PSG ngược dòng thắng AS Monaco 3-2, HLV Luis Enrique nói gì về “người hùng" Doue?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Paris Saint-Germain AS Monaco

Bị chủ nhà AS Monaco dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút thi đấu, nhưng PSG đã vùng lên mạnh mẽ để có chiến thắng chung cuộc 3-2. Sau trận đấu, HLV HLV Luis Enrique đã hết lời ca ngợi người hùng Doue.

  

PSG ngược dòng ngoạn mục trước AS Monaco

Trên sân Stade Louis II rạng sáng nay, PSG đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại AS Monaco với tỷ số 3-2 ở lượt đi vòng play-off Champions League 2025/2026. Bị dẫn trước 0-2 chỉ sau chưa đầy 20 phút, nhà đương kim vô địch vẫn kịp thể hiện bản lĩnh đúng lúc để nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Parc des Princes.

PSG nhập cuộc với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, bộ ba tấn công gồm Barcola – Dembele – Kvaratskhelia. Tuy nhiên, cơn ác mộng ập đến ngay giây thứ 55 khi sai lầm của Nuno Mendes mở ra cơ hội phản công cho AS Monaco. Aleksandr Golovin tạt bóng chuẩn xác để Folarin Balogun đánh đầu tung lưới Safonov, khiến khán đài bùng nổ. Đến phút 18, vẫn là Balogun tận dụng đường chọc khe của Maghnes Akliouche, hoàn tất cú đúp và đẩy PSG vào thế rượt đuổi đầy áp lực.

PSG có chiến thắng ngược dòng 3-2 trước AS Monaco. Ảnh: Chat GPT

PSG có chiến thắng ngược dòng 3-2 trước AS Monaco. Ảnh: Chat GPT

Tình thế càng khó khăn hơn khi Vitinha đá hỏng phạt đền sau pha phạm lỗi của Wout Faes với Kvaratskhelia. “Thông thường, khi một đội bóng bắt đầu trận đấu như vậy, kết quả dễ xảy ra nhất là thua. Đó là một thảm họa. Không thể nào bắt đầu một trận đấu như vậy được”, HLV Luis Enrique thừa nhận sau trận.

Bước ngoặt đến ở phút 27 khi HLV Luis Enrique tung tài năng trẻ Desire Doue vào sân thay Dembele. Ngay cú chạm bóng đầu tiên, Doue sút hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 41, chính Doue tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Kohn không bắt dính bóng, tạo điều kiện để Hakimi đá bồi gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, trận đấu đổi chiều sau khi Golovin bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm với Vitinha. Chơi hơn người, PSG siết chặt thế trận và đến phút 67, Doue hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2. Cầu thủ trẻ này in dấu giày trong cả ba bàn thắng, trở thành người hùng của đội khách.

HLV Luis Enrique đặc biệt khen ngợi học trò: “Tuần qua mọi người chỉ trích và ‘xé nát’ Doue, nhưng cậu ấy đã chơi xuất sắc, thể hiện bản lĩnh thực sự. Tôi rất vui cho cậu ấy. Chúng tôi là một đội bóng rất trẻ”. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần: “Hai lần đầu họ vượt qua sức ép và ghi bàn. Sau đó rất khó lấy lại sự tự tin. Nhưng chúng tôi đã thể hiện sức mạnh tinh thần của mình”.

Dù hài lòng với màn ngược dòng, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn giữ sự thận trọng: “Xét về cách trận đấu bắt đầu, tôi hài lòng với kết quả. Nhưng trận đấu ở Paris sẽ khó khăn hơn, đó sẽ là một câu chuyện khác”.

Chiến thắng 3-2 không chỉ giúp PSG chiếm ưu thế trước trận lượt về, mà còn khẳng định chiều sâu đội hình và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong những thời khắc cam go nhất.

Kết quả lượt đi vòng play-off Champions League 2025/2026

PSG ngược dòng thắng AS Monaco 3-2, HLV Luis Enrique nói gì về “người hùng" Doue? - 2

Theo PV

Nguồn: [Link nguồn]

-18/02/2026 08:01 AM (GMT+7)
