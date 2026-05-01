Vòng 21 V-League: Trọng tài Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình

Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Vòng 21 V-League: Trọng tài Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình lúc 19 giờ 15 ngày 3-5 (FPT Play) là tâm điểm của vòng 21 V-League 2025-2026

Trọng tài Chae Sang-hyeop

Để đảm bảo tính khách quan và kịch tính cho trận cầu tâm điểm có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua top đầu, Ban trọng tài VFF đã mời bộ đôi trọng tài FIFA người Hàn Quốc điều hành cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 3-5.

Sự hiện diện của dàn trọng tài ngoại chất lượng

Theo thông báo mới nhất từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc là ông Chae Sang-hyeop và ông Choi Cheol-jun sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình. Cụ thể, ông Chae Sang-hyeop đảm nhận vai trò trọng tài chính, trong khi ông Choi Cheol-jun sẽ điều hành trong phòng VAR.

Thể Công Viettel hướng mục tiêu thắng trận để bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội

Trọng tài Chae Sang-hyeop từng cầm còi trong trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 3-2026. Tại cấp độ câu lạc bộ, ông cũng để lại dấu ấn khi điều hành trận đấu giữa CAHN và Tampines Rovers tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025. Đáng chú ý, ông có kinh nghiệm điều hành tại V-League khi đảm nhiệm vai trò trọng tài VAR trong trận derby thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC mùa giải trước.

Trong khi đó, trọng tài Choi Cheol-jun lần đầu làm nhiệm vụ tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Kinh nghiệm của hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang lại sự công bằng tuyệt đối cho trận đấu nhạy cảm này.

Trận cầu mang tính "bản lề" cho cuộc đua vô địch

Cuộc đối đầu tại sân Hàng Đẫy được đánh giá là trận đấu "6 điểm" đối với cả hai đội. Thể Công Viettel hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, mục tiêu của thầy trò HLV Popov không gì khác ngoài một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN. Trong bối cảnh cuộc đua danh hiệu đang bước vào giai đoạn nước rút, bất kỳ một cú sảy chân nào cũng có thể khiến đội bóng áo lính phải trả giá đắt.

Đội bóng áo lính tràn trề cơ hội lọt vào Top 2 chung cuộc V-League mùa này

Phía bên kia chiến tuyến, sau khi bị Hà Nội FC đánh bại và rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm sau vòng đấu thứ 20, Ninh Bình FC muốn tích điểm tối đa để nuôi hy vọng chen chân vào Top 3 V-League chung cuộc. Bên cạnh đó, nếu thắng Thể Công Viettel, đoàn quân HLV Bae Ji Won không chỉ vững vị trí thứ 3 bảng xếp hạng mà còn rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 2 điểm, nhen nhóm tham vọng giành suất tham dự đấu trường châu lục mùa sau.

"Ngày về" của những người quen

Sức hút của trận đấu này còn đến từ những yếu tố ngoài chuyên môn. Ninh Bình hiện đang sở hữu đội hình với nhiều gương mặt từng là trụ cột của Thể Công Viettel như Hoàng Đức, Đức Chiến và Tiến Anh. Đối đầu với đội bóng cũ trong một trận cầu có tính chất quan trọng cũng là thử thách tâm lý cực đại với dàn tuyển thủ quốc gia này.

Geovane Magno vừa chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc

Bên cạnh đó, sự chú ý còn đổ dồn vào Geovane Magno – chân sút vừa chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc. Từng có thời gian khoác áo Thể Công Viettel, chân sút 32 tuổi gốc Brazil hiểu rất rõ hệ thống phòng ngự của đội bóng cũ và hứa hẹn sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Ninh Bình.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về công tác trọng tài và tính chất đối đầu căng thẳng, trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình chắc chắn sẽ là tâm điểm không thể bỏ qua của bóng đá quốc nội tuần này.
Theo Tường Phước

Nguồn:

-30/04/2026 19:52 PM (GMT+7)
