Pedri ca ngợi khoảnh khắc thiên tài của Yamal, không quan tâm Real bám đuổi

Pedri tạo khác biệt sau giờ nghỉ

Sự xuất hiện của Pedri sau giờ nghỉ đã giúp Barcelona thay đổi cục diện trận đấu. Tiền vệ người Canary mang lại sự bình tĩnh cho tuyến giữa và chính anh là người tung đường chuyền quyết định để Lamine Yamal lập siêu phẩm, mang về chiến thắng tối thiểu cho đội khách.

Pedri vào sân trong hiệp 2 và tỏa sáng rực rỡ

Chia sẻ sau trận đấu, Pedri nhấn mạnh tầm quan trọng của ba điểm giành được trên sân khách:“Chúng tôi biết đây là một sân đấu rất khó khăn. Hơn nữa, toàn đội cũng khá mệt sau trận đấu với Atletico. Ba điểm này cực kỳ quan trọng để toàn đội tiếp tục tiến bước".

Lời khen cho Lamine Yamal và vai trò của Fermin Lopez

Pedri cũng dành nhiều lời khen cho pha xử lý của Lamine Yamal trong bàn thắng quyết định, đồng thời nhấn mạnh đóng góp thầm lặng của Fermin Lopez trong tình huống này.

Yamal là ngôi sao sáng nhất ở trận đấu này

“Không có pha di chuyển của Fermin thì bàn thắng đó đã không xảy ra. Còn Lamine thì quá tuyệt vời, cú sút vào góc cao khiến thủ môn không thể cản phá. Tôi còn nói đùa rằng cậu ấy nên cảm ơn tôi vì đường kiến tạo”, Pedri chia sẻ.

Tiền vệ 23 tuổi cũng tin rằng Yamal sẽ còn tiến bộ hơn nữa: "Lamine vẫn rất trẻ. Điều quan trọng là tiếp tục nỗ lực, không tự mãn và tận hưởng bóng đá".

Barca tập trung cho chặng đường phía trước

Nói về thể trạng cá nhân, Pedri thừa nhận anh không ở trạng thái tốt nhất khi bước vào trận đấu: “Sau nỗ lực lớn ở trận gặp Atletico, tôi gần như kiệt sức khi tới đây".

Các cầu thủ Barca đang rất chờ đợi trận Siêu kinh điển vào tháng 5

Dù vậy, tiền vệ này đánh giá cao màn trình diễn tập thể của Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh HLV Hansi Flick thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Pedri chia sẻ: “Những cầu thủ trên băng ghế dự bị luôn sẵn sàng. Chúng tôi đã chơi tốt và giành trọn ba điểm. Giờ toàn đội phải tập trung cho trận đấu vào thứ Ba (gặp Newcastle ở lượt đi vòng 1/8 Champions League)".

Cầu thủ này cũng khẳng định Barcelona sẽ chỉ tập trung vào chính mình trong cuộc đua vô địch: “Bất kể Real Madrid làm gì, chúng tôi phải thắng tất cả các trận còn lại nếu muốn trở thành nhà vô địch".