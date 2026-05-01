FIFA ra thông báo quan trọng, U17 Việt Nam sáng cửa dự World Cup

Ngày 30/4, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo giải U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, nơi từng tổ chức World Cup 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp quốc gia vùng Vịnh đăng cai giải đấu trẻ cấp độ thế giới, đồng thời FIFA xác nhận Qatar sẽ tiếp tục tổ chức giải thường niên này đến năm 2029.

Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra ngày 21/5 tại Zurich, Thụy Sỹ. Kể từ năm 2025, FIFA đã nâng số đội tham dự U17 World Cup lên 48 đội, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển.

Theo phân bổ, châu Á có 9 suất (bao gồm chủ nhà Qatar), châu Âu 11 suất, châu Phi 9 suất, CONCACAF 8 suất, Nam Mỹ 7 suất và châu Đại Dương 3 suất.

Trong bối cảnh đó, cơ hội dành cho U17 Việt Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời là vòng loại của U17 World Cup, 16 đội tuyển sẽ cạnh tranh 9 tấm vé, đồng nghĩa với việc hơn một nửa số đội tham dự có thể giành quyền đi tiếp.

Như vậy, chỉ cần vượt qua vòng bảng (lọt vào top 2 của bảng đấu), U17 Việt Nam sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Tại VCK U17 châu Á, lá thăm đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào bảng đấu cùng U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. So với kỳ giải trước, đây được đánh giá là bảng đấu “dễ thở” hơn. Hai đại diện Tây Á là Yemen và UAE có trình độ gần như tương đương, trong khi Hàn Quốc tuy rất mạnh nhưng không phải đối thủ bất khả chiến bại.

Thực tế cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam không hề lép vế trước các đội bóng xứ kim chi. Gần đây, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á, tạo thêm niềm tin cho thế hệ kế cận.

Ở giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam từng lỡ hẹn với World Cup theo cách đầy tiếc nuối. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng đã cầm hòa cả ba đối thủ mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE. Đặc biệt, ở trận quyết định, U17 Việt Nam dẫn trước UAE tới phút 87, nhưng bàn gỡ muộn khiến giấc mơ World Cup tan vỡ ngay trước ngưỡng cửa, do thầy trò HLV Roland đứng cuối bảng, không giành vé vào vòng 2.

Bài học từ thất bại đó đang trở thành động lực lớn. Tại giải U17 Đông Nam Á gần nhất, U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội, thậm chí lội ngược dòng đánh bại U17 Australia 2-1 trong trận cầu then chốt.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5. Một khởi đầu thuận lợi sẽ là bước đệm quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland có niềm tin vào mục tiêu hiện thực hóa giành vé dự World Cup.