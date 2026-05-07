Người đẹp bóng chuyền "thắt đáy lưng ong", khiến đối thủ "quên phòng ngự"

Từ cô bé Stavropol đến VĐV chuyền hai triển vọng của Nga

Trong làng bóng chuyền nữ Nga những năm gần đây, cái tên Eseniya Mishagina đang ngày càng được nhắc tới như một trong những chuyền hai sáng tạo nhất. Sinh ngày 12/1/2001 tại thành phố Stavropol, cô bắt đầu làm quen với bóng chuyền từ rất sớm dưới sự hướng dẫn của cha mình, HLV Sergey Mishagin.

Ngôi sao chuyền hai Eseniya Mishagina luôn khiến khán giả phải xao xuyến

Năm 2016, Eseniya được mời về Krasnodar khoác áo Dinamo-2 thi đấu tại giải trẻ quốc gia. Chỉ sau một mùa giải, cô được đôn lên đội một Dinamo Krasnodar và chính thức bước chân vào Superliga Nga. Năm 2019 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Mishagina cùng đội tuyển trẻ Nga giành HCĐ giải vô địch thế giới U20 tại Mexico, khẳng định tài năng của một chuyền hai có tư duy chiến thuật sắc sảo, khả năng phân phối bóng linh hoạt.

Giai đoạn 2017-2022, Eseniya gắn bó với Dinamo Krasnodar, trước khi chuyển sang thi đấu cho Tulitsa từ năm 2022 đến 2025. Đầu năm 2025, cô gia nhập VK Leningradka (Saint Petersburg), trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình “ong vàng đen” của Superliga.

“Hot girl sân đấu” khiến khán đài không thể rời mắt

Không chỉ nổi bật bởi chuyên môn, Eseniya Mishagina còn được mệnh danh là một trong những “người đẹp bóng chuyền” của nước Nga. Sở hữu chiều cao 1m80, thân hình săn chắc cùng vòng eo thon gọn, cô thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên sân.

Trên mạng xã hội, Mishagina cũng là gương mặt được yêu mến với hơn 5.000 người theo dõi. Những khoảnh khắc tập luyện, thi đấu hay đời thường của cô luôn nhận được lượng tương tác lớn. Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng, mỗi khi Eseniya xuất hiện, đối thủ không chỉ phải đề phòng những đường chuyền biến hóa mà còn… dễ “mất tập trung” vì vẻ ngoài cuốn hút của cô.

Ở tuổi 24, sự nghiệp của Eseniya Mishagina vẫn đang rộng mở phía trước. Từ cô bé Stavropol đến trụ cột mới của Leningradka, cô đang từng bước chứng minh: vẻ đẹp giúp người ta chú ý, nhưng chính tài năng và sự nỗ lực mới là thứ giúp một VĐV đứng vững ở đỉnh cao bóng chuyền Nga.

Những hình ảnh đẹp về VĐV cao 1m80 (ảnh Instagram nhân vật)