FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra theo thể thức mới, thi đấu ngoài Đông Nam Á?

Trước đó nhiều tháng FIFA và AFF đã thống nhất khai sinh một giải đấu mới khác biệt với AFF/ASEAN Cup. Giải đấu này sẽ diễn ra vào các dịp FIFA Days, tạo điều kiện cho các đội tuyển triệu tập đội hình tối ưu. Vì là sự kiện của FIFA nên FIFA ASEAN Cup cũng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ được thi đấu theo cách thức tổ chức chuyên nghiệp nhất, và các đội tuyển sẽ được cộng điểm theo hệ số tốt nhất trên BXH FIFA.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, khẳng định rằng Đông Nam Á là khu vực có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt nhất thế giới. Và trong động thái mới nhất, FIFA và AFF đã chốt 2 địa điểm đăng cai FIFA ASEAN Cup là Indonesia và Hồng Kông Trung Quốc.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, 2 cơ quan điều hành cũng đạt thỏa thuận chuẩn hóa công tác tổ chức, nâng cao chất lượng trọng tài và áp dụng các công nghệ tiên tiến (như VAR) một cách đồng bộ hơn tại các kỳ ASEAN Cup sắp tới.

Indonesia sẽ đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Sở dĩ Indonesia và Hồng Kông Trung Quốc được chọn đăng cai FIFA ASEAN Cup vì giải đấu này sẽ diễn ra theo thể thức “2 hạng”. Nó giống như UEFA Nations League. Với số lượng đội ít hơn nên giải đấu của Đông Nam Á chỉ có hạng Nhất và Nhì thi đấu song song với nhau. Các đội tuyển mạnh như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ nằm ở hạng Nhất và phần còn lại thi đấu ở hạng Nhì trên đất Hồng Kông Trung Quốc.

Việc Indonesia được chọn là một trong những địa điểm đăng cai chính cho thấy sự tin tưởng của FIFA vào năng lực tổ chức của quốc gia vạn đảo. Sự xuất hiện của Hồng Kông trong danh sách các địa điểm tổ chức cho thấy ý định mở rộng tầm ảnh hưởng của ASEAN Cup ra ngoài ranh giới địa lý truyền thống của Đông Nam Á. Điều này giúp giải đấu thu hút thêm lượng người xem mới và tăng giá trị bản quyền truyền hình toàn cầu.

Có thể nói, FIFA và AFF đang tạo ra những khác biệt ban đầu, giúp NHM phân biệt rõ ràng giữa ASEAN Cup truyền thống và FIFA ASEAN Cup. Và chắc chắn nó sẽ đem đến những trải nghiệm mới lạ khi NHM xem các đội tuyển thi đấu vào cuối năm nay.