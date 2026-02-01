Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Ninh Bình: Geovane bỏ lỡ đối mặt (V-League) (Hết giờ)
(Vòng 12 V-League) Geovane đã thoát xuống đối mặt nhưng không thắng được Nguyễn Filip.
V-League | 19h15, 1/2 | Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Việt Anh
Mauk Stefan
Văn Hậu
Đình Trọng
Quang Vinh
Quang Hải
Thành Long
Alan
Văn Đô
Artur
Điểm
Văn Lâm
Hải Đức
Marcelino
Thanh Thịnh
Quang Nho
Hoàng Đức
Đức Chiến
Bảo Toàn
Tiến Anh
Geovane
Gustavo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
CAHN giao bóng.
2’
VÀO!!! CAHN 0-1 NINH BÌNH!!!
GEOVANE!! Ninh Bình tấn công bên cánh trái và Bảo Toàn chuyền cho Thanh Thịnh, người có quả lật vào cho Geovane đang không được Văn Hậu kèm sát. Geovane vô-lê ngay bằng chân trái, bóng đi không quá căng nhưng Filip dủ đổ người vẫn để bóng bật qua tay đi vào lưới!!
8’
QUANG HẢI KHÔNG TỚI KỊP BÓNG!
Leo Artur từ cánh trái lật bóng vào vòng cấm và Quang Hải đã rất nỗ lực lẻn xuống, nhưng anh chạm bóng hụt và bóng bay vô hại về phía Văn Lâm.
14’
ALAN ĐỆM HỤT!!
Alan Grafite xử lý cực tốt ở trung lộ để né qua 2 cầu thủ Ninh Bình rồi mở bóng xuống cánh trái. Leo Artur căng ngang cho chính Alan nhưng anh băng vào đệm hụt chỉ trong tích tắc!!
17’
CƠ HỘI CỦA ALAN!
Văn Hậu tạt vào từ cánh trái và pha phá bóng không tốt của cầu thủ Ninh Bình đã đưa bóng tới chân Alan, nhưng anh bị áp sát và sau đó loay hoay xử lý tìm không gian sút. Cả Mauk Stefan lẫn Quang Hải đã vào vị trí chờ đường chuyền nhưng Alan sút cố, bóng bị chắn và Văn Lâm sau đó bắt gọn.
23’
ALAN ĐỐI MẶT VĂN LÂM!!
Alan băng xuyên qua 2 hậu vệ Ninh Bình để lao xuống đón đường chuyền của Artur, Văn Lâm do dự và để Alan vượt qua nhưng Marcelino đã lao tới cắt bóng an toàn!!
31’
VÀO!!! CAHN 1-1 NINH BÌNH!!
ALAN!!! Thanh Thịnh trượt chân rất tai hại và Mauk Stefan có được bóng từ cánh phải, quả căng ngang của anh vượt qua tầm rướn chân của Hải Đức và Alan chỉ việc đệm cận thành!!
32’
PENALTY CHO CAHN!!
Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm Ninh Bình từ cú đánh đầu của Văn Hậu và tổ VAR giúp trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm 11m!!!
35’
VÀO!!! CAHN 2-1 NINH BÌNH!!!
Văn Lâm với tay được vào bóng nhưng cú đá góc cao của Alan quá căng!!
37’
THẺ ĐỎ CHO DỤNG QUANG NHO!!
Văn Hậu đoạt bóng từ chân của Tiến Anh và sau đó bị Quang Nho vào sau rất nguy hiểm!!
43’
THÀNH LONG TẠT NGUY HIỂM!!
Thành Long có quả lật bóng vào không khác gì sút và Văn Lâm đã phải đấm bóng!!
45+2’
VÀO!!! CAHN 3-1 NINH BÌNH!!!
HAT-TRICK CHO ALAN!!! Leo Artur đưa Văn Hậu băng xuống bên trái và Hậu căng ngang ngay. Văn Đô sút hụt nhưng đã có Alan đá cận thành!!
45+4’
ARTUR CỨA VỌT XÀ!!
Suýt nữa là bàn thứ 4! CAHN pressing đoạt bóng và Artur đón đường chuyền bên cánh trái. Văn Hậu băng lên nhưng Artur không chuyền mà cắt vào giữa, nhưng cú cứa lòng đi vọt xà!!
HIỆP 1 KẾT THÚC
CAHN tạm dẫn Ninh Bình 3-1.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Ninh Bình giao bóng.
49’
VĂN ĐÔ CĂNG NGANG NGUY HIỂM!!
Quang Hải tranh bóng 2 rất hay ở gần vòng cấm Ninh Bình và đẩy sang phải. Văn Đô câng ngang cắt mặt cầu môn nhưng không cầu thủ CAHN nào đệm kịp!!
50’
VĂN LÂM CẢN PHÁ VĂN HẬU!!
Ninh Bình phá ra quả phạt góc của CAHN, Quang Hải thu hồi bóng và treo vào cột xa cho Văn Hậu thoát xuống không ai kèm. Anh đánh đầu như chuyền nhưng bóng vẫn bay về phía góc xa, buộc Văn Lâm phải lao người ra cản phá!!
54’
VÀO!!! CAHN 3-2 NINH BÌNH!!!
TUYỆT VỜI THÀNH TRUNG!! Tiền vệ 21 tuổi này đã solo trong vòng vây các cầu thủ CAHN, lọt vào góc phải vòng cấm và sút rất căng vào góc gần đánh bại Filip!!
56’
CAHN THAY NGƯỜI
Tin xấu cho CAHN, Văn Hậu đã bị chấn thương phải rời sân. Minh Phúc vào thay.
60’
THÀNH TRUNG ĐỘT PHÁ + TRỌNG TÀI BẺ CÒI
Ninh Bình phản công và đã thoát xuống được trung lộ với pha đột phá của Thành Trung. Có 2 đồng đội ở 2 bên nhưng đều bị kèm, nên ngôi sao Việt kiều này đột phá thẳng vào khu chữ D, làm động tác giả trước khi sút. Đình Trọng can thiệp ngay lúc đó và bị thẻ vàng, nhưng sau đó tổ VAR có vẻ đã nhắc trọng tài rằng chính Đình Trọng chạm bóng trước, khiến trọng tài người Malaysia xóa thẻ và không cho Ninh Bình sút phạt.
65’
VĂN LÂM CẢN PHÁ QUANG HẢI!!
Leo Artur có bóng bên cánh trái và đã thả vào nách vòng cấm rất vừa lực cho Quang Hải băng tới đón, nhưng Văn Lâm băng ra khép góc và cản cú dứt điểm!!
70’
NINH BÌNH THAY NGƯỜI
Thái Sơn mới chỉ đá hiệp 2 nhưng đã bị đau phải rời sân bằng cáng. Đồng đội U23 Lê Phát được tung vào thay.
72’
VĂN LÂM CẢN PHÁ QUANG HẢI!!
Quang Hải tung cú đá chân trái với lực rất căng và Văn Lâm đã phải mất tận 2 nhịp để ôm được bóng.
75’
CAHN THAY NGƯỜI
Quang Hải & Alan nhường chỗ cho Đình Bắc & Vitao.
83’
KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
Leo Artur đón bóng bên cánh trái, thả bóng cho Văn Đô băng xuống và căng ngang cho Đình Bắc ghi bàn ở góc đá chính diện, nhưng Artur đã việt vị.
90+2’
HOÀNG ĐỨC ĐÁNH ĐẦU
Geovane chủ động đá chạm chân đối thủ để Ninh Bình có quả phạt góc. Lê Phát treo bóng vòng ra nhưng cú đánh đầu của Hoàng Đức trong tư thế khá khó và đi không chính xác.
90+3’
GEOVANE BỎ LỠ ĐỐI MẶT!!!
Cơ hội mười mươi cho Geovane!! Anh lao lên và đoạt lấy bóng dù Việt Anh đã chạy trước, Geovane lao xuống đối mặt nhưng ý đồ sục bóng lại bị Filip cản được!!!
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
CAHN đánh bại Ninh Bình 3-2.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sức nóng từ U23 châu Á
Sự góp mặt của tận 7 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á vừa qua đã khiến trận đấu bán hết vé. Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức của CAHN sẽ đối đầu những Quốc Việt, Lê Phát, Thái Sơn và Văn Thuận trong màu áo Ninh Bình.
Được biết trước trận đấu này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sẽ trao cúp Vua phá lưới U23 châu Á 2026 cho Đình Bắc.
"Chung kết" lượt đi
Tâm điểm của vòng 12 V-League là cuộc đọ sức giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình - hai ứng viên vô địch sáng giá nhất của giải đấu. CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn đối thủ nhưng CLB Công an Hà Nội thi đấu ít hơn một trận. Màn đối đầu này chẳng khác nào trận "chung kết" lượt đi của V.League 2025/26.
Đội khách chơi hiệu quả
Ninh Bình không phải khi nào cũng cho thấy phong độ thực sự hủy diệt. Nhưng chính tính thực dụng làm nên một tập thể khó lường hơn. Khi cần thiết, HLV Gerard có thể yêu cầu học trò tấn công dồn dập nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng đá phòng ngự khi cần. "Bắt bài" CLB Ninh Bình không phải chuyện dễ dàng với ông Polking.
Trong màn ngược dòng 3-1 trước Khánh Hòa, Công Phượng ghi bàn tái lập thế trận và phải rời sân sau hiệp 1 vì tái phát chấn thương.
