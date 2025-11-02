Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá PSG - Nice: Thần tài dự bị ở phút bù giờ (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 11 Ligue 1) PSG tiếp tục trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả ở đấu trường trong nước.

  

Phong độ không ổn ở Ligue 1 của PSG khiến HLV Luis Enrique tung ra đội hình mạnh nhất cho trận này mặc dù cuộc đấu với Bayern Munich ở Cúp C1 sắp diễn ra. Dù vậy Nice (chỉ kém PSG 4 điểm) đá phòng thủ rất chắc chắn và dựa vào các pha bóng cố định để đe dọa chủ nhà khiến PSG gặp khó khăn.

PSG tiếp tục phong độ chật vật ở Ligue 1 trước đối thủ chơi phòng ngự hiệu quả

PSG tiếp tục phong độ chật vật ở Ligue 1 trước đối thủ chơi phòng ngự hiệu quả

Không gian chật hẹp trong khu cấm địa khiến PSG chỉ cầu may bằng những cú sút xa, nhưng Barcola, Hakimi đều không gây khó khăn cho thủ môn Diouf. Phút 32, Nice có quả phạt góc đầu tiên và đã suýt ghi bàn, nhưng Kvaratskhelia đã giải cứu PSG khi phá cú đánh đầu của Bah trên vạch vôi.

Cơ hội tốt nhất của PSG đến sau đó 7 phút, Mayulu đã đưa bóng tới chỗ của Barcola ở gần chấm 11m nhưng cú đá ngay của Barcola lại không thắng được Diouf. Sang hiệp 2, thế trận của PSG vẫn chẳng thay đổi gì và ngoài cú sút xa phút 68 của Vitinha khiến Diouf phải bay người cứu thua, Nice tỏ ra khá vững chắc.

HLV Enrique quyết định tung cả Ousmane Dembele và Goncalo Ramos vào sân ở 20 phút cuối. Ramos sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 80, và đến phút 90+4 tiền đạo người Bồ Đào Nha đánh đầu rất căng từ một quả phạt góc, nhưng Diouf đã chiến thắng.

Ramos mang lại 3 điểm đầy vất vả cho PSG ở phút bù giờ

Ramos mang lại 3 điểm đầy vất vả cho PSG ở phút bù giờ

Không may cho Nice, đó lại không phải tình huống cuối cùng của trận đấu. PSG hưởng thêm quả phạt góc nữa, và cú chạm đầu của Kvaratskhelia từ quả treo vào của Lee Kang In đã được chính Ramos tận dụng ở cột xa, mang lại 3 điểm đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Tỷ số trận đấu: PSG 1-0 Nice (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Ramos 90'+4

Đội hình xuất phát: 

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Neves, Zaïre-Emery, Vitinha, Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Nice: Diouf, Abdi, Mendy, Bah, Oppong, Bard, Boudaoui, Louchet, Sanson, Gouveia, Jansson.

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Valencia: Mbappe, Vinicius lĩnh xướng hàng công (La Liga)
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Valencia: Mbappe, Vinicius lĩnh xướng hàng công (La Liga)

(3h, 2/11, vòng 11 La Liga) HLV Alonso vẫn để Vinicius đá chính dù ông và cầu thủ này có mâu thuẫn gần đây.

02/11/2025 00:07 AM (GMT+7)
