Trận MU - Fulham vắng nhiều cầu thủ quan trọng, HLV Carrick dùng ai thay Dorgu?

HLV Carrick hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp

Manchester United tiếp đón Fulham tại Old Trafford vào Chủ nhật, trong trận đấu thứ ba Michael Carrick cầm quân sau khi thay thế Ruben Amorim hồi đầu tháng 1. Với hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Arsenal, Carrick hướng tới việc duy trì thành tích toàn thắng 100%. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh sẽ phải tìm kiếm ba điểm trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột.

HLV Carrick xác nhận MU không có Dorgu trong vài tuần

Patrick Dorgu – ngôi sao nổi bật nhất dưới triều đại ngắn ngủi của Carrick – đã dính chấn thương ở trận gặp Arsenal. Hậu vệ người Đan Mạch ghi bàn, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhưng chỉ thi đấu đến phút 81 trước khi rời sân, nhường chỗ cho Benjamin Sesko.

Những đánh giá ban đầu cho thấy chấn thương của cựu cầu thủ Lecce nghiêm trọng hơn dự kiến và anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Matthijs de Ligt cũng tiếp tục vắng mặt khi vẫn trong quá trình hồi phục.

Tin vui cho MU: Zirkzee trở lại tập luyện

Phát biểu trong buổi họp báo, Carrick xác nhận Joshua Zirkzee đã trở lại sân tập: “Josh đã tập luyện cùng đội trong tuần này, đó là tin rất tốt. Cậu ấy mới chỉ nghỉ một thời gian ngắn và đây là buổi tập đầu tiên kể từ khi chúng tôi đến đây”.

Zirkzee đã tập luyện trở lại

Ngược lại, Dorgu sẽ phải ngồi ngoài: “Pat thật không may sẽ vắng mặt một thời gian. Chúng tôi vẫn đang theo dõi xem cụ thể là bao lâu. Thật đáng tiếc vì cậu ấy đã có vài tuần thi đấu rất ấn tượng. Ban đầu chúng tôi chưa chắc đó chỉ là chuột rút hay chấn thương nặng hơn, nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn. Có thể là vài tuần, bao nhiêu tuần thì còn phải chờ. De Ligt cũng chưa thể tập luyện cùng đội”.

Tân binh 27 triệu bảng chưa thể ra mắt Fulham

Bên kia chiến tuyến, HLV Marco Silva của Fulham cũng không có sự phục vụ của Sasa Lukic và Rodrigo Muniz. Lukic dự kiến tiếp tục nghỉ thêm khoảng một tháng vì chấn thương đùi. Muniz đã trở lại tập luyện, song trận gặp Man United được đánh giá là quá sớm để tiền đạo này ra sân.

HLV Silva lo ngại trước trận đấu với MU

Sự chú ý còn đổ dồn vào tân binh Oscar Bobb – bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng đến từ Manchester City. Silva cho biết cầu thủ này đang có thể trạng tốt nhưng nhiều khả năng chưa thể ra mắt: “Tôi rất hài lòng, đây là một thương vụ rất, rất tốt cho Fulham. Giờ nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cậu ấy đạt thể trạng tốt nhất, bởi tôi tin Bobb sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng”.

Ở chiều ngược lại, Fulham có thể chào đón sự trở lại của Kenny Tete và Samuel Chukwueze trong chuyến làm khách tới Old Trafford.