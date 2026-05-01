FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức mới, thi đấu ngoài Đông Nam Á?

Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức mới, thi đấu ngoài Đông Nam Á?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026

Theo truyền thông Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ. Biên bản ghi rõ Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ là 2 nơi đăng cai FIFA ASEAN Cup, sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 9 này.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức mới, thi đấu ngoài Đông Nam Á? - 1

Trước đó nhiều tháng FIFA và AFF đã thống nhất khai sinh một giải đấu mới khác biệt với AFF/ASEAN Cup. Giải đấu này sẽ diễn ra vào các dịp FIFA Days, tạo điều kiện cho các đội tuyển triệu tập đội hình tối ưu. Vì là sự kiện của FIFA nên FIFA ASEAN Cup cũng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ được thi đấu theo cách thức tổ chức chuyên nghiệp nhất, và các đội tuyển sẽ được cộng điểm theo hệ số tốt nhất trên BXH FIFA.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, khẳng định rằng Đông Nam Á là khu vực có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt nhất thế giới. Và trong động thái mới nhất, FIFA và AFF đã chốt 2 địa điểm đăng cai FIFA ASEAN Cup là Indonesia và Hồng Kông Trung Quốc.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, 2 cơ quan điều hành cũng đạt thỏa thuận chuẩn hóa công tác tổ chức, nâng cao chất lượng trọng tài và áp dụng các công nghệ tiên tiến (như VAR) một cách đồng bộ hơn tại các kỳ ASEAN Cup sắp tới.

Indonesia sẽ đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia sẽ đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Sở dĩ Indonesia và Hồng Kông Trung Quốc được chọn đăng cai FIFA ASEAN Cup vì giải đấu này sẽ diễn ra theo thể thức “2 hạng”. Nó giống như UEFA Nations League. Với số lượng đội ít hơn nên giải đấu của Đông Nam Á chỉ có hạng Nhất và Nhì thi đấu song song với nhau. Các đội tuyển mạnh như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ nằm ở hạng Nhất và phần còn lại thi đấu ở hạng Nhì trên đất Hồng Kông Trung Quốc.

Việc Indonesia được chọn là một trong những địa điểm đăng cai chính cho thấy sự tin tưởng của FIFA vào năng lực tổ chức của quốc gia vạn đảo. Sự xuất hiện của Hồng Kông trong danh sách các địa điểm tổ chức cho thấy ý định mở rộng tầm ảnh hưởng của ASEAN Cup ra ngoài ranh giới địa lý truyền thống của Đông Nam Á. Điều này giúp giải đấu thu hút thêm lượng người xem mới và tăng giá trị bản quyền truyền hình toàn cầu.

Có thể nói, FIFA và AFF đang tạo ra những khác biệt ban đầu, giúp NHM phân biệt rõ ràng giữa ASEAN Cup truyền thống và FIFA ASEAN Cup. Và chắc chắn nó sẽ đem đến những trải nghiệm mới lạ khi NHM xem các đội tuyển thi đấu vào cuối năm nay.

ĐT Việt Nam "nín thở" chờ đợi thể thức FIFA ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam "nín thở" chờ đợi thể thức FIFA ASEAN Cup 2026

Sau cuộc họp giữa FIFA với AFC và AFF vào rạng sáng mai 29/4, thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức được xác định.

-30/04/2026 17:59 PM (GMT+7)
