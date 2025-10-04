Báo Anh loan tin Amorim sẽ bị MU sa thải nếu không thắng Sunderland

Amorim đứng trước nguy cơ bị sa thải

Theo The Telegraph (Anh), HLV Amorim có thể bị MU sa thải nếu “Quỷ đỏ” để thua Sunderland trên sân nhà Old Trafford. Nguồn tin cho biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang chịu “áp lực cực lớn”, và trận đấu sắp tới được xem là “trận cầu phải thắng”. Ngay cả kết quả hòa cũng có thể không đủ để cứu chiếc ghế của nhà cầm quân 40 tuổi.

Áp lực đang đè nặng lên HLV Amorim

Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế ngay sau vòng 7 cuối tuần này, và đây được xem là thời điểm thuận lợi để ban lãnh đạo MU thực hiện thay đổi trên băng ghế huấn luyện nếu họ cảm thấy cần thiết.

Ngoài ra, giới thượng tầng của MU cũng lo ngại rằng một kết quả tệ trước Sunderland sẽ khiến đội bóng rơi vào khủng hoảng ngay trước thềm đại chiến với Liverpool, trận đấu đầu tiên sau đợt “FIFA Days” tháng 10 và được dự báo vô cùng khó khăn tại Anfield.

Sunderland không bị bắt nạt

Về lý thuyết, MU được đánh giá cao hơn hẳn so với tân binh Sunderland và họ cũng đang có phong độ tốt trên sân nhà với 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Sunderland đang cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ mùa 2016/17. Dưới sự dẫn dắt của HLV Regis Le Bris, “Mèo đen” đã thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 sau 6 vòng đấu đầu tiên.

Tân binh Sunderland đang gây ấn tượng từ đầu mùa

Thành tích ấn tượng đó giúp Sunderland bước vào chuyến làm khách tại Old Trafford với 4 điểm nhiều hơn so với MU, khoảng cách cho thấy phong độ của “Quỷ đỏ” lúc này đang thực sự đáng lo ngại.

Điều đó đồng nghĩa rằng MU không thể chủ quan. Nếu muốn giành trọn 3 điểm và xoa dịu áp lực đang đè nặng lên HLV Amorim, “Quỷ đỏ” sẽ phải trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của mình để buộc Sunderland nhận thất bại thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Về lịch sử đối đầu, MU có quyền tự tin khi thống kê cho thấy họ đã thắng 21 trong 31 lần tiếp đón Sunderland trên sân nhà (hòa 9, thua 1). Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, con số đó sẽ chỉ mang ý nghĩa tham khảo nếu nhìn vào những gì hai đội đã thể hiện từ đầu mùa.

Amorim và mệnh lệnh phải thắng

Sau khi chỉ giúp MU cán đích ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước, HLV Amorim hiểu rằng ông cần khởi đầu mạnh mẽ ở chiến dịch 2025/26 để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên chiếc ghế của mình.

Tuy nhiên, phong độ bết bát của MU vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Sau 7 trận đấu chính thức đầu mùa, “Quỷ đỏ” mới giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa, 3 thất bại và bị Grimsby Town (hạng 4 Anh) loại khỏi League Cup.

Thất bại 1-3 trên sân Brentford cuối tuần trước khiến MU rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu MU, vẫn đang kiên nhẫn với HLV Amorim. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, niềm tin của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” dành cho cựu HLV Sporting Lisbon đang dần cạn kiệt, và trận gặp Sunderland được xem là “trận đấu phải thắng” để cứu lấy chiếc ghế của ông tại Old Trafford.