Trực tiếp bóng đá MU - Fulham: Casemiro mở tỷ số (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 24 Ngoại hạng Anh) MU cuối cùng cũng có thể chọc thủng lưới của Fulham.
Premier League | 21h, 1/2 | Old Trafford
Lammens
Dalot
Maguire
Martinez
Shaw
Mainoo
Casemiro
Diallo
Fernandes
Mbeumo
Cunha
Leno
Castagne
Andersen
Cuenca
Robinson
Berge
Iwobi
Wilson
Smith Rowe
Chukwueze
Jimenez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
36’
FULHAM GẶP KHÓ
Fulham đang gặp nhiều thách thức trong việc lên bóng khi các cầu thủ MU liên tục áp sát.
28’
KHÔNG ĐƯỢC
Mainoo chuyền bóng sáng tạo cho Fernandes. Tiếc thay tốc độ của Fernandes là không đủ để theo kịp đường chuyền đó.
19’
VÀO!!! MU MỞ TỶ SỐ!!
Fernandes treo bóng chính xác, Casemiro bật lên không chiến dũng mãnh ghi bàn mở điểm cho MU.
13’
CỨU THUA XUẤT SẮC
Andersen nỗ lực băng đến dứt điểm ở cự li gần, nhưng thủ môn Lammens chơi xuất sắc để cứu thua cho MU.
9’
KHÔNG VÀO!!
Maguire bật cao đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Leno nên bàn mở điểm chưa tới với MU.
5’
ĐỘT PHÁ ẤN TƯỢNG
Amad Diallo đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, sau đó cố gắng dứt điểm kỹ thuật. Nhưng thủ môn Leno chơi tập trung để cản phá.
4’
KHÔNG ĐƯỢC
Andersen cố gắng sút xa nhưng anh đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
1’
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
Fulham giao bóng.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết tâm đòi lại top 4
MU tạm thời rời khỏi top 4 khi Chelsea và Liverpool cùng thắng ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Nhưng chỉ cần thắng Fulham, đoàn quân HLV Carrick sẽ quay lại top 4. Đây không phải nhiệm vụ quá khó để thực hiện, đặc biệt khi MU được chơi trên sân nhà.
Khó chặn đà thăng hoa của MU
Phong độ của MU dưới thời HLV Carrick không có gì để chê. Họ toàn thắng khi đánh bại Man City và Arsenal, 2 cái tên đang cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Với đà tâm lý thăng hoa như vậy, nửa đỏ thành Manchester chắc chắn quyết tâm đánh bại Fulham để duy trì chuỗi ngày đầy mơ mộng.
Fulham có phong độ không tồi khi chỉ thua 1 trận, thắng 3 trận và hòa 2 trận trong 6 trận gần nhất. Nhưng trong những lần gặp MU, Fulham không có được thống kê ấn tượng như vậy.
10 lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Fulham chỉ thắng 1 trận, còn lại MU giành 6 chiến thắng và có 3 lần đôi bên bất phân thắng bại. Thống kê này sẽ khiến Fulham ít nhiều lo lắng khi hành quân tới Old Trafford.
Michael Carrick sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trên cương vị HLV tạm quyền MU khi tiếp đón Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Trong đó, thủ...
