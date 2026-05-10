Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Madrid: HLV Flick nén đau thương, quyết thắng Siêu kinh điển (La Liga)

Laliga | 2h, 11/5 | Nou Camp Barcelona 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Real Madrid Real Madrid Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Martin Cancelo Eric Garcia Pedri Rashford Gavi Fermin Lopez Lewandowski Điểm Courtois Alexander-Arnold Rudiger Huijsen Fran Garcia Camavinga Pitarch Mastantuono Bellingham Brahim Diaz Vinicius Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Rashford, Gavi, Fermin Lopez, Lewandowski Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Pitarch, Mastantuono, Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius

HLV Flick nén đau thương, quyết thắng Siêu kinh điển

CLB Barcelona đã xác nhận việc cha của HLV Hansi Flick qua đời: “FC Barcelona và toàn thể đại gia đình Blaugrana xin gửi tình yêu và sự chia sẻ tới Hansi Flick sau sự ra đi của cha ông. Chúng tôi đồng cảm với nỗi đau của ông và luôn ở bên trong thời điểm vô cùng khó khăn này đối với ông và gia đình”.

Theo tờ Sport, chiến lược gia người Đức đã thông báo tin buồn cho ban huấn luyện và ban lãnh đạo CLB vào sáng cùng ngày. “Dù đang trải qua hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Flick đã quyết định tiếp tục dẫn dắt đội bóng và sẽ trực tiếp chỉ đạo trận Siêu kinh điển”, nguồn tin từ báo xứ Catalunya cho biết.

Barcelona chỉ còn cách ngôi vương La Liga một điểm

Barcelona đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga khi chỉ cần một điểm trong trận Siêu kinh điển lần thứ 264 với Real Madrid. Đáng chú ý, họ có thể hoàn tất mục tiêu ngay trước đại kình địch. Trong khi đó, "Kền kền trắng" buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua.

Chiến thắng 2-1 trước Osasuna cuối tuần qua giúp thầy trò Hansi Flick tiến sát danh hiệu thứ 29 trong lịch sử giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Barcelona đang sở hữu chuỗi 10 trận thắng liên tiếp tại La Liga, thể hiện phong độ ấn tượng dù liên tiếp gặp vấn đề chấn thương ở các trụ cột. Ngoài mục tiêu vô địch, đội bóng xứ Catalunya còn hướng tới việc hoàn tất mùa giải sân nhà hoàn hảo (17 trận thắng), một thành tích đầy ý nghĩa nếu họ vượt qua đại kình địch.

Real Madrid chịu áp lực lớn trước trận quyết định

Real Madrid hiện kém Barcelona 11 điểm, dù vừa đánh bại Espanyol 2-0 để ít nhất giữ cho trận đấu này còn ý nghĩa. Tuy nhiên, mùa giải của “Los Blancos” đang trở nên rối ren với nhiều vấn đề ngoài sân cỏ, từ những lùm xùm tại sân tập cho tới tranh cãi liên quan đến việc Kylian Mbappe không ra sân trước Espanyol.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần giành chiến thắng để nối dài chuỗi trận sân khách tại La Liga lên hai trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng Hai (thắng 2, hòa 1, thua 2). Dù vậy, một kết quả tích cực cũng có thể chỉ giúp họ trì hoãn ngày Barcelona chạm tay vào chức vô địch.

Siêu kinh điển và lịch sử đối đầu đầy căng thẳng

Trong 12 lần chạm trán gần nhất tại La Liga, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa - chuỗi trận dài chưa từng thấy kể từ giai đoạn 18 trận liên tiếp không hòa kết thúc năm 1986. Trong 12 trận đã qua, Real thắng 8, thua 4.

Đáng chú ý, Barcelona chỉ thắng 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất tiếp Real Madrid tại La Liga (hòa 1, thua 3). Điều đó cho thấy dù đang ở thế cửa trên, đội bóng xứ Catalunya vẫn cần sự thận trọng tối đa trong trận đấu mang tính quyết định này.