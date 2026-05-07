Vì sao Federer có cú thuận tay hay nhất lịch sử tennis, hơn Nadal và Djokovic?

Roger Federer luôn là tâm điểm trong cuộc tranh luận về danh hiệu “tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại”. Những con số phản ánh tầm vóc của huyền thoại người Thụy Sĩ: 103 danh hiệu ATP, thành tích cao thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau Jimmy Connors (109); 20 danh hiệu Grand Slam, đứng sau hai kỳ phùng địch thủ là Novak Djokovic và Rafael Nadal trong bảng xếp hạng mọi thời đại.

Roger Federer được đánh giá là có cú thuận tay hay nhất lịch sử tennis

Tuy nhiên, di sản của Federer không chỉ gói gọn trong những thống kê khô khan. Điều làm nên sự khác biệt chính là phong cách thi đấu thanh thoát, đỉnh cao kỹ thuật, đặc biệt là cú thuận tay trứ danh đã trở thành biểu tượng của làng banh nỉ. Mới đây Rick Macci, cựu HLV của Serena Williams, Andy Roddick và Maria Sharapova, đã công khai quan điểm rằng Federer có cú thuận tay hay nhất lịch sử tennis.

Trả lời phỏng vấn cho TSH Tennis, Rick Macci khẳng định điểm khác biệt nằm ở việc Federer dùng các cú thuận tay có thể đẩy tốc độ trận đấu lên cao, đồng thời tạo áp lực cực lớn lên đối thủ theo cách mà rất ít tay vợt làm được.

"Roger là người đi tiên phong", Macci nói. "Anh ấy chơi với kiểu cầm vợt lai, tức không hoàn toàn kiểu số 3 hay số 4 mà nó ở giữa. Roger sẽ đứng trên vạch baseline và khi bóng nảy lên là tung đòn ngay lập tức. Anh ấy có thể điều chỉnh tốc độ bất cứ khi nào mình muốn".

"Nếu cho tôi gặp Federer, Nadal hay Djokovic, tôi sẽ tránh gặp Federer vì anh ấy khiến đối thủ bao giờ cũng phải đánh bóng một cách vội vã. Trong khi các cú topspin của Nadal gây áp lực trên sân đất nện rất nhiều, Federer là bậc thầy của các cú thuận tay, còn Djokovic sẽ không có ai sánh được ở các cú trái tay".

Djokovic sở trường các cú trái tay và được Rick Macci so sánh với "dao cắt bơ"

Trong các tay vợt, Macci cho rằng chỉ Djokovic tạo ra cảm giác đánh bóng rất êm và mượt như Federer. "Novak cứ như vừa ăn sáng vừa đánh tennis vậy, các bạn có để ý cách anh ấy xử lý rất nhẹ không? Các cú trái tay của Novak cứ như dao cắt bơ vậy".