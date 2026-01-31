Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Barcelona

(3h, 1/2, vòng 22 La Liga) Barcelona đang có phong độ cao nhưng vẫn chỉ hơn 1 điểm so với Real Madrid.

  

Laliga | 3h, 1/2 | Manuel Martínez Valero

Elche
Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga) - 1
Pena, Chust, Affengruber, Bigas, Pedrosa, Neto, Diangana, Aguado, Valera, Rodriguez, Silva
Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga) - 1
J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres

Elche khó cắt được chuỗi không thắng

Elche đang có chiến dịch trụ hạng khá thành công sau khi trở lại La Liga, khi đang đứng thứ 12 trên BXH với 24 điểm. Tuy nhiên phong độ gần đây của họ không tốt khi chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận đầu năm 2026 và vừa thua Levante 2-3. Họ chỉ thắng 2 trong 14 vòng La Liga gần nhất.

Dù vậy, sân nhà Estadio Martinez Valero vẫn là điểm tựa khi Elche thắng 5, hòa 5 và chỉ thua 1 trong 11 trận tại đây. 

Barca tiếp tục củng cố ngôi đầu

Barcelona vừa thắng Copenhagen 4-1 ở Champions League để đoạt suất top 8 và vào thẳng vòng 1/8. Ở La Liga, họ đã thắng Real Oviedo 3-0 ở vòng trước, dù vậy họ vẫn chỉ hơn Real Madrid 1 điểm.

Barca sở hữu hàng công mạnh mẽ với Yamal, Raphinha và Ferran Torres, giúp họ đã thắng 14/15 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Video bóng đá Barcelona - Copenhagen: Ngược dòng đỉnh cao, đoạt vé xứng đáng (Cúp C1)
Video bóng đá Barcelona - Copenhagen: Ngược dòng đỉnh cao, đoạt vé xứng đáng (Cúp C1)

Barcelona được chơi trên sân nhà và đó là lợi thế lớn trong màn so tài với Copenhagen. Đội bóng của HLV Hansi Flick đã chơi đầy nỗ lực với mục tiêu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-31/01/2026 17:38 PM (GMT+7)
