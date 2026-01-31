Trực tiếp bóng đá Elche - Barcelona: Áp lực chưa dứt (La Liga)
(3h, 1/2, vòng 22 La Liga) Barcelona đang có phong độ cao nhưng vẫn chỉ hơn 1 điểm so với Real Madrid.
Laliga | 3h, 1/2 | Manuel Martínez Valero
Điểm
Pena
Chust
Affengruber
Bigas
Pedrosa
Neto
Diangana
Aguado
Valera
Rodriguez
Silva
Điểm
J Garcia
Kounde
Cubarsi
Martin
Balde
Eric Garcia
De Jong
Yamal
Fermin
Raphinha
Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Elche khó cắt được chuỗi không thắng
Elche đang có chiến dịch trụ hạng khá thành công sau khi trở lại La Liga, khi đang đứng thứ 12 trên BXH với 24 điểm. Tuy nhiên phong độ gần đây của họ không tốt khi chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận đầu năm 2026 và vừa thua Levante 2-3. Họ chỉ thắng 2 trong 14 vòng La Liga gần nhất.
Dù vậy, sân nhà Estadio Martinez Valero vẫn là điểm tựa khi Elche thắng 5, hòa 5 và chỉ thua 1 trong 11 trận tại đây.
Barca tiếp tục củng cố ngôi đầu
Barcelona vừa thắng Copenhagen 4-1 ở Champions League để đoạt suất top 8 và vào thẳng vòng 1/8. Ở La Liga, họ đã thắng Real Oviedo 3-0 ở vòng trước, dù vậy họ vẫn chỉ hơn Real Madrid 1 điểm.
Barca sở hữu hàng công mạnh mẽ với Yamal, Raphinha và Ferran Torres, giúp họ đã thắng 14/15 trận gần nhất ở mọi đấu trường.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/01/2026 17:38 PM (GMT+7)