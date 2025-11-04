Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Thư hùng đỉnh cao (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 5/11 | Công viên các hoàng tử PSG 0 - 0 Bayern Munich (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PSG vs Bayern Munich Bayern Munich Điểm Chevalier Mendes Pacho Marquinhos Hakimi Vitinha Mayulu Zaire Emery Kvaratskhelia Barcola Dembele Điểm Neuer Laimer Upamecano Tah Guerreiro Kimmich Pavlovic Gnabry Diaz Olise Kane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PSG PSG Bayern Munich Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Mayulu, Zaire Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Diaz, Olise, Kane

PSG đang có "dớp" trước Bayern Munich

PSG đã thua cả 4 trận gần nhất gặp Bayern, chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử đội bóng này trước một đối thủ cụ thể. Hơn nữa cả 4 trận đó PSG đều không ghi được bàn, bất kể bên phía Bayern sức mạnh đội hình ra sao. 40 lần dứt điểm, 14 lần trúng đích qua 4 trận, đổi lại là 0 bàn thắng.

Phong độ của đôi bên đều tốt

Cả hai đội đều có phong độ rất tốt trước khi bước vào trận đấu này. PSG đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường với 5 chiến thắng và 3 trận hòa . Trong khi đó, Bayern Munich toàn thắng kể từ đầu mùa giải.

PSG có sự trở lại của Dembele

HLV Luis Enrique lại không có trung vệ Illia Zabarnyi do án treo giò, Desire Doue đang phải ngồi ngoài khá lâu còn Lee Kang In bị ốm dù đã đá quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Goncalo Ramos ở phút bù giờ trước Nice cuối tuần qua. Tin mừng là Enrique không chỉ có Ramos trên ghế dự bị để tung vào khi khó khăn, Dembele cũng đã bình phục và đá dự bị ở trận vừa rồi.