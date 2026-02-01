Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 1/2 | Old Trafford MU 1 - 0 Fulham (H1: 1-0) Thông tin trước trận MU vs Fulham Fulham Điểm Lammens Dalot Maguire Martinez Shaw Mainoo Casemiro Diallo Fernandes Mbeumo Cunha Điểm Leno Castagne Andersen Cuenca Robinson Berge Iwobi Wilson Smith Rowe Chukwueze Jimenez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Casemiro 19' Tình huống nổi bật 36’ FULHAM GẶP KHÓ Fulham đang gặp nhiều thách thức trong việc lên bóng khi các cầu thủ MU liên tục áp sát. 28’ KHÔNG ĐƯỢC Mainoo chuyền bóng sáng tạo cho Fernandes. Tiếc thay tốc độ của Fernandes là không đủ để theo kịp đường chuyền đó. 19’ VÀO!!! MU MỞ TỶ SỐ!! Fernandes treo bóng chính xác, Casemiro bật lên không chiến dũng mãnh ghi bàn mở điểm cho MU. 13’ CỨU THUA XUẤT SẮC Andersen nỗ lực băng đến dứt điểm ở cự li gần, nhưng thủ môn Lammens chơi xuất sắc để cứu thua cho MU. 9’ KHÔNG VÀO!! Maguire bật cao đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Leno nên bàn mở điểm chưa tới với MU. 5’ ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG Amad Diallo đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, sau đó cố gắng dứt điểm kỹ thuật. Nhưng thủ môn Leno chơi tập trung để cản phá. 4’ KHÔNG ĐƯỢC Andersen cố gắng sút xa nhưng anh đưa bóng đi quá thiếu chính xác. 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Fulham giao bóng. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Cunha Leno, Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez

Quyết tâm đòi lại top 4

MU tạm thời rời khỏi top 4 khi Chelsea và Liverpool cùng thắng ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Nhưng chỉ cần thắng Fulham, đoàn quân HLV Carrick sẽ quay lại top 4. Đây không phải nhiệm vụ quá khó để thực hiện, đặc biệt khi MU được chơi trên sân nhà.

Khó chặn đà thăng hoa của MU

Phong độ của MU dưới thời HLV Carrick không có gì để chê. Họ toàn thắng khi đánh bại Man City và Arsenal, 2 cái tên đang cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Với đà tâm lý thăng hoa như vậy, nửa đỏ thành Manchester chắc chắn quyết tâm đánh bại Fulham để duy trì chuỗi ngày đầy mơ mộng.

Fulham có phong độ không tồi khi chỉ thua 1 trận, thắng 3 trận và hòa 2 trận trong 6 trận gần nhất. Nhưng trong những lần gặp MU, Fulham không có được thống kê ấn tượng như vậy.

10 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Fulham chỉ thắng 1 trận, còn lại MU giành 6 chiến thắng và có 3 lần đôi bên bất phân thắng bại. Thống kê này sẽ khiến Fulham ít nhiều lo lắng khi hành quân tới Old Trafford.