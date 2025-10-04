Họp báo MU đấu Sunderland: Amorim đáp trả Rooney, chỉ ra vấn đề của "Quỷ đỏ"
HLV Ruben Amorim đã có những phát biểu đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận MU tiếp đón tân binh Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.
HLV Amorim đã lên tiếng phản hồi sau khi bị huyền thoại MU Wayne Rooney chỉ trích về hệ thống chiến thuật mà ông đang áp dụng tại Old Trafford: "Chỉ trích là điều bình thường. Chúng tôi không thể trốn tránh kết quả và cả ‘hành trang’ từ mùa trước. Nhưng với tôi, mùa trước không còn quan trọng nữa.
Chúng tôi đã chơi 6 trận mùa này và thua 3. Chúng tôi cần nhìn lại những trận thua đó… Liệu trận thua Arsenal có phải do hệ thống chiến thuật không? Khi xem trận gặp Man City, điều đầu tiên các bạn nghĩ đến có phải là hệ thống chiến thuật không? Tôi tin là không.
Còn với Brentford, cách chúng tôi thủng lưới và cách chúng tôi tạo ra cơ hội, theo tôi, chẳng liên quan gì đến hệ thống. Tôi không nói rằng nếu đổi sơ đồ thì đội sẽ chơi hay hơn hay tệ đi, đó không phải vấn đề tôi muốn nói. Khi xem lại những trận thua, điều quan trọng nhất với tôi không phải là ‘chúng ta thua vì sơ đồ’. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Mọi người có thể có ý kiến khác, và điều đó là bình thường".
"Chúng tôi đã nói về vấn đề này rồi. Sau sáu trận mùa này, có những thời điểm chúng tôi không còn là chính mình ở những chi tiết nhỏ. Tôi cảm thấy trong cách chơi, trong nỗ lực và mức độ quyết tâm ở từng tình huống, chúng tôi chưa duy trì được sự nhất quán. Không phải trận nào các cầu thủ cũng thể hiện cùng một tinh thần. Chúng tôi cần tìm lại sự cân bằng đó, và một khi làm được, mọi thứ sẽ thay đổi với chúng tôi".
"Không chỉ là vị trí trên bảng xếp hạng hay kết quả các trận đấu, điều quan trọng hơn là cách Sunderland chơi bóng. Họ có bản sắc rất rõ ràng. Họ có một HLV giỏi và tập thể mạnh".
"Bây giờ không phải lúc để nói suông, mà là lúc để thể hiện. Tôi có thể nhìn lại các trận đấu mùa này, với tôi, mỗi trận là một câu chuyện khác nhau.
Một vài điều vẫn lặp lại, nhưng không liên quan đến vị trí thi đấu hay việc chúng tôi đưa bóng đến đâu. Nó nằm ở những khía cạnh khác, những điều mà đôi khi chúng tôi không thể thay đổi ngay lập tức.
Có những trận chúng tôi thể hiện được điều đó, nhưng ở vài trận khác, đội lại không còn là chính mình ở những chi tiết nhỏ".
"Đúng là chúng tôi đã chơi rời rạc. Nhưng một lần nữa, bạn không thể nói rằng một điều gì đó không hiệu quả khi nó vẫn hoạt động tốt vào cuối tuần này nhưng lại không vào cuối tuần khác. Nếu một thứ không hiệu quả, thì nó sẽ không hiệu quả vào bất cứ ngày nào.
Khi hôm nay nó vận hành tốt, hôm sau thì không, rồi hôm sau nữa lại rất ổn, điều đó có nghĩa là vấn đề nằm ở cách chúng tôi thực hiện.
Chúng tôi cần làm đúng một việc theo cùng một cách, mỗi ngày như nhau. Và hiện tại, chúng tôi chưa làm được điều đó. Đó là quan điểm của tôi. Một số người trong các bạn có thể có ý kiến khác, và điều đó không sao cả".
"Đó sẽ là trận đấu thực sự khó khăn. Họ đang thi đấu rất tốt. Họ đã cầm hòa Aston Villa dù chỉ còn 10 người trên sân, rồi giành chiến thắng ở phút cuối trước Brentford. Những chi tiết nhỏ như vậy đang làm thay đổi cục diện trên bảng xếp hạng, và chúng tôi cần đặc biệt chú ý đến điều đó.
Họ là đội bóng chơi rất hay, có hệ thống rõ ràng và thường xuyên thực hiện các pha xoay chuyển vị trí dọc biên. Họ biết rằng chúng tôi đang chịu áp lực, và chúng tôi phải biết cách đối phó trong tình huống đó".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/10/2025 23:05 PM (GMT+7)