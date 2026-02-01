Hoàng “Sao” được người hâm mộ “hồi sinh”, đánh bại đương kim vô địch bi-a châu Á

⭐ Hoàng “Sao” được “hồi sinh” như thế nào?

ANDY Revival Challenge 2026 là giải đấu đặc biệt nằm trong khuôn khổ giải Vô địch Pool châu Á 2026 diễn ra từ ngày 24-31/1 tại Indonesia do Liên đoàn Billiards châu Á tổ chức. Tại ANDY Revival Challenge, cơ thủ đã bị loại trước đó khi thi đấu ở giải vô địch châu Á nhưng có số lượt bình chọn nhiều nhất từ người hâm mộ sẽ được “hồi sinh” để so tài với nhà đương kim vô địch châu Á.

Dương Quốc Hoàng giành chiến thắng trước Carlo Biado

Cụ thể, Dương Quốc Hoàng đã dừng bước tại vòng 1/8 giải vô địch châu Á khi để thua kịch tính với tỉ số 8-9 trước “mãnh hổ bi-a Philippines” Carlo Biado. Trong hành trình tiếp theo, Carlo Biado đã vượt qua tất cả những ngôi sao khác trước khi thắng thuyết phục 11-7 trước Robbie Capito (Hong Kong, Trung Quốc) để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Dương Quốc Hoàng chính là tay cơ nhận được lượt bình chọn nhiều nhất từ người hâm mộ.

Điều này đã dẫn tới màn tái ngộ giữa Dương Quốc Hoàng và Carlo Biado tại ANDY Revival Challenge 2026 diễn ra chiều ngày 31/1. Trận đấu diễn ra theo thể thức 10 bi, chạm 9 ván thắng.

✨ Xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch châu Á

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng ở lần tái ngộ này, Dương Quốc Hoàng lại thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đại diện của Việt Nam liên tục dẫn trước đối thủ để dẫn 8-6, cách chiến thắng đúng 1 ván đấu nữa.

Cơ thủ pool số 1 Việt Nam giành số tiền thưởng 5000 USD (khoảng 130 triệu đồng)

Sau khi Carlo Biado rút ngắn xuống tỉ số còn 7-8, ở ván đấu quyết định, cơ thủ có biệt danh Hoàng “Sao” đã có pha xử lý đẳng cấp thế giới ở bi mục tiêu số 6 để giành chiến thắng chung cuộc 9-7.

Kết quả này giúp Dương Quốc Hoàng giành chức vô địch ANDY Revival Challenge 2026, trả “món nợ” trước Carlo Biado và giành số tiền thưởng 5000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Dù danh hiệu này không danh giá bằng chức vô địch châu lục của Carlo Biado nhưng việc Quốc Hoàng đánh bại nhà đương kim vô địch châu Á đã tạo nên niềm cảm hứng lớn với các cơ thủ pool trong nước, phần nào khẳng định tài năng của Billiards nước nhà ở đấu trường quốc tế.