Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1)
(3h, 5/11, lượt 4 vòng bảng cúp C1) PSG đối đầu với Bayern Munich là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng bảng Champions League.
C1 - Champions League | 3h, 5/11 | Công viên các hoàng tử
Điểm
Chevalier
Mendes
Pacho
Marquinhos
Hakimi
Vitinha
Mayulu
Zaire Emery
Kvaratskhelia
Barcola
Dembele
Điểm
Neuer
Laimer
Upamecano
Tah
Guerreiro
Kimmich
Pavlovic
Gnabry
Diaz
Olise
Kane
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
PSG đang có "dớp" trước Bayern Munich
PSG đã thua cả 4 trận gần nhất gặp Bayern, chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử đội bóng này trước một đối thủ cụ thể. Hơn nữa cả 4 trận đó PSG đều không ghi được bàn, bất kể bên phía Bayern sức mạnh đội hình ra sao. 40 lần dứt điểm, 14 lần trúng đích qua 4 trận, đổi lại là 0 bàn thắng.
Phong độ của đôi bên đều tốt
Cả hai đội đều có phong độ rất tốt trước khi bước vào trận đấu này. PSG đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường với 5 chiến thắng và 3 trận hòa . Trong khi đó, Bayern Munich toàn thắng kể từ đầu mùa giải.
PSG có sự trở lại của Dembele
HLV Luis Enrique lại không có trung vệ Illia Zabarnyi do án treo giò, Desire Doue đang phải ngồi ngoài khá lâu còn Lee Kang In bị ốm dù đã đá quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Goncalo Ramos ở phút bù giờ trước Nice cuối tuần qua. Tin mừng là Enrique không chỉ có Ramos trên ghế dự bị để tung vào khi khó khăn, Dembele cũng đã bình phục và đá dự bị ở trận vừa rồi.
(3h, 5/11, vòng bảng Champions League) PSG là đương kim vô địch và đã toàn thắng, nhưng họ vẫn trông như "cửa dưới" trước sức mạnh của Bayern.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/11/2025 18:05 PM (GMT+7)