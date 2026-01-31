Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Napoli vs Fiorentina 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Hamburger SV vs Bayern Munich 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
2
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Chelsea vs West Ham United 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Levante vs Atlético de Madrid 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2025-26

(Vòng 24 Ngoại hạng Anh) Gabriel Jesus ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng cho Arsenal ngay trên sân của Leeds.

   

Premier League | 22h, 31/1 | Elland Road

Leeds
Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
0 - 4
Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Arsenal
(H1: 0-2)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
27' Zubimendi
38' Darlow (phản lưới)
69' Gyokeres
86' Jesus

Tình huống nổi bật

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Arsenal giao bóng.

5’

Không được

Madueke bứt tốc ấn tượng bên hành lang phải, tạo ra khoảng trống đủ để xử lý. Anh nỗ lực chuyền bóng cho Timber, nhưng hậu vệ của Arsenal lại để đối phương cướp bóng ngay trong vòng cấm của Leeds.

6’

Phòng ngự tốt

Leeds được hưởng phạt góc sau khi đường chuyền của Bogle chạm Timber đổi hướng rồi đi hết đường biên ngang. Từ quả đá phạt góc, Havertz đánh đầu phá bóng ra trước khi Gyokeres lao vào phá bóng giải nguy.

11’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VỌT XÀ!

Rodon có pha xoạc bóng hoàn hảo với Gyokeres, giúp Leeds đoạt lại bóng ngay trên phần sân cao. Bóng bật ra đúng tầm Ampadu, người lập tức tung cú sút từ xa. Tuy nhiên, thủ môn Raya không gặp khó khăn khi bóng đi vọt xà ngang.

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

15’

DỨT ĐIỂM!

Gyokeres tì đè giữ bóng chắc chắn trước khi nhả lại cho Havertz. Havertz làm tường để Zubimendi băng lên dứt điểm, nhưng tiền vệ này không sút đủ lực và đủ độ “sát thương”, tạo điều kiện để thủ môn Darlow dễ dàng ôm gọn.

19’

VIỆT VỊ!

Gyokeres tiếp tục có pha xử lý tốt khi tranh chấp quyết liệt để đoạt bóng rồi chuyền cho Havertz. Havertz tung đường chọc khe tinh tế để Madueke thoát xuống, nhưng cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã băng lên quá sớm và rơi vào thế việt vị.

25’

SỨC ÉP DỮ DỘI

Arsenal đang liên tục gây sức ép, buộc hàng thủ Leeds phải làm việc vất vả. Quả tạt của Timber bị Struijk phá bóng lỗi, đưa bóng đi hết biên ngang và Arsenal được hưởng thêm một quả phạt góc. Thủ môn Darlow kịp chạm tay vào bóng trước khi hàng thủ Leeds một lần nữa giải nguy.

27’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! 1-0 CHO ARSENAL

Arsenal luân chuyển bóng nhịp nhàng, với Rice thu hồi và điều tiết trước khi mở bóng sang cánh phải cho Madueke. Cầu thủ này ngoặt vào trong bằng chân trái rồi tung đường tạt bóng chuẩn xác như đặt, tìm đúng vị trí Zubimendi. Tiền vệ người Tây Ban Nha băng vào đánh đầu lái bóng, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Darlow và nằm gọn trong lưới.

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

30’

Phòng ngự tốt

Leeds tìm cách tăng tốc phản công nhờ Aaronson, nhưng Saliba đọc tình huống tốt, kịp thời chặn đứng mối nguy và buộc đội chủ nhà phải lùi về triển khai lại.

34’

CƠ HỘI!

Madueke treo bóng rất sâu từ quả phạt góc, tạo điều kiện để Gyokeres băng vào đánh đầu ở cột xa. Cú đánh đầu của anh đưa bóng cắt ngang khung thành, nhưng không có cầu thủ Arsenal nào kịp băng vào dứt điểm.

Leeds thoát thua!

38’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

VÀO!!! 2-0 CHO ARSENAL

Arsenal lại ghi bàn từ một tình huống phạt góc! Madueke thực hiện quả treo bóng rất khó chịu, nhưng đáng chú ý là không có cầu thủ Arsenal nào áp sát điểm rơi.

Thủ môn Darlow bật cao hơn Calvert Lewin để đấm bóng giải nguy ở cột gần, song cú đấm lại vô tình đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà.

42’

KHÔNG CÓ PENALTY!!!

Leeds đòi phạt đền! Tuy nhiên, tiếng hò hét chủ yếu đến từ khán đài hơn là từ các cầu thủ trên sân, khi bóng chạm vào lưng Rice rồi tiếp tục chạm Hincapie. Thực tế đây chỉ là những pha kêu gọi mang tính “cầu may” từ phía Leeds.

45’

Arsenal tấn công

Madueke lại xâm nhập bên cánh phải, đón đường chuyền chéo sân của Gabriel. Cầu thủ chạy cánh này căng ngang vào trong tìm Havertz, nhưng Ampadu đã kịp thời lùi về can thiệp, phá bóng đi hết biên ngang, mang về thêm một quả phạt góc cho Arsenal.

45’

Bù giờ

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP 1!

Một hiệp đấu xuất sắc của Arsenal.

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Leeds giao bóng.

50’

CỨU THUA!

Struijk có cơ hội đánh đầu khá thuận lợi, nhưng anh không thể đưa bóng vượt qua thủ môn Raya. Đó cũng là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Leeds ở trận đấu này.

51’

CƠ HỘI!

Gyokeres thoát xuống phía sau hàng thủ Leeds và có vẻ như đã đối mặt khung thành. Tuy nhiên, anh xử lý quá chần chừ trước khi dứt điểm, tạo điều kiện để Rodon kịp lùi về tung pha xoạc bóng then chốt.

52’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI!

Madueke tiếp tục thực hiện quả phạt góc cực kỳ chất lượng và Timber băng vào đánh đầu ở cột gần. Anh chỉ cần lắc đầu đưa bóng đi trúng đích, nhưng lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

56’

Không được

Bogle treo bóng hướng thẳng về phía khung thành Arsenal. Thủ môn Raya phải lùi về quan sát điểm rơi, nhưng thủ thành số 1 của Arsenal không gặp vấn đề gì và dễ dàng bắt gọn bóng bổng.

62’

Leeds gia tăng sức ép

Sức ép của Leeds đang tăng dần. Đội chủ nhà đang thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác kể từ sau giờ nghỉ.

69’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! 3-0 CHO ARSENAL

Martinelli bứt lên thắng Struijk trong pha tranh chấp bóng rồi tung đường tạt cực kỳ chuẩn xác cho Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển chọn vị trí tốt, vượt lên trước Bogle và tung cú dứt điểm tung lưới Leeds. Có lẽ trận đấu đã an bài!

74’

Không được

Arsenal vẫn chưa dừng lại và đang săn bàn thắng thứ tư, nhưng quả tạt của Timber lại đi hơi quá tầm với của Gyokeres.

77’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CHỆCH CỘT DỌC!

Rice có pha băng lên đầy mạnh mẽ. Anh chuyền dọn cỗ cho Jesus dứt điểm, nhưng tiền đạo này chỉ có thể đưa bóng đi chệch cột xa. Arsenal lẽ ra phải có bàn thắng thứ tư.

79’

CỨU THUA!

Jesus lại bỏ lỡ một cơ hội mười mươi! Timber tiếp tục có đường chuyền cực kỳ chuẩn xác, đặt bóng đúng tầm cho tiền đạo người Brazil ở khoảng cách chừng 8m. Jesus bật cao đánh đầu đầy uy lực hướng về khung thành, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Darlow và thủ môn này kịp đẩy bóng vọt xà.

86’

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! 4-0 CHO ARSENAL

Odegaard chuyền sệt đầy lực vào chân Jesus. Tiền đạo người Brazil xoay người loại bỏ hậu vệ trước khi tung động tác giả để tạo khoảng trống dứt điểm, rồi nhẹ nhàng đặt lòng đưa bóng vào góc thấp khung thành.

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

90’

Bù giờ

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

 Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

HẾT GIỜ!

Arsenal dễ dàng ca khúc khải hoàn tại Elland Road, qua đó nới rộng cách biệt lên 7 điểm ở ngôi đầu bảng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Darlow, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Bogle, Justin, Stach, Aaronson, Calvert Lewin
Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Madueke, Trossard, Gyokeres

Đội hình ra sân của Leeds United

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 4

Đội hình ra sân của Arsenal

Trực tiếp bóng đá Leeds - Arsenal: Jesus ấn định (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 5

Chủ nhà có phong độ cao, gây sốc cho "Pháo thủ"?

Tính từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Leeds chỉ thua 1 trong 10 trận đấu (thắng 3, hòa 6) tại Ngoại hạng Anh. Leeds cũng bất bại trong 5 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu, chuỗi trận bất bại dài nhất của họ ở giải Ngoại hạng Anh kể từ chuỗi 6 trận bất bại từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021 (3 thắng, 3 hòa).

Arsenal trở lại với đội hình mạnh nhất?

Sau khi thực hiện 11 sự thay đổi trong trận đấu giữa tuần, Arsenal nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình gần giống với đội hình xuất phát trong trận gặp MU. Kai Havertz đã ghi bàn trong lần ra sân chính thức đầu tiên sau gần một năm, khi tiền đạo người Đức chơi trọn 45 phút đầu tiên trong trận đấu với Kairat. Riccardo Calafiori cũng trở lại sau chấn thương và ra sân trong hiệp một của trận đấu đó.

Giảm sự phụ thuộc vào tình huống cố định

Sau khi bị Liverpool và Nottingham cầm hòa 0-0, Arsenal đã thua ngược MU ngay tại Emirates. Đáng chú ý, các đối thủ này đều có phong độ không tốt trước khi gặp Arsenal, nhưng họ vẫn giành điểm xuất sắc. Trong các trận đấu này, "Pháo thủ" cho thấy vấn đề lớn ở khả năng triển khai tấn công, tạo cơ hội và dứt điểm. Đội bóng của HLV Mikel Arteta tỏ ra quá phụ thuộc vào các tình huống cố định và trở nên bế tắc khi thủ môn của đối thủ có khả năng làm chủ vòng cấm.

Theo Tiến Sơn

31/01/2026 16:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay
