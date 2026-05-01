Xuân Son gửi thông điệp ý nghĩa trong ngày 30/4

Sau khi nhập tịch để trở thành công dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Son nhiều lần thể hiện tình cảm với “quê hương thứ hai”. Trong những dịp lễ hay những ngày đặc biệt, Xuân Son đều có những chia sẻ, hành động để bày tỏ tình yêu với đất nước Việt Nam.

Mới đây nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử, Xuân Son chia sẻ: "Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tự hào là người Việt Nam - hãy cùng nhau chinh phục tương lai rực rỡ!"

Xuân Son cũng có nhiều đóng góp trong màu áo ĐT Việt Nam với 10 bàn thắng trong 8 trận ra sân. Xuân Son là nhân tố nổi bật góp công giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Trước đó ít ngày, bóng đá Việt Nam đón nhận thêm một cầu thủ nhập tịch là Geovane Magno với tên tiếng Việt là Nguyễn Tài Lộc. Sau khi trở thành công dân Việt Nam, Tài Lộc cũng đã bày tỏ tình yêu với “quê hương thứ hai”. Tài Lộc chia sẻ: “Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi sẽ thi đấu hết mình bằng cả trái tim”.

Đồng thời, Tài Lộc bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu tốt trong màu áo Ninh Bình để có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Đây là nhân tố đáng chú ý với HLV Kim Sang Sik khi ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.