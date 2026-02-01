MU ôm mộng đua vô địch Ngoại hạng Anh: Đũa thần của Carrick đưa "Quỷ đỏ" đến đâu?

❌ Những chiến tích chưa được ghi nhận

Sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Manchester United hiếm khi mang đến cho người hâm mộ những khoảng thời gian thực sự lạc quan.

HLV Carrick giúp MU trình diễn bộ mặt rất khác

Khoảnh khắc gần nhất có lẽ là đầu năm 2019, khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền và thổi bùng niềm tin bằng chuỗi tám chiến thắng liên tiếp, trong đó có màn vùi dập Arsenal 3-1 ngay tại Emirates ở vòng 4 FA Cup.

Đó là thứ bóng đá phản công rực lửa, gợi nhớ thời hoàng kim của Sir Alex suốt 26 năm thống trị Old Trafford. Solskjaer sau đó được trao ghế chính thức, dẫn dắt MU suốt gần ba năm, cán đích á quân Premier League mùa 2020/21 và vào chung kết Europa League. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và ông rời đi mà không bổ sung thêm danh hiệu nào vào bộ sưu tập huấn luyện.

Chính vì vậy, giới chuyên môn hiện tại tỏ ra dè dặt với Michael Carrick – người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Roy Keane thẳng thắn trên Sky Sports: “Kể cả nếu Carrick thắng mọi trận từ giờ đến cuối mùa, tôi vẫn không trao ông ấy chiếc ghế đó. MU cần một HLV lớn, giàu kinh nghiệm hơn”. Gary Neville cũng đồng tình, cho rằng Carrick nên giữ vai trò “giữ chỗ” trước khi nhường lại cho một cái tên lớn, có thể là Tuchel hay Ancelotti.

Nhưng không phải huyền thoại nào cũng nghĩ vậy.

⚽ Chiến thắng mang tính tuyên ngôn ở Emirates

Sau chiến thắng 3-2 ngay tại Emirates – một tuần sau khi quật ngã Man City trong trận derby Manchester – Wayne Rooney không giấu nổi sự phấn khích. “Nếu Carrick tiếp tục như thế này, tất nhiên anh ấy có thể là người phù hợp. Áp lực lên ban lãnh đạo sẽ rất lớn. Tôi biết MU từng vấp với Ole, nhưng lần này cảm giác khác hẳn”, Rooney khẳng định.

Chiến thắng ở Emirates mang đến sự tự tin cho MU

Cảm giác ấy không hề vô căn cứ. MU đã lần lượt đánh bại hai đội mạnh nhất giải đấu trong trạng thái được “cởi trói” hoàn toàn. Tại Emirates, nơi Arsenal bất bại từ tháng 5/2024, "Quỷ đỏ" bị dẫn trước sau bàn phản lưới của Lisandro Martinez. Dưới thời Amorim, đó có thể là khởi đầu cho một cú sụp đổ. Nhưng không phải với Carrick.

MU đáp trả mạnh mẽ, pressing quyết liệt khiến Arsenal mắc sai lầm. Bryan Mbeumo trừng phạt đường chuyền hỏng của Martin Zubimendi để gỡ hòa trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Patrick Dorgu tung cú volley đẹp như tranh vẽ, đưa MU vượt lên.

Ngay cả khi Arsenal gỡ hòa phút 84, Carrick vẫn thúc giục các học trò tấn công. Phần thưởng đến ở phút cuối với siêu phẩm từ khoảng cách 30 mét của Matheus Cunha. Cú sút của ngôi sao người Brazil không thể cản phá, biểu tượng cho sự tự tin mới đang lan tỏa trong tập thể áo đỏ.

🧠 Quyết định táo bạo và sự hồi sinh cá nhân

Không giống trận derby trước Man City, nơi MU áp đảo toàn diện, chuyến làm khách trước Arsenal là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự. Carrick vượt qua với điểm tuyệt đối, không chỉ nhờ tinh thần mà còn bởi những lựa chọn nhân sự chính xác.

MU thể hiện bộ mặt bạc nhược trước khi Carrick được trao cơ hội

Cunha tiếp tục tỏa sáng từ ghế dự bị. Dorgu từng bị xem là “bom xịt” trị giá 25 triệu bảng, ghi hai bàn trong hai trận sau khi được đẩy lên đá cánh trái. Kobbie Mainoo, người bị Amorim lạnh nhạt, chơi chững chạc bên cạnh Casemiro đang “hồi xuân”. Bruno Fernandes trở lại vai trò số 10 quen thuộc, còn hàng thủ với Maguire làm trung tâm đứng vững trước sức ép.

Carrick không làm gì quá phức tạp. Ông chỉ đơn giản đưa MU trở lại hệ thống 4-3-2-1 quen thuộc, thay cho sơ đồ 3-4-3 rối rắm của Amorim. Đội bóng có chiều rộng, có cấu trúc phòng ngự chặt chẽ và chuyển trạng thái nhanh. Đây mới đúng “DNA” của MU.

🔮 Các ngôi sao có đang xếp hàng cho Carrick?

MU vẫn kém Arsenal 12 điểm tính đến trước vòng 24, nhưng bối cảnh đang ủng hộ Carrick. Arsenal đang phập phù, Man City khủng hoảng hàng công vì chấn thương, Aston Villa khó duy trì phong độ. Trong khi đó, MU chỉ còn tập trung vào Premier League, lịch thi đấu tương đối thuận lợi và lợi thế thể lực rõ ràng.

Vẫn còn nhiều ứng viên đang muốn ngồi vào ghế nóng của Carrick

Carrick cũng đang âm thầm khôi phục những giá trị cốt lõi phía sau hậu trường: chú trọng học viện, kết nối các lứa trẻ, tạo ra bầu không khí điềm tĩnh nhưng đầy niềm tin. Rooney mô tả Carrington lúc này là “bình yên, tập trung và rất MU”.

Vô địch có thể vẫn là giấc mơ xa, nhưng Champions League không còn là trần giới hạn. Nếu tiếp tục duy trì đà này và biết cách thích nghi trước những đội chơi “low block” (phòng ngự lùi sâu), mọi thứ đều có thể xảy ra.

Carrick đang cầm lái. Và ít nhất ở thời điểm này, nó thật sự đúng hướng.