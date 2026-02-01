Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ)

60’

THÀNH TRUNG ĐỘT PHÁ + TRỌNG TÀI BẺ CÒI Xem video

Ninh Bình phản công và đã thoát xuống được trung lộ với pha đột phá của Thành Trung. Có 2 đồng đội ở 2 bên nhưng đều bị kèm, nên ngôi sao Việt kiều này đột phá thẳng vào khu chữ D, làm động tác giả trước khi sút. Đình Trọng can thiệp ngay lúc đó và bị thẻ vàng, nhưng sau đó tổ VAR có vẻ đã nhắc trọng tài rằng chính Đình Trọng chạm bóng trước, khiến trọng tài người Malaysia xóa thẻ và không cho Ninh Bình sút phạt.