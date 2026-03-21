Real Madrid đại chiến Atletico: Arbeloa báo tin vui về Mbappe - Bellingham
HLV Alvaro Arbeloa đã có những chia sẻ với truyền thông trong buổi họp báo trước thềm trận derby giữa Real Madrid và Atletico Madrid ở vòng 29 La Liga.
“Đối đầu với ông ấy là một may mắn, bởi đó là HLV luôn đẩy bạn tới giới hạn, tạo áp lực và buộc bạn phải suy nghĩ nhiều hơn về trận đấu. Được chạm trán với những HLV giỏi nhất thế giới luôn là điều tuyệt vời”.
“Tôi thấy điều đó là hoàn toàn hợp lý. Mbappe chắc chắn sẽ ra sân vào ngày mai, và tôi không thấy có bất kỳ trở ngại nào để cậu ấy lên tuyển. Nếu họ được triệu tập, đó là vì họ rất xuất sắc.
Trường hợp của Bellingham cũng vậy. Cậu ấy sẵn sàng thi đấu và sẽ ra sân ngày mai. Tôi rất muốn được thấy cậu ấy trên sân. Việc thi đấu cho đội tuyển là điều bình thường, cậu ấy đủ thông minh để biết mình đang làm gì”.
“Tôi không thích can thiệp vào những chuyện như thế này, đó là việc giữa CLB và cầu thủ. Còn với tôi, tôi thậm chí muốn dựng tượng Rudiger và đặt trong khu vườn. Ngay từ ngày đầu, cậu ấy luôn sẵn sàng phục vụ ban huấn luyện.
Cậu ấy từng nói với tôi rằng đến tháng Ba sẽ đạt thể trạng tốt nhất để bước vào giai đoạn quan trọng. Quá trình điều trị tại London (Anh) đã phát huy hiệu quả. Cậu ấy là tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo. Chúng tôi rất may mắn khi có ‘ngài’ Rudiger trong đội hình”.
“Chúng ta sẽ tính khi đến lúc. Việc Jude Bellingham trở lại là tin rất tốt, và phong độ của Thiago Pitarch cũng vậy. “Đây là ‘cơn đau đầu dễ chịu’ khi phải lựa chọn giữa những cầu thủ đẳng cấp. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể cùng nhau ra sân”.
“Tôi đã nói rằng ngày cậu ấy trở lại là khi đạt 100% thể trạng. Trận đấu tại Manchester (trước Man City) đã chứng minh điều đó. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, có đầy đủ cơ sở và rất háo hức khi có lại một cầu thủ tạo đột biến như vậy. Ngày mai cậu ấy chắc chắn sẽ ra sân, và tôi không thấy có vấn đề gì nếu cậu ấy lên tuyển quốc gia”.
“Bất cứ khi nào một cầu thủ ra sân, luôn tồn tại rủi ro. Rất hiếm người có thể thi đấu mà hoàn toàn không gặp vấn đề về thể trạng hay cảm giác đau. Khi kết thúc hiệp một (lượt về vòng 1/8 Cúp C1), cậu ấy muốn tiếp tục thi đấu, nhưng tôi đã quyết định dừng lại, một phần vì tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Andriy Lunin. Đây cũng là cơ hội rất lớn dành cho cậu ấy.
Chúng tôi mất đi thủ môn xuất sắc nhất lịch sử, nhưng vẫn còn một người gác đền đẳng cấp khác, và cậu ấy sẽ chứng minh năng lực của mình. Hiện tại, chúng tôi chưa ấn định thời gian cụ thể cho quá trình hồi phục của Courtois”.
“Chúng tôi bước vào trận đấu này với sự háo hức và quyết tâm rất lớn. Chúng tôi hiểu đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, không chỉ bởi giá trị của ba điểm mà còn vì người hâm mộ và bầu không khí hưng phấn đang được tạo ra.
Đây là một trong những trận cầu đáng chờ đợi nhất mà bạn có thể trải nghiệm với tư cách cầu thủ, HLV hay người hâm mộ. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến Santiago Bernabeu cuồng nhiệt, bởi đối thủ là đội bóng rất mạnh và chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”.
Real Madrid rất cần chiến thắng ở trận derby Madrid Chủ nhật này, nhưng họ cứ gặp Atletico trong 3 năm qua là "ngọng".
-21/03/2026 19:00 PM (GMT+7)