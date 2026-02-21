PSG chính thức "đầu hàng" Mbappe, chấp nhận trả 61 triệu euro khép lại vụ kiện

PSG chính thức “đầu hàng” Mbappe

Cuộc đối đầu pháp lý “xấu xí” này bắt đầu từ khoảng 18 tháng trước, liên quan đến tiền đạo hiện khoác áo Real Madrid sau khi rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2024. Mbappe cáo buộc PSG không thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản thưởng trong mùa giải cuối cùng của anh tại CLB.

PSG xác nhận không kháng cáo, chấp nhận trả 61 triệu euro cho Mbappe

Ban đầu, đội trưởng tuyển Pháp yêu cầu PSG bồi thường 263 triệu euro khi vụ việc được đưa ra tòa lao động Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Đáp trả, PSG phản tố, đòi Mbappe 240 triệu euro. Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết vào cuối năm ngoái, yêu cầu PSG thanh toán 61 triệu euro cho cầu thủ 27 tuổi.

Dù từng cân nhắc kháng cáo, PSG thông báo hôm 20/2: “Với tinh thần trách nhiệm và nhằm chấm dứt dứt điểm một thủ tục đã kéo dài quá lâu, CLB lựa chọn không kéo dài tranh chấp này. PSG giờ đây tập trung hoàn toàn cho tương lai, cho dự án thể thao và thành công tập thể”.

Vẫn còn bất đồng về khoản thanh toán cuối cùng

Phía PSG cho biết họ đã hoàn tất việc chi trả toàn bộ các khoản tiền phải trả cho Mbappe. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ L'Équipe (Pháp), khoản chuyển tiền cuối cùng vẫn thiếu khoảng 2 triệu euro.

“Trái ngược với những khẳng định hoàn toàn sai sự thật từ cầu thủ và những người xung quanh anh ta, PSG đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo phán quyết này, từ việc công bố bản án, điều mà CLB chưa từng phản đối, cho tới việc thanh toán toàn bộ các khoản phải trả”, luật sư của PSG, Maitre Semerdjian, khẳng định.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài một năm rưỡi khép lại theo cách không mong muốn cho mối quan hệ từng rạn nứt giữa cầu thủ và CLB, vốn đã xấu đi từ trước khi Mbappe chuyển sang Real Madrid. Trên thực tế, khả năng thành công nếu kháng cáo của PSG là rất thấp, khi cả Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) lẫn các tòa án dân sự đều đứng về phía tiền đạo này.

Tòa án xác định PSG đã không chi trả 3 tháng lương, thưởng đạo đức và thưởng ký hợp đồng theo thỏa thuận lao động của Mbappe. Những khoản này đã được LFP công nhận là phải trả thông qua hai quyết định ban hành vào tháng 9 và 10/2024. Các thẩm phán cũng cho biết PSG không đưa ra được bất kỳ văn bản nào chứng minh Mbappe đã từ bỏ quyền lợi của mình.

Tuy bác bỏ lập luận của PSG rằng Mbappe phải mất toàn bộ số tiền lương còn nợ, tòa cũng không chấp nhận một số yêu cầu bổ sung từ phía cầu thủ, bao gồm cáo buộc lao động trá hình, quấy rối tinh thần và vi phạm nghĩa vụ đảm bảo an toàn của người sử dụng lao động. Ngoài ra, hợp đồng có thời hạn của Mbappe không được xem là hợp đồng dài hạn, qua đó giới hạn mức bồi thường liên quan đến chấm dứt hợp đồng và tiền báo trước.

Cuộc chiến pháp lý ồn ào khép lại

PSG từng lập luận rằng Mbappe hành xử thiếu trung thành khi che giấu ý định không gia hạn hợp đồng trong gần một năm, khiến CLB không thể thu về khoản phí chuyển nhượng tương xứng với 180 triệu euro mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Monaco năm 2017. Mối quan hệ trở nên căng thẳng từ năm 2023, khi Mbappe quyết định không gia hạn hợp đồng sắp hết hạn vào hè 2024, bất chấp việc PSG đã đề nghị bản hợp đồng béo bở nhất lịch sử CLB vào năm 2022.

Hệ quả là Mbappe bị gạt khỏi chuyến du đấu trước mùa giải, phải tập cùng nhóm cầu thủ ngoài kế hoạch và vắng mặt ở trận mở màn Ligue 1, trước khi trở lại đội hình cho mùa giải cuối cùng sau các cuộc đàm phán, những cuộc nói chuyện được xem là trung tâm của tranh chấp.

PSG cũng cáo buộc Mbappe rút khỏi một thỏa thuận vào tháng 8/2023, trong đó có điều khoản giảm lương nếu rời CLB theo dạng tự do, nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính. Phía Mbappe khẳng định PSG chưa bao giờ đưa ra bằng chứng cho thấy anh đồng ý từ bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào, đồng thời nhấn mạnh vụ việc liên quan thuần túy đến việc áp dụng luật lao động Pháp và tiền lương chưa được chi trả, không phải chính sách chuyển nhượng.

Dù tranh cãi kéo dài và nhiều tình tiết gay gắt, cuộc chiến pháp lý này cuối cùng cũng khép lại, để cả PSG lẫn Mbappe có thể chính thức đóng lại một chương đầy sóng gió.