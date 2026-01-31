Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga)

Laliga | 3h, 1/2 | Manuel Martínez Valero Elche 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Elche vs Barcelona Barcelona Điểm Pena Chust Affengruber Bigas Pedrosa Neto Diangana Aguado Valera Rodriguez Silva Điểm J Garcia Kounde Cubarsi Martin Balde Eric Garcia De Jong Yamal Fermin Raphinha Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Elche Elche Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pena, Chust, Affengruber, Bigas, Pedrosa, Neto, Diangana, Aguado, Valera, Rodriguez, Silva J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Elche khó cắt được chuỗi không thắng

Elche đang có chiến dịch trụ hạng khá thành công sau khi trở lại La Liga, khi đang đứng thứ 12 trên BXH với 24 điểm. Tuy nhiên phong độ gần đây của họ không tốt khi chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận đầu năm 2026 và vừa thua Levante 2-3. Họ chỉ thắng 2 trong 14 vòng La Liga gần nhất.

Dù vậy, sân nhà Estadio Martinez Valero vẫn là điểm tựa khi Elche thắng 5, hòa 5 và chỉ thua 1 trong 11 trận tại đây.

Barca tiếp tục củng cố ngôi đầu

Barcelona vừa thắng Copenhagen 4-1 ở Champions League để đoạt suất top 8 và vào thẳng vòng 1/8. Ở La Liga, họ đã thắng Real Oviedo 3-0 ở vòng trước, dù vậy họ vẫn chỉ hơn Real Madrid 1 điểm.

Barca sở hữu hàng công mạnh mẽ với Yamal, Raphinha và Ferran Torres, giúp họ đã thắng 14/15 trận gần nhất ở mọi đấu trường.