Họp báo MU đấu Sunderland: Amorim đáp trả Rooney, chỉ ra vấn đề của "Quỷ đỏ"

Amorim đáp trả chỉ trích của Rooney

HLV Amorim đã lên tiếng phản hồi sau khi bị huyền thoại MU Wayne Rooney chỉ trích về hệ thống chiến thuật mà ông đang áp dụng tại Old Trafford: "Chỉ trích là điều bình thường. Chúng tôi không thể trốn tránh kết quả và cả ‘hành trang’ từ mùa trước. Nhưng với tôi, mùa trước không còn quan trọng nữa.

Chúng tôi đã chơi 6 trận mùa này và thua 3. Chúng tôi cần nhìn lại những trận thua đó… Liệu trận thua Arsenal có phải do hệ thống chiến thuật không? Khi xem trận gặp Man City, điều đầu tiên các bạn nghĩ đến có phải là hệ thống chiến thuật không? Tôi tin là không.

Còn với Brentford, cách chúng tôi thủng lưới và cách chúng tôi tạo ra cơ hội, theo tôi, chẳng liên quan gì đến hệ thống. Tôi không nói rằng nếu đổi sơ đồ thì đội sẽ chơi hay hơn hay tệ đi, đó không phải vấn đề tôi muốn nói. Khi xem lại những trận thua, điều quan trọng nhất với tôi không phải là ‘chúng ta thua vì sơ đồ’. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Mọi người có thể có ý kiến khác, và điều đó là bình thường".