) - 1
Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

HLV Cristiano Roland phát biểu tự tin

Trước giờ bóng lăn, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.

Chiến lược gia người Brazil cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng. Ban huấn luyện phân tích kỹ đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin chiến thuật cho các cầu thủ. Toàn đội bước vào giải với sự tự tin nhưng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em thể hiện trên sân tập. Khi nắm vững yêu cầu chiến thuật, các cầu thủ sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý tốt nhất”.

Không được phép sảy chân

Trong bảng đấu với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu ở trận ra quân có tính chất vô cùng quan trọng. Chỉ có giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp với mỗi đội mới sáng hơn. Ngược lại, nếu thất bại, khó khăn sẽ rất lớn.

Vì vậy, U17 Việt Nam và U17 Yemen đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn, và xem đây như trận “chung kết”. Cơ hội được đánh giá chia đều cho mỗi đội, và bên nào mắc ít sai sót, thi đấu hết khả năng, sẽ là người giành chiến thắng.

Chờ tiếp mạch thăng hoa

U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt. Hành trang tới VCK U17 châu Á của thầy trò HLV Cristiano Roland là ngôi nhất vòng loại (5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào), bên cạnh đó là chức vô địch Đông Nam Á 2026. Những thành tích này mang lại sự tự tin cho Nguyễn Lực và các đồng đội.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam trở thành một tập thể gắn kết, kỷ luật, lối chơi bản sắc thiên về kiểm soát bóng hiện đại, phối hợp nhỏ.

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thắng để tạo đà tiến bước
Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thắng để tạo đà tiến bước

U17 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U17 Yemen trận ra quân VCK U17 châu Á 2026, lúc 0h ngày 7/5.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/05/2026 16:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN