Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Aston Villa: "Đại chiến" nước Anh tại châu Âu (Europa League)

Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs White, Wood, Jesus
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Bogarde, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

Derby nước Anh tại châu Âu

Lần đầu tiên kể từ năm 1984, Nottingham Forest mới lại góp mặt ở một trận bán kết cúp châu Âu. Đoàn quân của HLV Vitor Pereira đang bay cao với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 3).

Phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa bước vào trận đấu này với tư cách là ứng cử viên số một cho chức vô địch. HLV Unai Emery, "ông vua" của Europa League với 4 lần đăng quang, đang khao khát đưa Villa tới trận chung kết châu Âu đầu tiên sau hơn 40 năm.

Tình hình lực lượng

Nottingham Forest thiếu vắng hai cái tên quan trọng trận đấu này là tiền vệ cánh Hudson-Odoi và trung vệ Murillo. Ngoài ra, Netz không đủ điều kiện thi đấu. Trong khi đó, Aston Villla chắc chắn mất Kamara và Alysson. Onana bỏ ngỏ khả năng ra sân.