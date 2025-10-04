MU ngụp lặn hạng 14: HLV Amorim phải làm gì để thoát khỏi vũng lầy?

MU vẫn chưa thể giành chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Amorim. Thất bại 1-3 trước Brentford hôm 27/9 chỉ là thêm một nốt trầm nữa trong chuỗi kết quả đáng thất vọng của "Quỷ đỏ" dưới triều đại chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Theo báo chí Anh, HLV Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ ban lãnh đạo MU

Sau thành công rực rỡ cùng Sporting Lisbon, HLV Amorim được ban lãnh đạo MU chọn làm người đưa “Quỷ đỏ” thoát khỏi vũng lầy sau nhiều năm bấp bênh giữa những đỉnh cao ngắn ngủi và các cú sụp đổ không hồi kết. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Amorim nắm quyền, MU đang ngày càng chìm sâu hơn vào khủng hoảng, mức độ mà ngay cả những người bi quan nhất cũng khó lường trước.

MU liên tục lập những “kỷ lục buồn”, và hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 7 điểm sau 6 vòng đấu. Dù tỷ phú Sir Jim Ratcliffe vẫn kiên định với dự án dài hạn, nhưng bầu không khí ảm đạm tại Old Trafford cho thấy ánh sáng cuối đường hầm vẫn còn rất xa. Nếu muốn xoay chuyển tình thế, HLV Amorim cần nhanh chóng hành động.

Thay đổi hệ thống

HLV Amorim có thể không phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cực đoan như Marcelo Bielsa, nhưng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại quá trung thành với sơ đồ 3-4-2-1, hệ thống đã góp phần lớn khiến MU trở nên rời rạc và thiếu bản sắc dưới triều đại của ông.

“Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Khi nào tôi muốn thay đổi, tôi sẽ làm. Còn nếu không, người khác phải thay thế tôi,” Amorim phát biểu sau thất bại 0-3 trước Man City ở derby Manchester hôm 14/9.

MU đang gặp rất nhiều vấn đề với sơ đồ 3-4-2-1

HLV Oliver Glasner đã chứng minh tại Crystal Palace rằng có thể thành công ở Premier League với hàng thủ ba người. Ý tưởng của HLV Amorim không sai, nhưng cách triển khai của ông tại Old Trafford thì rõ ràng có vấn đề. Dù luôn nói về “nguyên tắc” và “bản sắc”, MU dưới thời HLV Amorim vẫn thi đấu mơ hồ, không rõ họ định ghi bàn bằng cách nào hay bảo vệ khung thành ra sao.

Khâu triển khai bóng từ tuyến dưới vẫn là điểm yếu cố hữu. “Quỷ đỏ” thường xuyên bị bóp nghẹt ở trung lộ do sự xuất hiện của một trung vệ “thừa” trong vai trò tiền vệ lùi sâu. Các pha phối hợp biên và những đường chuyền một chạm tầm thấp từ “wing-back (hậu vệ tấn công biên)” vào trung lộ hiếm khi đem lại hiệu quả, trong khi toàn đội dường như không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhịp tiếp theo.

Tư duy chiến thuật cứng nhắc khiến MU trở nên dễ bắt bài. Vấn đề không nằm ở sơ đồ 3-4-2-1, mà ở sự thiếu linh hoạt và khả năng ứng biến. HLV Amorim cần khuyến khích các cầu thủ tự do di chuyển, thoát khỏi khuôn mẫu sẵn có để tạo nên đột biến.

Về mặt phòng ngự, tình hình thậm chí còn đáng lo hơn. Dù sở hữu thêm một trung vệ, MU vẫn phòng ngự bị động trong hệ thống 5-4-1, cho phép đối thủ kiểm soát thế trận. Hai tiền vệ trung tâm thường xuyên bị quá tải khi đối phương dễ dàng vượt qua lớp pressing đầu tiên. HLV Amorim buộc phải yêu cầu một trung vệ dâng cao hỗ trợ, nhưng cách xử lý này chỉ mang tính chắp vá.

Nhìn vào MU hiện tại, có cảm giác họ đang “nửa vời” trong chính hệ thống mà HLV Amorim tâm đắc. Nếu muốn tìm lối thoát nhanh nhất, ông nên nhìn sang Oliver Glasner và Crystal Palace để học cách vận hành một sơ đồ ba hậu vệ thực sự hiệu quả.

Thay đổi nhân sự

Có phải là quá bất ngờ khi nói rằng vấn đề của MU hiện tại không hoàn toàn nằm ở con người?

Dĩ nhiên, đội hình của HLV Amorim vẫn còn nhiều khoảng trống, đặc biệt là ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, trong thất bại 1-3 trước Brentford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tung ra sân hàng công trị giá hơn 200 triệu bảng, với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Ba tân binh này vẫn chưa thật sự ăn ý, nhưng nếu được trao thêm thời gian, họ hoàn toàn có thể trở thành mũi đinh ba đáng sợ.

Bruno Fernandes không giỏi đánh chặn

Vấn đề là việc giữ nguyên bộ ba tấn công này buộc Bruno Fernandes phải tiếp tục thi đấu lùi sâu ở hàng tiền vệ. Việc MU không bổ sung nhân sự ở tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khiến HLV Amorim phải kéo cậu học trò đồng hương xuống đá ở vai trò “số 8 lùi”, nhưng hạn chế của Fernandes trong khâu phòng ngự đã lộ rõ. Anh có thể khởi phát các đợt phản công bằng những pha chuyền đổi cánh đột ngột, song lại thường xuyên khiến tuyến giữa mong manh.

Trớ trêu thay, mọi phương án kết hợp ở hàng tiền vệ của HLV Amorim đều tồn tại vấn đề. Kobbie Mainoo, người đang bị thất sủng, có những nhược điểm tương tự Fernandes khi không giỏi đánh chặn. Manuel Ugarte thì chưa chứng minh được đẳng cấp cần có cho môi trường Premier League. Casemiro thể hiện khá ổn, nhưng anh vẫn chưa có một đối tác thật sự ăn ý. Còn Mainoo, liệu có thể mãi đóng vai trò “dự bị chiến lược”?

Ở hàng thủ, Leny Yoro dù mới 19 tuổi nhưng xứng đáng là hạt nhân trong bộ ba trung vệ. Mùa này, khi MU chỉ phải đá một trận mỗi tuần, HLV Amorim có đủ thời gian để duy trì sự ổn định nơi tuyến dưới, miễn là chấn thương không ập đến. Lisandro Martinez cũng sắp trở lại, mở ra khả năng MU sẽ có hàng thủ gồm Yoro, Matthijs De Ligt (người phù hợp nhất ở vị trí trung tâm) và Martinez.

Trong khung gỗ, dù thủ môn Altay Bayındir đã có vài pha cứu thua xuất sắc trước Brentford, cảm giác chung là sớm muộn gì Senne Lammens cũng sẽ được trao cơ hội bắt chính.

Với hệ thống đòi hỏi tính kết nối và sự quen thuộc cao, HLV Amorim cần ổn định nhân sự càng sớm càng tốt. Mainoo phải được trở lại đội hình chính, Yoro cần ra sân mỗi khi khỏe mạnh, và Fernandes chắc chắn nên trở lại vị trí tấn công, nơi anh có thể tạo ra khác biệt lớn nhất.