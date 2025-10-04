Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU khủng hoảng hàng công, Amorim bị chê sai lầm khi mua Sesko

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim Premier League 2025-26
Man Utd đang chìm trong khủng hoảng. "Bom tấn" Benjamin Sesko gây thất vọng, phơi bày những sai lầm trong chiến lược chuyển nhượng của HLV Amorim.

   

📉 Khủng hoảng toàn diện dưới thời Amorim

Manchester United đang trong tình trạng "sa sút không phanh". Chỉ sau vài tuần của mùa giải mới, đội bóng của HLV Ruben Amorim đã bị mắc kẹt ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

Sự lạc quan từ những bản hợp đồng mùa hè đã nhanh chóng tan biến, thay vào đó là áp lực khổng lồ đè nặng lên chiến lược gia người Bồ Đào Nha, khi cả chiến thuật lẫn chiến lược chuyển nhượng của ông đều bị đặt dấu hỏi. Thất bại 1-3 trước Brentford cuối tuần qua phơi bày thêm sự thật.

Sau 33 trận Ngoại hạng Anh, Amorim để thua tới 17, chỉ giành được 34 điểm, trung bình 1,03 điểm/trận. Tỷ lệ thắng 27,3% biến ông thành HLV có thành tích kém nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của MU. Để so sánh David Moyes – người bị sa thải sau 10 tháng – vẫn thắng 50% số trận; Ralf Rangnick dù chỉ là tạm quyền cũng đạt 41,6%.

Không có chuỗi thắng liên tiếp, không có chiến thắng sân khách nào từ tháng 3, bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby Town – đội hạng Tư. Tệ hơn, MU dưới tay Amorim ghi 39 bàn nhưng thủng lưới tới 53 ở Ngoại hạng Anh. Trên mọi đấu trường, họ đá 49 trận nhưng thua nhiều hơn thắng (21/19). Những con số ấy là bản cáo trạng khó chối cãi.

MU dưới thời HLV Amorim đang có tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của "Quỷ đỏ"

MU dưới thời HLV Amorim đang có tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của "Quỷ đỏ"

🤔 "Bom tấn" 73 triệu bảng gây thất vọng

Biểu tượng lớn nhất cho sự thất bại hiện tại chính là Benjamin Sesko. Sau một mùa hè theo đuổi ráo riết và đánh bại Newcastle, "Quỷ đỏ" đã chi ra tới 73 triệu bảng để mang về tiền đạo người Slovenia với kỳ vọng anh sẽ lĩnh xướng hàng công.

Tuy nhiên, Sesko đang chật vật để tìm lại chính mình. Anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 7 trận đầu tiên, một hiệu suất đáng báo động. Việc "bom tấn" đắt giá nhất gây thất vọng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hàng công MU trở nên bế tắc và là nguồn cơn của cuộc khủng hoảng.

Sesko đang chật vật tìm lại chính mình ở Old Trafford

Sesko đang chật vật tìm lại chính mình ở Old Trafford

🗣️ Lời phán quyết của "Big Sam": MU đã mua nhầm người!

Sai lầm của Man United càng trở nên rõ ràng hơn dưới góc nhìn của các chuyên gia. HLV kỳ cựu Sam Allardyce đã không ngần ngại chỉ trích. Ông cho rằng MU lẽ ra phải ký hợp đồng với một tiền đạo đã được kiểm chứng tại Premier League là Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace.

"Trung phong đó hoàn toàn xuất sắc và tại sao họ không mua cậu ấy, tôi không biết... bởi vì cậu ấy có mọi thứ," Allardyce nói. Lời chỉ trích này càng thêm "xát muối" khi Mateta đã có khởi đầu mùa giải ấn tượng với 4 bàn thắng sau 10 lần ra sân, một sự tương phản rõ rệt so với Sesko.

Phong độ ấn tượng của Mateta với&nbsp;4 bàn thắng sau 10 trận đang khiến MU phải ân hận

Phong độ ấn tượng của Mateta với 4 bàn thắng sau 10 trận đang khiến MU phải ân hận

Chiếc ghế "nóng" và "tối hậu thư" cho HLV Amorim

Thất bại của Sesko đang trực tiếp đe dọa chiếc ghế của chính người đã đưa anh về. Áp lực sa thải dành cho HLV Amorim đang lớn hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo, hợp đồng của ông có một điều khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước ngày 1 tháng 11 - cột mốc tròn một năm ông tại vị.

Trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, gặp Sunderland vào ngày 4/10, được xem là cơ hội cuối để Sesko và HLV Amorim chứng tỏ giá trị. Nếu tiếp tục thất bại, một quyết định phũ phàng hoàn toàn có thể được ban lãnh đạo INEOS đưa ra.

Amorim có thể phải đối mặt với việc bị Sir Jim Ratcliffe sa thải nếu kết quả không được cải thiện

Amorim có thể phải đối mặt với việc bị Sir Jim Ratcliffe sa thải nếu kết quả không được cải thiện

Theo Minh Nhật

04/10/2025 12:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United
