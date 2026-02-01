Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Premier League 2025-26

(Vòng 24 Ngoại hạng Anh) MU cuối cùng cũng có thể chọc thủng lưới của Fulham.

   

Premier League | 21h, 1/2 | Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
1 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
Fulham
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Casemiro 19'

Tình huống nổi bật

36’

FULHAM GẶP KHÓ

Fulham đang gặp nhiều thách thức trong việc lên bóng khi các cầu thủ MU liên tục áp sát.

28’

KHÔNG ĐƯỢC

Mainoo chuyền bóng sáng tạo cho Fernandes. Tiếc thay tốc độ của Fernandes là không đủ để theo kịp đường chuyền đó. 

19’

 Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀO!!! MU MỞ TỶ SỐ!!

Fernandes treo bóng chính xác, Casemiro bật lên không chiến dũng mãnh ghi bàn mở điểm cho MU.

Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1

13’

 Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

CỨU THUA XUẤT SẮC

Andersen nỗ lực băng đến dứt điểm ở cự li gần, nhưng thủ môn Lammens chơi xuất sắc để cứu thua cho MU.

9’

 Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

KHÔNG VÀO!!

Maguire bật cao đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Leno nên bàn mở điểm chưa tới với MU.

5’

 Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG

Amad Diallo đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, sau đó cố gắng dứt điểm kỹ thuật. Nhưng thủ môn Leno chơi tập trung để cản phá. 

4’

 Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

KHÔNG ĐƯỢC

Andersen cố gắng sút xa nhưng anh đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

1’

 Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 2

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Fulham giao bóng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Quyết tâm đòi lại top 4 

MU tạm thời rời khỏi top 4 khi Chelsea và Liverpool cùng thắng ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Nhưng chỉ cần thắng Fulham, đoàn quân HLV Carrick sẽ quay lại top 4. Đây không phải nhiệm vụ quá khó để thực hiện, đặc biệt khi MU được chơi trên sân nhà. 

Khó chặn đà thăng hoa của MU

Phong độ của MU dưới thời HLV Carrick không có gì để chê. Họ toàn thắng khi đánh bại Man City và Arsenal, 2 cái tên đang cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Với đà tâm lý thăng hoa như vậy, nửa đỏ thành Manchester chắc chắn quyết tâm đánh bại Fulham để duy trì chuỗi ngày đầy mơ mộng.

Fulham có phong độ không tồi khi chỉ thua 1 trận, thắng 3 trận và hòa 2 trận trong 6 trận gần nhất. Nhưng trong những lần gặp MU, Fulham không có được thống kê ấn tượng như vậy. 

10 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Fulham chỉ thắng 1 trận, còn lại MU giành 6 chiến thắng và có 3 lần đôi bên bất phân thắng bại. Thống kê này sẽ khiến Fulham ít nhiều lo lắng khi hành quân tới Old Trafford.

MU hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp: "Người nhện" Lammens là điểm tựa
MU hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp: "Người nhện" Lammens là điểm tựa

Michael Carrick sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trên cương vị HLV tạm quyền MU khi tiếp đón Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Trong đó, thủ...

Bấm xem >>

01/02/2026 15:35 PM (GMT+7)
