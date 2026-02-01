Cole Palmer được chọn thay Fernandes, khả năng trở về MU có khả thi?

🏠 Nỗi nhớ Manchester và giấc mơ dang dở của CĐV "Quỷ đỏ"

Tương lai của Cole Palmer đang trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo kể từ khi Liam Rosenior lên nắm quyền thay thế Enzo Maresca tại Stamford Bridge. Các nguồn tin hậu trường cho biết ngôi sao trẻ người Anh đang cảm thấy lạc lõng và nhớ nhà tại Tây London, đồng thời khao khát được trở về Manchester sinh sống. Dù từng là người của Man City, nhưng Palmer chưa bao giờ giấu giếm việc mình là một cổ động viên nhiệt thành của Manchester United từ thuở nhỏ.

Cole Palmer là một cổ động viên nhiệt thành của Manchester United từ thuở nhỏ

Chính chi tiết này đã châm ngòi cho những đồn đoán về việc anh sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ "Quỷ đỏ". Trong bối cảnh Man Utd đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu đội hình vào mùa hè tới sau sự ra đi của Ruben Amorim, việc chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp, am hiểu văn hóa CLB và mang trong mình dòng máu "Quỷ đỏ" như Palmer được xem là nước đi chiến lược để thay thế vị trí mà Bruno Fernandes có thể để lại.

Palmer được khuyên nên tìm về môi trường bóng đá đích thực tại Manchester

💼 Khi bóng đá không chỉ là kinh doanh: Lời khuyên từ Danny Murphy

Cựu danh thủ Danny Murphy tin rằng viễn cảnh Palmer khoác áo Man Utd là hoàn toàn có cơ sở, bất chấp hợp đồng dài hạn của anh với Chelsea. Chia sẻ trên BestBettingSites, Murphy nhận định rằng việc Chelsea vận hành như một cỗ máy kinh doanh hơn là một dự án bóng đá thuần túy có thể là động lực khiến Palmer ra đi.

Theo ông, nếu Man Utd có thể ổn định và cho thấy tham vọng thực sự, sức hút của "Nhà hát của những giấc mơ" đối với một fan ruột như Palmer là không thể chối từ. Murphy nhấn mạnh rằng Bruno Fernandes cần một người kế thừa xứng tầm, và Palmer với phẩm chất ngôi sao của mình chính là mảnh ghép hoàn hảo đó.

Dù thừa nhận việc Chelsea có vé dự Champions League sẽ giúp họ giữ chân trụ cột, nhưng Murphy cũng cảnh báo rằng trong bóng đá hiện đại, tình yêu với CLB và dự án thể thao đôi khi còn quan trọng hơn những con số trên hợp đồng thương mại.

Man Utd từng có ý định bán Bruno vào mùa hè năm ngoái

👑 Khoảng trống của Bruno và cuộc đại phẫu mùa hè

Câu chuyện này càng trở nên có sức nặng khi tương lai của Bruno Fernandes tại Old Trafford đang lung lay dữ dội. Thủ quân người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2027 và các câu lạc bộ từ Ả Rập Xê Út vẫn đang trải thảm đỏ mời gọi anh. Bản thân Bruno từng thừa nhận sự tổn thương khi Man Utd có ý định bán anh vào mùa hè năm ngoái.

Với việc một HLV trưởng chính thức mới sẽ được bổ nhiệm vào mùa hè 2026 cùng ngân sách chuyển nhượng khổng lồ để gia cố tuyến giữa, Man Utd dường như đã sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao quyền lực. Cole Palmer, với tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng định đoạt trận đấu, được xem là người duy nhất đủ sức gánh vác trọng trách sáng tạo mà Bruno để lại trong suốt nửa thập kỷ qua.

Tân HLV Liam Rosenior phủ nhận mọi tin đồn về Palmer

🛑 Phản ứng từ Stamford Bridge: Sự thật hay đòn gió?

Trước làn sóng tin đồn ngày càng dữ dội, tân HLV trưởng Chelsea, Liam Rosenior, đã buộc phải lên tiếng trấn an dư luận. Ông gọi những thông tin về việc Palmer không hạnh phúc là "phi thực tế" và "từ trên trời rơi xuống". Rosenior khẳng định qua nhiều cuộc trò chuyện riêng, Palmer vẫn thể hiện sự cam kết tuyệt đối và niềm vui khi được cống hiến cho "The Blues".

Chiến lược gia này cho rằng việc tin đồn xuất hiện khi có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo là điều bình thường, nhưng ông cam đoan ngôi sao số một của mình sẽ không đi đâu cả. Tuy nhiên, trong thế giới bóng đá đầy biến động, những lời phủ nhận đôi khi chỉ là màn dạo đầu cho một thương vụ "bom tấn", nhất là khi hai gã khổng lồ của bóng đá Anh chuẩn bị bước vào một mùa hè chuyển nhượng đầy sóng gió.