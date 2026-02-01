Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội Ninh Bình

(Vòng 12 V-League) Geovane đã thoát xuống đối mặt nhưng không thắng được Nguyễn Filip.

   

V-League | 19h15, 1/2 | Hàng Đẫy

CAHN
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1
3 - 2
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1
Ninh Bình
(H1: 3-1)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Alan 31' Xem video
Alan 35' Xem video
Alan 45+2' Xem video
Xem video 2' Geovane
Xem video 54' Thành Trung

1’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

CAHN giao bóng.

2’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! CAHN 0-1 NINH BÌNH!!!

GEOVANE!! Ninh Bình tấn công bên cánh trái và Bảo Toàn chuyền cho Thanh Thịnh, người có quả lật vào cho Geovane đang không được Văn Hậu kèm sát. Geovane vô-lê ngay bằng chân trái, bóng đi không quá căng nhưng Filip dủ đổ người vẫn để bóng bật qua tay đi vào lưới!!

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

8’

QUANG HẢI KHÔNG TỚI KỊP BÓNG!

Leo Artur từ cánh trái lật bóng vào vòng cấm và Quang Hải đã rất nỗ lực lẻn xuống, nhưng anh chạm bóng hụt và bóng bay vô hại về phía Văn Lâm.

14’

ALAN ĐỆM HỤT!!

Alan Grafite xử lý cực tốt ở trung lộ để né qua 2 cầu thủ Ninh Bình rồi mở bóng xuống cánh trái. Leo Artur căng ngang cho chính Alan nhưng anh băng vào đệm hụt chỉ trong tích tắc!!

17’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

CƠ HỘI CỦA ALAN!

Văn Hậu tạt vào từ cánh trái và pha phá bóng không tốt của cầu thủ Ninh Bình đã đưa bóng tới chân Alan, nhưng anh bị áp sát và sau đó loay hoay xử lý tìm không gian sút. Cả Mauk Stefan lẫn Quang Hải đã vào vị trí chờ đường chuyền nhưng Alan sút cố, bóng bị chắn và Văn Lâm sau đó bắt gọn.

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

23’

ALAN ĐỐI MẶT VĂN LÂM!!

Alan băng xuyên qua 2 hậu vệ Ninh Bình để lao xuống đón đường chuyền của Artur, Văn Lâm do dự và để Alan vượt qua nhưng Marcelino đã lao tới cắt bóng an toàn!!

31’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! CAHN 1-1 NINH BÌNH!!

ALAN!!! Thanh Thịnh trượt chân rất tai hại và Mauk Stefan có được bóng từ cánh phải, quả căng ngang của anh vượt qua tầm rướn chân của Hải Đức và Alan chỉ việc đệm cận thành!!

32’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 3

PENALTY CHO CAHN!!

Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm Ninh Bình từ cú đánh đầu của Văn Hậu và tổ VAR giúp trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm 11m!!!

35’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 3

VÀO!!! CAHN 2-1 NINH BÌNH!!!

Văn Lâm với tay được vào bóng nhưng cú đá góc cao của Alan quá căng!!

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 3

37’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 4

THẺ ĐỎ CHO DỤNG QUANG NHO!!

Văn Hậu đoạt bóng từ chân của Tiến Anh và sau đó bị Quang Nho vào sau rất nguy hiểm!!

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 4

43’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

THÀNH LONG TẠT NGUY HIỂM!!

Thành Long có quả lật bóng vào không khác gì sút và Văn Lâm đã phải đấm bóng!!

45+2’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! CAHN 3-1 NINH BÌNH!!!

HAT-TRICK CHO ALAN!!! Leo Artur đưa Văn Hậu băng xuống bên trái và Hậu căng ngang ngay. Văn Đô sút hụt nhưng đã có Alan đá cận thành!!

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

ARTUR CỨA VỌT XÀ!!

Suýt nữa là bàn thứ 4! CAHN pressing đoạt bóng và Artur đón đường chuyền bên cánh trái. Văn Hậu băng lên nhưng Artur không chuyền mà cắt vào giữa, nhưng cú cứa lòng đi vọt xà!!

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

CAHN tạm dẫn Ninh Bình 3-1.

46’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Ninh Bình giao bóng.

49’

VĂN ĐÔ CĂNG NGANG NGUY HIỂM!!

Quang Hải tranh bóng 2 rất hay ở gần vòng cấm Ninh Bình và đẩy sang phải. Văn Đô câng ngang cắt mặt cầu môn nhưng không cầu thủ CAHN nào đệm kịp!!

50’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

VĂN LÂM CẢN PHÁ VĂN HẬU!!

Ninh Bình phá ra quả phạt góc của CAHN, Quang Hải thu hồi bóng và treo vào cột xa cho Văn Hậu thoát xuống không ai kèm. Anh đánh đầu như chuyền nhưng bóng vẫn bay về phía góc xa, buộc Văn Lâm phải lao người ra cản phá!!

54’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! CAHN 3-2 NINH BÌNH!!!

TUYỆT VỜI THÀNH TRUNG!! Tiền vệ 21 tuổi này đã solo trong vòng vây các cầu thủ CAHN, lọt vào góc phải vòng cấm và sút rất căng vào góc gần đánh bại Filip!!

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 5

56’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 6

CAHN THAY NGƯỜI

Tin xấu cho CAHN, Văn Hậu đã bị chấn thương phải rời sân. Minh Phúc vào thay.

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 6

60’

THÀNH TRUNG ĐỘT PHÁ + TRỌNG TÀI BẺ CÒI

Ninh Bình phản công và đã thoát xuống được trung lộ với pha đột phá của Thành Trung. Có 2 đồng đội ở 2 bên nhưng đều bị kèm, nên ngôi sao Việt kiều này đột phá thẳng vào khu chữ D, làm động tác giả trước khi sút. Đình Trọng can thiệp ngay lúc đó và bị thẻ vàng, nhưng sau đó tổ VAR có vẻ đã nhắc trọng tài rằng chính Đình Trọng chạm bóng trước, khiến trọng tài người Malaysia xóa thẻ và không cho Ninh Bình sút phạt.

65’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

VĂN LÂM CẢN PHÁ QUANG HẢI!!

Leo Artur có bóng bên cánh trái và đã thả vào nách vòng cấm rất vừa lực cho Quang Hải băng tới đón, nhưng Văn Lâm băng ra khép góc và cản cú dứt điểm!!

70’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 6

NINH BÌNH THAY NGƯỜI

Thái Sơn mới chỉ đá hiệp 2 nhưng đã bị đau phải rời sân bằng cáng. Đồng đội U23 Lê Phát được tung vào thay.

72’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

VĂN LÂM CẢN PHÁ QUANG HẢI!!

Quang Hải tung cú đá chân trái với lực rất căng và Văn Lâm đã phải mất tận 2 nhịp để ôm được bóng.

75’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 6

CAHN THAY NGƯỜI

Quang Hải & Alan nhường chỗ cho Đình Bắc & Vitao.

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 7

83’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 8

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Leo Artur đón bóng bên cánh trái, thả bóng cho Văn Đô băng xuống và căng ngang cho Đình Bắc ghi bàn ở góc đá chính diện, nhưng Artur đã việt vị.

90+2’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

HOÀNG ĐỨC ĐÁNH ĐẦU

Geovane chủ động đá chạm chân đối thủ để Ninh Bình có quả phạt góc. Lê Phát treo bóng vòng ra nhưng cú đánh đầu của Hoàng Đức trong tư thế khá khó và đi không chính xác.

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 2

 Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

CAHN đánh bại Ninh Bình 3-2.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1
Nguyễn Filip, Việt Anh, Mauk Stefan, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Vinh, Quang Hải, Thành Long, Alan, Văn Đô, Artur
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ) - 1
Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Quang Nho, Hoàng Đức, Đức Chiến, Bảo Toàn, Tiến Anh, Geovane, Gustavo

Sức nóng từ U23 châu Á

Sự góp mặt của tận 7 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á vừa qua đã khiến trận đấu bán hết vé. Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức của CAHN sẽ đối đầu những Quốc Việt, Lê Phát, Thái Sơn và Văn Thuận trong màu áo Ninh Bình. 

Được biết trước trận đấu này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ trao cúp Vua phá lưới U23 châu Á 2026 cho Đình Bắc.

"Chung kết" lượt đi

Tâm điểm của vòng 12 V-League là cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình - hai ứng viên vô địch sáng giá nhất của giải đấu. CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn đối thủ nhưng CLB Công an Hà Nội thi đấu ít hơn một trận. Màn đối đầu này chẳng khác nào trận "chung kết" lượt đi của V.League 2025/26.

Đội khách chơi hiệu quả

Ninh Bình không phải khi nào cũng cho thấy phong độ thực sự hủy diệt. Nhưng chính tính thực dụng làm nên một tập thể khó lường hơn. Khi cần thiết, HLV Gerard có thể yêu cầu học trò tấn công dồn dập nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng đá phòng ngự khi cần. "Bắt bài" CLB Ninh Bình không phải chuyện dễ dàng với ông Polking.

Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay
