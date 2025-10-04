Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá MU - Sunderland: Ngày phán xét Amorim (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Premier League 2025-26

(21h, 4/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) HLV Amorim dứt khoát không thay đổi gì về đấu pháp của mình, vậy hãy xem tối nay có phải lần cuối ông có dịp để kiên định với lựa chọn đội hình MU của mình.

   

Premier League | 21h, 4/10 | Old Trafford

Man Utd
Trực tiếp bóng đá MU - Sunderland: Ngày phán xét Amorim (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Sunderland: Ngày phán xét Amorim (Ngoại hạng Anh) - 1
Sunderland
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Sunderland: Ngày phán xét Amorim (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Shaw, Maguire, De Ligt, Dorgu, Dalot, Ugarte, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko
Trực tiếp bóng đá MU - Sunderland: Ngày phán xét Amorim (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Masuaku, Alderete, Mukiele, Hume, Rigg, Sadiki, Xhaka, Le Fee, Talbi, Isidor

Amorim rốt cuộc có an toàn?

Đang có 2 luồng tin khác nhau về sự chắc chắn của chiếc ghế HLV trưởng Ruben Amorim đang nắm giữ tại MU. Luồng tin thứ nhất khẳng định Amorim sẽ tiếp tục tại vị kể cả nếu MU thua Sunderland, tức nhà cầm quân này sẽ "sống sót" được qua đợt FIFA Days tháng 10. 

Tuy nhiên luồng tin thứ 2 khẳng định MU vẫn có thể sa thải Amorim nếu thua Sunderland, và ban lãnh đạo MU vẫn đang săn tìm người có thể thay thế ông. Đáng nói là cả hai luồng tin đều từ những nhà báo uy tín: David Ornstein của The Athletic đưa luồng tin thứ nhất, trong khi James Ducker của Telegraph có quan hệ mật thiết với một số người ở MU đã khẳng định luồng tin thứ 2.

Thanh thế của đội khách

Sunderland đang có màn trình diễn vượt kỳ vọng kể từ khi trở lại Premier League. Sau 6 vòng, Sunderland giành được 11 điểm, đây là thành tích tốt nhất của một đội mới lên hạng ở Premier League kể từ mùa 2012/13. Sunderland hiện đang đứng thứ 6 với bốn trận gần nhất bất bại (2 hoà, 2 thắng). 

Lực lượng của Sunderland không phải tầm thường đối với một đội mới lên hạng. Chân sút Wilson Isidor đã ghi được 3 bàn trong khi Granit Xhaka là ông chủ tuyến giữa của đội và anh đã kiến tạo cả 3 bàn gần nhất của "Mèo đen". Thủ môn Robin Roefs chơi rất tốt và đã đươc đề cử giải hay nhất tháng 9, và phía trước anh là một Nordi Mukiele từng là ngôi sao tiềm năng của PSG.

Amorim và số 50 đầy "dớp"

Trận thua Brentford 1-3 khiến MU tụt xuống giữa bảng xếp hạng và nguy cơ Ruben Amorim bị sa thải đang ngày một lớn. Ông có thể phải đưa MU tới chiến thắng trước Sunderland để giữ ghế, và đây sẽ là trận đấu thứ 50 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trên băng ghế chỉ đạo MU.

Nhưng con số 50 là một cái dớp lớn tại Old Trafford hậu Ferguson: 5 HLV gần nhất của MU không ai giành chiến thắng trong trận đấu thứ 50. Từ David Moyes, Van Gaal, Mourinho đến Solskjaer và Erik ten Hag - tất cả đều hoặc hòa hoặc thua ở cột mốc này.

8

Thể lệ
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

04/10/2025 16:02 PM (GMT+7)
