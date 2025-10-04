Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU run rẩy đón tiếp “Mèo đen”, Arsenal tạm lên đầu bảng

Arsenal – West Ham: 21h, 4/10

Arsenal sẽ có cơ hội vươn lên đầu bảng Premier League trong vài giờ vào tối thứ Bảy khi họ đón tiếp ứng viên rớt hạng West Ham tại Emirates. “Pháo thủ” đang thắng 3 trận liên tiếp và đã thắng 5/6 trận gần nhất ở mọi đấu trường, hàng phòng ngự rất chắc chắn của họ được kết hợp với hàng công rất mạnh, và tại Emirates họ đã thua chỉ 4/42 trận gần nhất ở Premier League.

Arsenal đang vững chắc cả trong phòng ngự lẫn tấn công

West Ham vừa có trận đầu tiên dưới thời tân HLV Nuno Santo và họ đã quả cảm đòi lại 1 điểm trên sân của Everton. Mặc dù vẫn đang đứng trong khu vực nguy hiểm, West Ham ít nhất đã có khởi đầu tốt dưới thời tướng mới, và cả 4 điểm họ có được đều giành trên sân khách. “Búa” thậm chí đã đập bẹp Arsenal tới 2 lần liên tiếp tại Emirates mà không thủng lưới.

West Ham sẽ vào trận mà chưa có sự trở lại của Tomas Soucek do án treo giò. HLV Santo đang theo dõi tình hình thể lực của Aaron Wan-Bissaka sau khi tập trở lại, nhưng nhìn chung đội hình của ông đã cố định. Trong khi đó Arsenal đang chờ trung vệ Gabriel lành lặn trở lại sau chấn thương nhẹ trước Olympiacos, ngoài Gabriel thì HLV Mikel Arteta không phải đối phó với chấn thương mới nào.

Với hàng phòng ngự tiếp tục vững mạnh và mùa này hàng công có sự đa dạng trong cách đánh, Arsenal đủ sức phá được dớp thua sân nhà trước West Ham. Dù vậy không thể xem thường khả năng xếp đặt của HLV Santo khi gặp các đội mạnh, ông đã làm được với Wolves và Nottingham nên West Ham sẽ gây ra không ít khó khăn cho “Pháo thủ”.

Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Gyokeres. West Ham: Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville; Fullkrug. Dự đoán: Arsenal thắng 2-1.

Manchester United – Sunderland: 21h, 4/10

MU giờ chỉ có cái danh tiếng cũ, trong khi đội mới lên hạng Sunderland lại đang có lối chơi và phong độ tốt hơn hẳn trước thềm cuộc gặp tại Old Trafford. Và dù trận này có thể chưa khiến Ruben Amorim bị sa thải, một kết quả tệ sẽ đưa nhà cầm quân này đến gần cửa ra của sân vận động.

MU đang trong vòng xoáy khủng hoảng và chưa rõ lối thoát

MU đã thua 3/6 vòng đầu tiên và để thủng lưới 11 bàn khiến họ rơi xuống thứ 14. Mặc dù đã có cả mùa hè để mua quân và chuẩn bị đấu pháp, Amorim vẫn không thể hiện được điều gì tích cực và dư luận đã đặt dấu hỏi liệu trận thứ 50 sẽ là trận cuối cùng Amorim nắm MU.

Thường các đội mới lên hạng rất chật vật, nhưng Sunderland đã phá lệ khi họ giành 11 điểm sau 6 vòng, trong đó có 4 trận bất bại liên tiếp. HLV trưởng Regis Le Bris sẽ mang tới Manchester một lực lượng không thể xem thường: Granit Xhaka kiểm soát tuyến giữa và đã kiến tạo cả 3 bàn gần nhất của đội, cựu ngôi sao PSG Nordi Mukiele kiểm soát cánh phải của hàng thủ, và chân sút đồng hương Wilson Isidor đã ghi được 3 bàn, nhiều hơn cả hàng tiền đạo MU cộng lại.

MU sẽ có sự trở lại của Casemiro sau 1 trận treo giò, trong khi Amad Diallo đã tập trở lại sau khi lo xong tang sự. Đang có rất nhiều sự hoài nghi về phần lớn các vị trí trong đội hình MU, trong đó có việc thủ môn mới Senne Lammens vẫn chưa được cho bắt chính.

Phong độ nghèo nàn trên mọi phương diện của MU khiến ngay cả các fan trung thành cũng chẳng lạc quan vào một chiến thắng, kể cả đối thủ có là Sunderland. “Mèo đen” chơi rất lọc lõi từ khi lên hạng và họ biết cách khiến đối phương bực mình vì không khai thác được thế mạnh trong lối chơi. Một kết quả hòa sẽ là không ngạc nhiên cho MU, và đó là nếu chúng ta lạc quan nhất có thể về cơ hội của chủ nhà.