Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU run rẩy đón tiếp “Mèo đen”, Arsenal tạm lên đầu bảng

AFC Bournemouth vs Fulham 04/10/25 - Trực tiếp
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
0
Logo Fulham - FUL Fulham
0
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Arsenal có cơ hội tạm lên đầu bảng khi gặp West Ham trên sân nhà, trong khi MU dù đá ở Old Trafford nhưng chẳng thể tự tin có 3 điểm trước Sunderland đang có phong độ tốt hơn.

   

Arsenal – West Ham: 21h, 4/10

Arsenal sẽ có cơ hội vươn lên đầu bảng Premier League trong vài giờ vào tối thứ Bảy khi họ đón tiếp ứng viên rớt hạng West Ham tại Emirates. “Pháo thủ” đang thắng 3 trận liên tiếp và đã thắng 5/6 trận gần nhất ở mọi đấu trường, hàng phòng ngự rất chắc chắn của họ được kết hợp với hàng công rất mạnh, và tại Emirates họ đã thua chỉ 4/42 trận gần nhất ở Premier League.

Arsenal đang vững chắc cả trong phòng ngự lẫn tấn công

Arsenal đang vững chắc cả trong phòng ngự lẫn tấn công

West Ham vừa có trận đầu tiên dưới thời tân HLV Nuno Santo và họ đã quả cảm đòi lại 1 điểm trên sân của Everton. Mặc dù vẫn đang đứng trong khu vực nguy hiểm, West Ham ít nhất đã có khởi đầu tốt dưới thời tướng mới, và cả 4 điểm họ có được đều giành trên sân khách. “Búa” thậm chí đã đập bẹp Arsenal tới 2 lần liên tiếp tại Emirates mà không thủng lưới.

West Ham sẽ vào trận mà chưa có sự trở lại của Tomas Soucek do án treo giò. HLV Santo đang theo dõi tình hình thể lực của Aaron Wan-Bissaka sau khi tập trở lại, nhưng nhìn chung đội hình của ông đã cố định. Trong khi đó Arsenal đang chờ trung vệ Gabriel lành lặn trở lại sau chấn thương nhẹ trước Olympiacos, ngoài Gabriel thì HLV Mikel Arteta không phải đối phó với chấn thương mới nào.

Với hàng phòng ngự tiếp tục vững mạnh và mùa này hàng công có sự đa dạng trong cách đánh, Arsenal đủ sức phá được dớp thua sân nhà trước West Ham. Dù vậy không thể xem thường khả năng xếp đặt của HLV Santo khi gặp các đội mạnh, ông đã làm được với Wolves và Nottingham nên West Ham sẽ gây ra không ít khó khăn cho “Pháo thủ”.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gyokeres.

West Ham: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville; Fullkrug.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.

Manchester United – Sunderland: 21h, 4/10

MU giờ chỉ có cái danh tiếng cũ, trong khi đội mới lên hạng Sunderland lại đang có lối chơi và phong độ  tốt hơn hẳn trước thềm cuộc gặp tại Old Trafford. Và dù trận này có thể chưa khiến Ruben Amorim bị sa thải, một kết quả tệ sẽ đưa nhà cầm quân này đến gần cửa ra của sân vận động.

MU đang trong vòng xoáy khủng hoảng và chưa rõ lối thoát

MU đang trong vòng xoáy khủng hoảng và chưa rõ lối thoát

MU đã thua 3/6 vòng đầu tiên và để thủng lưới 11 bàn khiến họ rơi xuống thứ 14. Mặc dù đã có cả mùa hè để mua quân và chuẩn bị đấu pháp, Amorim vẫn không thể hiện được điều gì tích cực và dư luận đã đặt dấu hỏi liệu trận thứ 50 sẽ là trận cuối cùng Amorim nắm MU.

Thường các đội mới lên hạng rất chật vật, nhưng Sunderland đã phá lệ khi họ giành 11 điểm sau 6 vòng, trong đó có 4 trận bất bại liên tiếp. HLV trưởng Regis Le Bris sẽ mang tới Manchester một lực lượng không thể xem thường: Granit Xhaka kiểm soát tuyến giữa và đã kiến tạo cả 3 bàn gần nhất của đội, cựu ngôi sao PSG Nordi Mukiele kiểm soát cánh phải của hàng thủ, và chân sút đồng hương Wilson Isidor đã ghi được 3 bàn, nhiều hơn cả hàng tiền đạo MU cộng lại.

MU sẽ có sự trở lại của Casemiro sau 1 trận treo giò, trong khi Amad Diallo đã tập trở lại sau khi lo xong tang sự. Đang có rất nhiều sự hoài nghi về phần lớn các vị trí trong đội hình MU, trong đó có việc thủ môn mới Senne Lammens vẫn chưa được cho bắt chính.

Phong độ nghèo nàn trên mọi phương diện của MU khiến ngay cả các fan trung thành cũng chẳng lạc quan vào một chiến thắng, kể cả đối thủ có là Sunderland. “Mèo đen” chơi rất lọc lõi từ khi lên hạng và họ biết cách khiến đối phương bực mình vì không khai thác được thế mạnh trong lối chơi. Một kết quả hòa sẽ là không ngạc nhiên cho MU, và đó là nếu chúng ta lạc quan nhất có thể về cơ hội của chủ nhà.

Đội hình dự kiến:

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
04/10/2025 00:41 AM (GMT+7)
