Dự đoán tỷ số PSG – Bayern Munich: "Nhà vua" gặp phải người khổng lồ (Cúp C1)

Khó khăn của nhà vô địch

Ít có trận đấu nào tại bóng đá châu Âu hiện nay có được sự ngang ngửa giữa hai đội bóng không chỉ về mặt tên tuổi mà cả thực lực, và cặp đấu PSG – Bayern Munich là một trong số đó. Nhưng đối với PSG, đây lại là một cuộc đấu mà họ ở “cửa dưới” dù đang là ĐKVĐ, và tất nhiên gánh nặng lịch sử cũng đi kèm.

Hakimi đang có phong độ ấn tượng ở Cúp C1 cho PSG

PSG đã thua cả 4 trận gần nhất gặp Bayern, chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử đội bóng này trước một đối thủ cụ thể. Hơn nữa cả 4 trận đó PSG đều không ghi được bàn, bất kể bên phía Bayern sức mạnh đội hình ra sao. 40 lần dứt điểm, 14 lần trúng đích qua 4 trận, đổi lại là 0 bàn thắng.

Dù vậy, PSG vào cuộc với phong độ Cúp C1 rất tốt, thậm chí còn ấn tượng hơn phong độ Ligue 1 dù đấu trường trong nước bị xem là “giải nông dân” trong mắt nhiều khán giả. Họ đã ghi 13 bàn sau 3 trận, trong đó có trận thắng Leverkusen 7-2, và lối đá của PSG ở Cúp C1 là phiên bản tốt nhất của họ: nhanh, trực diện và liên tục.

Với chấn thương của Ousmane Dembele, phong độ của PSG đang có được ở Cúp C1 là nhờ sự tỏa sáng đều đặn của bộ ba Hakimi – Vitinha – Kvaratskhelia ở cả 3 tuyến. Hakimi đặc biệt nguy hiểm khi đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 3 trận, và cầu thủ người Morocco này không chỉ quanh quẩn bên cánh phải mà còn đôi lúc bất thình lình xuất hiện ở trung lộ.

Nhờ Ramos cuối tuần qua mà PSG mới thoát khỏi trận hòa thứ 5 liên tiếp ở Ligue 1

Trong khi bộ ba này sẽ tiếp tục xuất phát cho PSG, HLV Luis Enrique lại không có trung vệ Illia Zabarnyi do án treo giò, Desire Doue đang phải ngồi ngoài khá lâu còn Lee Kang In bị ốm dù đã đá quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Goncalo Ramos ở phút bù giờ trước Nice cuối tuần qua. Tin mừng là Enrique không chỉ có Ramos trên ghế dự bị để tung vào khi khó khăn, Dembele cũng đã bình phục và đá dự bị ở trận vừa rồi.

Cỗ máy hoàn hảo?

Trong khi PSG tưng bừng sau 3 lượt đấu đầu tiên, Bayern Munich cũng toàn thắng và thậm chí bất khả chiến bại. Họ đã có 12 bàn sau 3 trận trong khi chỉ lọt lưới có 2 bàn, hàng công được cầm trịch bởi phong độ hủy diệt từ Harry Kane, người đã ghi tới 6 bàn trong 4 trận gần nhất ở Cúp C1.

HLV Kompany đã đưa Bayern đến thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải

Bayern đã toàn thắng cả 15 trận từ đầu mùa giải trên mọi mặt trận và không chỉ sức mạnh của bộ tứ Kane – Gnabry – Diaz – Olise, họ còn thủng lưới rất ít ở mọi mặt trận nhờ phong độ vững chắc của cặp Kimmich – Pavlovic ở giữa sân lẫn Upamecano ở hàng phòng ngự. Đội bóng này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện sự chắc chắn trong khâu vị trí và tổ chức lên bóng, nhưng HLV Vincent Kompany đã gần như có công thức hoàn hảo.

Bayern đã thắng PSG 8/14 lần gặp nhau và họ đánh bại PSG cả 2 lần trước đến thăm Parc des Princes. Tuy nhiên CLB xứ Bavaria lại có một thành tích khá xui khi gặp nhà đương kim vô địch châu Âu: Họ đã hòa 1 thua 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy trận gần nhất Bayern gặp nhà ĐKVĐ Cúp C1 đã là từ năm 2018 (Real Madrid) và thời thế đã có nhiều sự thay đổi.

Trận này Bayern sẽ không có sự tổn thất lực lượng mới nào, những Alphonso Davies, Hiroki Ito và Jamal Musiala đều đã bị chấn thương từ trước đây. Kompany thậm chí không cho Kane, Diaz hay Olise đá chính trước Leverkusen nhưng Bayern vẫn thắng đậm 3-0, và bộ ba này sẽ ở trạng thái thể lực 100% tại Paris.

Diaz, Olise và Kane không phải đá chính trước Leverkusen và Bayern vẫn thắng 3-0

PSG đã phải khá vất vả trước các đối thủ Ligue 1 thời gian gần đây do lối chơi phòng ngự số đông của họ. Bayern Munich không đá vậy, nhưng họ lại có hàng tấn công gần như không thể đương nổi và các chân sút chủ lực của Bayern lại được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến này. PSG có thể sẽ ghi được bàn, nhưng ngăn Bayern ghi nhiều hơn họ thì rất khó.

Đội hình dự kiến:

PSG: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Mayulu, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele.

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Diaz, Olise, Kane.

Dự đoán: Bayern Munich thắng 4-2.