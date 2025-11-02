Video bóng đá Bayern Munich - Leverkusen: Dấu ấn Jackson, hiệp 1 định đoạt (Bundesliga)

Sức ép nghẹt thở được Bayern Munich tạo ra ở ngay đầu trận. Phút 25, đoàn quân HLV Kompany chọc thủng lưới Leverkusen. Bischof kiến tạo thuận lợi để Gnabry điền tên lên bảng điện tử.

Tiếp đà thăng hoa, Bayern Munich có bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 6 phút. Lần này đến lượt Jackson lập công bằng pha đánh đầu chính xác. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên mà Jackson có được tại Bundesliga mùa giải 2025/26.

Jackson tỏa sáng

Trước khi hiệp một khép lại, Leverkusen còn nhận bàn thua thứ 3 trước Bayern Munich. Bade là người đá phản lưới vô duyên.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Nhưng sự hiệu quả không được "Hùm xám" xứ Bavaria thể hiện giống như trong hiệp một. Các ngôi sao của Bayern Munich phung phí nhiều cơ hội.

Nhìn sang Leverkusen, họ nỗ lực ghi bàn nhưng cũng không thành. Do vậy, Leverkusen chấp nhận thua Bayern Munich với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp đội chủ sân Allianz Arena xây chắc ngôi đầu Bundesliga khi có 27 điểm trong tay.

Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 3-0 Leverkusen (H1: 3-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Bayern Munich: Gnabry 25' (Bischof), Jackson 31' (Laimer), Bade 44' - phản lưới

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Tah, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Karl, Gnabry, Bischof, Jackson

Leverkusen: Flekken, Bade, Quansah, Tapsoba, Arthur, Andrich, Garcia, Belocian, Echeverri, Poku, Schick