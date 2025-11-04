Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Paris Saint-Germain PSG - Bayern Munich: Thách thức vua châu Âu

(3h, 5/11, lượt 4 vòng bảng cúp C1) PSG đối đầu với Bayern Munich là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng bảng Champions League.

  

C1 - Champions League | 3h, 5/11 | Công viên các hoàng tử

PSG
Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
Bayern Munich
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Mayulu, Zaire Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele
Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1) - 1
Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Diaz, Olise, Kane

PSG đang có "dớp" trước Bayern Munich

PSG đã thua cả 4 trận gần nhất gặp Bayern, chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử đội bóng này trước một đối thủ cụ thể. Hơn nữa cả 4 trận đó PSG đều không ghi được bàn, bất kể bên phía Bayern sức mạnh đội hình ra sao. 40 lần dứt điểm, 14 lần trúng đích qua 4 trận, đổi lại là 0 bàn thắng.

Phong độ của đôi bên đều tốt

Cả hai đội đều có phong độ rất tốt trước khi bước vào trận đấu này. PSG đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường với 5 chiến thắng và 3 trận hòa . Trong khi đó, Bayern Munich toàn thắng kể từ đầu mùa giải. 

PSG có sự trở lại của Dembele

HLV Luis Enrique lại không có trung vệ Illia Zabarnyi do án treo giò, Desire Doue đang phải ngồi ngoài khá lâu còn Lee Kang In bị ốm dù đã đá quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Goncalo Ramos ở phút bù giờ trước Nice cuối tuần qua. Tin mừng là Enrique không chỉ có Ramos trên ghế dự bị để tung vào khi khó khăn, Dembele cũng đã bình phục và đá dự bị ở trận vừa rồi.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Dự đoán tỷ số PSG – Bayern Munich: "Nhà vua" đại chiến người khổng lồ (Cúp C1)
Dự đoán tỷ số PSG – Bayern Munich: "Nhà vua" đại chiến người khổng lồ (Cúp C1)

(3h, 5/11, vòng bảng Champions League) PSG là đương kim vô địch và đã toàn thắng, nhưng họ vẫn trông như "cửa dưới" trước sức mạnh của Bayern.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 18:05 PM (GMT+7)
