Văn Quyết khó cứu được Hà Nội FC, V.League nóng cả 2 đầu bảng đấu

Đua vô địch V.League chỉ còn Công an Hà Nội và Thể Công Viettel?

Bầu Hiển có động viên được SHB Đà Nẵng?

Ở đáy bảng, cuộc đua giành suất trụ hạng cũng đang dần gói gọn với 2 cái tên SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. Xuyên suốt cả mùa giải, có thể thấy đây là 2 đội bóng yếu nhất, sớm bị đẩy xuống khu vực "cầm đèn đỏ" từ sớm.

PVF-CAND giành quyền chơi ở V.League mùa này chỉ nhờ Quảng Nam rút lui, đồng thời Trường Tươi Đồng Nai bất ngờ...chưa muốn thăng hạng sau khi đã gắng hết sức trong trận play-off với SHB Đà Nẵng trước đó. Có lẽ vì vậy, PVF-CAND chưa có sự chuẩn bị kỹ cho giải đấu cao nhất cấp quốc nội.

Lực lượng của PVF-CAND khá yếu, gồm nhiều cầu thủ ít kinh nghiệm. Điều này lý giải vì sao họ chỉ thắng được vỏn vẹn 2 trận, hoà 7 và thua tới 11 sau 20 vòng đấu.

Với SHB Đà Nẵng, sự sa sút đã diễn ra nhiều năm. Những nỗ lực của bầu Hiển gần đây là không đủ để đội bóng sông Hàn bứt lên. Thay vào đấy, SHB Đà Nẵng tiếp tục thiếu ổn định ở cả trên sân bóng cũng như băng ghế huấn luyện.

SHB Đà Nẵng năm nào gần đây cũng trầy trật đua trụ hạng

Trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đang cùng được 13 điểm, chia nhau 2 vị trí cuối bảng và hiện đã kém đội xếp thứ 12 là HAGL 6 điểm. Phía trước, cuộc đua giành suất trụ hạng gần như sẽ chỉ xoay quanh 2 đội bóng này.

Mùa giải năm ngoái, sự động viên kịp thời của bầu Hiển đã giúp SHB Đà Nẵng giữ được hơi thở đến phút cuối cuộc đua và thoát hiểm một cách ngoạn mục. Trong 6 vòng đấu tới, SHB Đà Nẵng có lẽ cần một liều kích thích đủ mạnh để đua sức với PVF-CAND.

Đua vô địch: Khó cản Công an Hà Nội

Chiến thắng ồn ào nhất vòng 20 có lẽ là cặp đấu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình. Thầy trò HLV Harry Kewell đã trả được món nợ ở lượt đi khi đánh bại đối thủ 3-2. Sự chú ý đổ dồn vào tiền vệ Văn Quyết với những bình luận sau trận đấu về lối chơi của Ninh Bình, đội bóng vừa có sự hoán đổi trên băng ghế huấn luyện.

Hà Nội vẫn được biết đến với lối đá tấn công đẹp mắt được dày công xây dựng và phát triển ở giai đoạn đỉnh cao, gắn với những cái tên như Phan Thanh Hùng hay Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, một trận đấu hay không đủ để giúp đội bóng của bầu Hiển "gánh" cả mùa giải.

CLB Hà Nội sẽ phải chờ thêm một mùa giải để nghĩ đến chức vô địch V.League

Thực tế trên bảng xếp hạng, CLB Hà Nội hiện vẫn đứng thứ 4 với 36 điểm, kém Ninh Bình 1 điểm và còn cách đội đầu bảng Công an Hà Nội (51 điểm) tới 15 điểm. Với việc giải đấu chỉ còn 6 vòng, cơ hội để thầy trò HLV Kewell giành chức vô địch là gần như bất khả thi.

Ứng viên khả dĩ cạnh tranh được Công an Hà Nội lúc này chỉ còn Thể Công Viettel, đội hiện đứng thứ 2 với 42 điểm. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không dễ đạt được khi Công an Hà Nội vẫn đang cho thấy phong độ ổn định và sự tập trung cao độ. Nguyễn Quang Hải và các đồng đội vừa đánh bại SLNA 4-2 tại Hàng Đẫy ở vòng đấu vừa qua.

Bên cạnh những ngôi sao lớn như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip...Công an Hà Nội còn những gương mặt trẻ đang giàu động lực như Đình Bắc. Họ cũng vừa hoàn tất gia hạn hợp đồng nhiều trụ cột, và đặc biệt là HLV Mano Polking đến năm 2028.

Đây là quyết định không bất ngờ khi chiến lược gia người Brazil được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo giúp Công an Hà Nội đạt được sự cân bằng về lực lượng và chiến thuật, lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của ông Polking, Công an Hà Nội chơi ngày một hấp dẫn với lối tấn công mạnh mẽ, giàu đột biến.

Đầu mùa giải, Công an Hà Nội đã đánh bại đương kim vô địch V.League Thép Xanh Nam Định để đăng quang Siêu cúp Quốc gia. Sẽ không bất ngờ nếu HLV Mano Polking và các học trò sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa giải năm nay.

