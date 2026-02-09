Trực tiếp bóng đá Nam Định - Hà Tĩnh: Albertine "giải cứu" đội khách (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 13 V-League) Nam Định để thủng lưới khi hiệp hai đã bước vào những phút bù giờ cuối cùng.
V-League | 18h, 9/2 | Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Hồng Duy
Thanh Hào
Lucas
Văn Kiên
Văn Vĩ
Tuấn Anh
Hoàng Anh
Caio
Percy Tau
Xuân Son
Điểm
Thanh Tùng
Duy Thường
Văn Hạnh
Helerson
Mạnh Hưng
Sỹ Hoàng
Trọng Hoàng
Viktor Lê
Đức Việt
Onoja
Atshimene
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu!
Nam Định giao bóng.
4’
VÀ...OOOOO!!! NAM ĐỊNH 1-0 HÀ TĨNH!
Hậu vệ Hà Tĩnh phá bỏng và Percy Tau có cơ hội dốc bóng, rẽ ngang vào trong và tung cú cứa lòng chân phải. Bóng đi vào góc xa khiến Thanh Tùng không thể cản phá.
8’
Lỗi mất rồi!
Percy lại băng xuống và khống chế bóng. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi lỗi cao chân của cầu thủ người Nam Phi.
12’
Nguy hiểm!
Hà Tĩnh được hưởng đá phạt và cú sút đã được tung ra nhưng hậu vệ Nam Định đã phá ra thành công.
16’
Cứu thua hay!
Thanh Tùng vừa có pha cứu thua rất hay trước pha dứt điểm của của Caio Cesar.
22’
Va chạm mạnh!
Tuấn Anh đang nằm sân sau khi va chạm cực mạnh với Trọng Hoàng.
28’
Dứt điểm ngay!
Caio Cesar đỡ ngực rồi vuốt bóng luôn trong vòng cấm. Bóng đi căng nhưng đập chân hậu vệ Hà Tĩnh bay ra ngoài.
33’
Nguy hiểm!
Percy Tau tạt bóng khá tốt từ chấm đá phạt ở bên cánh phải nhưng Thanh Tùng đã đoán được ý đồ và băng ra cản phá.
34’
Sút xa!
Viktor Lê quyết định sút luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng và Nguyên Mạnh phải mất 2 nhịp để cứu thua.
37’
Đánh đầu!
Xuân Son bật cao đánh đầu trong vòng cấm và Hồng Duy suýt nữa đá nối thành công.
38’
Bóng trúng cột dọc!
Nam Định phản công nhanh và Percy Tau đẩy cho Văn Kiên băng xuống nhưng Văn Kiên dứt điểm lại trúng cột dọc.
45’
KHÔNG VÀO!!!!
Xuân Son mở biên tốt, Hồng Duy tạt bóng và loại bỏ thủ môn Thanh Tùng nhưng Văn Vĩ lại đánh đầu ra ngoài dù khung thành không còn ai.
45+2’
Hết giờ!
Tỉ số là 1-0 cho Nam Định.
46’
Hiệp hai bắt đầu!
Hà Tĩnh giao bóng.
52’
Va chạm mạnh!
Xuân Son lại bị đau sau pha tranh chấp bóng bổng với Helerson.
54’
VÀO... NHƯNG VIỆT VỊ!
Percy Tau băng xuống đáy biên, chuyền ngược ra hợp lý và Xuân Son dứt điểm vào lưới. Đáng tiếc, Tau đã việt vị.
56’
Thẻ vàng cho Xuân Son!
Xuân Son nhận thẻ vàng sau tình huống cố tình trả đũa lại Helerson.
58’
Thẻ vàng cho Hà Tĩnh!
Duy Thường nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với cầu thủ Nam Định.
65’
Thay người!
Văn Vĩ rời sân và Lâm Ti Phông vào sân.
69’
Phạt góc cho Hà Tĩnh!
Trọng Hoàng đá phạt góc tốt nhưng Xuân Son đã đánh đầu giải nguy.
72’
Đánh đầu!
Bóng được treo vào vòng cấm hay nhưng cú đánh đầu của của Hoàng Anh lại đưa bóng ra ngoài.
76’
Sút xa!
Percy Tau tung cú sút từ xa nhưng bóng đi quá nhẹ và không đủ khó để hạ thủ môn Thanh Tùng.
78’
KHÔNG VÀO!
Xuân Son làm rất tốt khâu qua người rồi dứt điểm tinh tế. Nhưng bóng lại đi ra ngoài.
84’
Tạm dừng để VAR!
Trọng tài Mạnh Hải ra tín hiệu cho trận đấu dừng lại để tổ VAR xem lại tình huống chạm tay trong vòng cấm của Ceasar.
88’
KHÔNG PHẠT ĐỀN VÀ PHÁT BÓNG LÊN!
Trọng tài Mạnh Hải và tổ VAR vừa quyết định không cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền do có lỗi việt vị trước đó.
90’
Bù giờ!
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
90+4’
Không được!
Tiến Đạt băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Bóng đi chéo góc nhưng lại không trúng khung thành.
90+7’
VÀ...OOOOO!!! NAM ĐỊNH 1-1 HÀ TĨNH!
Tấn Tài căng ngang và Quốc Dân đá nối. Bóng đập xà ngang nảy ra và Albertine đánh đầu bồi tung lưới Nguyên Mạnh.
90+9’
Hết giờ!
Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Báo động hàng công của đội khách
Sau 12 vòng đấu, Hà Tĩnh là đội duy nhất chưa cán mốc 10 bàn thắng tại V-League 2025/26. Trong đó, 3 bàn là do hậu vệ ghi và 1 bàn phản lưới nên thực tế, hàng công của Hà Tĩnh mới ghi được 5 bàn kể từ đầu mùa giải. Tính ở 4 trận gần nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được 1 bàn, 3 trận gần nhất “tịt ngòi”. Đó là con số thực sự đáng báo động.
Sự thiếu ổn định của Nam Định
Nam Định đang thể hiện 2 bộ mặt rất trái ngược nhau mùa giải năm nay. Họ chơi tốt ở đấu trường khu vực khi vừa giành quyền vào vòng sau với vị trí nhất bảng B cúp C1 Đông Nam Á.
Tuy nhiên tại V-League 2025/26, đội bóng thành Nam lại thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi hiện mới chỉ được 11 điểm. Ngay cả khi Nguyễn Xuân Son trở lại, Nam Định vẫn để Đông Á Thanh Hoá đang khó khăn cầm hoà 2-2 ở vòng đấu trước.
Nam Định có thành tích đối đầu ấn tượng
Trong 5 lần đối đầu gần đây giữa đôi bên, Nam Định đang chiếm ưu thế với 4 trận thắng và 1 thua. Đây là điểm tựa cho Nguyễn Xuân Son và các đồng đội trước cuộc đối đầu tối nay.
Nam Định cũng đang dần lấy lại phong độ với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và chỉ hoà 2. Hà Tĩnh trong khi đó có thành tích tương đối ổn định với 2 trận thắng, 2 thua và hoà 1 trong 5 trận gần nhất. Đôi bên có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu.
