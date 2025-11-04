Dự đoán tỷ số PSG – Bayern Munich: "Nhà vua" gặp phải người khổng lồ (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Dự đoán tỷ số PSG – Bayern Munich: "Nhà vua" gặp phải người khổng lồ (Cúp C1)

Sự kiện: PSG - Bayern Munich: Thách thức vua châu Âu Nhận định bóng đá Paris Saint-Germain
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(3h, 5/11, vòng bảng Champions League) PSG là đương kim vô địch và đã toàn thắng, nhưng họ vẫn trông như "cửa dưới" trước sức mạnh của Bayern.

  

Khó khăn của nhà vô địch 

Ít có trận đấu nào tại bóng đá châu Âu hiện nay có được sự ngang ngửa giữa hai đội bóng không chỉ về mặt tên tuổi mà cả thực lực, và cặp đấu PSGBayern Munich là một trong số đó. Nhưng đối với PSG, đây lại là một cuộc đấu mà họ ở “cửa dưới” dù đang là ĐKVĐ, và tất nhiên gánh nặng lịch sử cũng đi kèm.

Hakimi đang có phong độ ấn tượng ở Cúp C1 cho PSG

Hakimi đang có phong độ ấn tượng ở Cúp C1 cho PSG

PSG đã thua cả 4 trận gần nhất gặp Bayern, chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử đội bóng này trước một đối thủ cụ thể. Hơn nữa cả 4 trận đó PSG đều không ghi được bàn, bất kể bên phía Bayern sức mạnh đội hình ra sao. 40 lần dứt điểm, 14 lần trúng đích qua 4 trận, đổi lại là 0 bàn thắng.

Dù vậy, PSG vào cuộc với phong độ Cúp C1 rất tốt, thậm chí còn ấn tượng hơn phong độ Ligue 1 dù đấu trường trong nước bị xem là “giải nông dân” trong mắt nhiều khán giả. Họ đã ghi 13 bàn sau 3 trận, trong đó có trận thắng Leverkusen 7-2, và lối đá của PSG ở Cúp C1 là phiên bản tốt nhất của họ: nhanh, trực diện và liên tục.

Với chấn thương của Ousmane Dembele, phong độ của PSG đang có được ở Cúp C1 là nhờ sự tỏa sáng đều đặn của bộ ba Hakimi – Vitinha – Kvaratskhelia ở cả 3 tuyến. Hakimi đặc biệt nguy hiểm khi đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 3 trận, và cầu thủ người Morocco này không chỉ quanh quẩn bên cánh phải mà còn đôi lúc bất thình lình xuất hiện ở trung lộ.

Nhờ Ramos cuối tuần qua mà PSG mới thoát khỏi trận hòa thứ 5 liên tiếp ở Ligue 1

Nhờ Ramos cuối tuần qua mà PSG mới thoát khỏi trận hòa thứ 5 liên tiếp ở Ligue 1

Trong khi bộ ba này sẽ tiếp tục xuất phát cho PSG, HLV Luis Enrique lại không có trung vệ Illia Zabarnyi do án treo giò, Desire Doue đang phải ngồi ngoài khá lâu còn Lee Kang In bị ốm dù đã đá quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Goncalo Ramos ở phút bù giờ trước Nice cuối tuần qua. Tin mừng là Enrique không chỉ có Ramos trên ghế dự bị để tung vào khi khó khăn, Dembele cũng đã bình phục và đá dự bị ở trận vừa rồi.

Cỗ máy hoàn hảo?

Trong khi PSG tưng bừng sau 3 lượt đấu đầu tiên, Bayern Munich cũng toàn thắng và thậm chí bất khả chiến bại. Họ đã có 12 bàn sau 3 trận trong khi chỉ lọt lưới có 2 bàn, hàng công được cầm trịch bởi phong độ hủy diệt từ Harry Kane, người đã ghi tới 6 bàn trong 4 trận gần nhất ở Cúp C1.

HLV Kompany đã đưa Bayern đến thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải

HLV Kompany đã đưa Bayern đến thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải

Bayern đã toàn thắng cả 15 trận từ đầu mùa giải trên mọi mặt trận và không chỉ sức mạnh của bộ tứ Kane – Gnabry – Diaz – Olise, họ còn thủng lưới rất ít ở mọi mặt trận nhờ phong độ vững chắc của cặp Kimmich – Pavlovic ở giữa sân lẫn Upamecano ở hàng phòng ngự. Đội bóng này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện sự chắc chắn trong khâu vị trí và tổ chức lên bóng, nhưng HLV Vincent Kompany đã gần như có công thức hoàn hảo.

Bayern đã thắng PSG 8/14 lần gặp nhau và họ đánh bại PSG cả 2 lần trước đến thăm Parc des Princes. Tuy nhiên CLB xứ Bavaria lại có một thành tích khá xui khi gặp nhà đương kim vô địch châu Âu: Họ đã hòa 1 thua 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy trận gần nhất Bayern gặp nhà ĐKVĐ Cúp C1 đã là từ năm 2018 (Real Madrid) và thời thế đã có nhiều sự thay đổi.

Trận này Bayern sẽ không có sự tổn thất lực lượng mới nào, những Alphonso Davies, Hiroki Ito và Jamal Musiala đều đã bị chấn thương từ trước đây. Kompany thậm chí không cho Kane, Diaz hay Olise đá chính trước Leverkusen nhưng Bayern vẫn thắng đậm 3-0, và bộ ba này sẽ ở trạng thái thể lực 100% tại Paris.

Diaz, Olise và Kane không phải đá chính trước Leverkusen và Bayern vẫn thắng 3-0

Diaz, Olise và Kane không phải đá chính trước Leverkusen và Bayern vẫn thắng 3-0

PSG đã phải khá vất vả trước các đối thủ Ligue 1 thời gian gần đây do lối chơi phòng ngự số đông của họ. Bayern Munich không đá vậy, nhưng họ lại có hàng tấn công gần như không thể đương nổi và các chân sút chủ lực của Bayern lại được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến này. PSG có thể sẽ ghi được bàn, nhưng ngăn Bayern ghi nhiều hơn họ thì rất khó.

Đội hình dự kiến:

PSG: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Mayulu, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele.

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Diaz, Olise, Kane.

Dự đoán: Bayern Munich thắng 4-2.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Liverpool gặp khắc tinh Real, PSG và Bayern ngáng chân nhau

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 sẽ chứng kiến nhiều cuộc chạm trán dự báo đầy hấp dẫn giữa các đội bóng lớn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 23:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
PSG - Bayern Munich: Thách thức vua châu Âu Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN