Trực tiếp bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" trút giận hay thêm sầu? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 30/8 | SVĐ Old Trafford MU 0 - 0 Burnley (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Burnley Burnley Điểm Onana Fredricson Maguire Heaven Dalot Mainoo Ugarte Dorgu Mbeumo Cunha Sesko Điểm Weiss Pires Worrall Sonne Humphreys Tchaouna Ramsey Laurent Edwards Broja Flemming Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Burnley Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Onana, Fredricson, Maguire, Heaven, Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko Weiss, Pires, Worrall, Sonne, Humphreys, Tchaouna, Ramsey, Laurent, Edwards, Broja, Flemming

⭐ "Quỷ đỏ" mòn mỏi tìm chiến thắng đầu tiên

Dù đã cho thấy tín hiệu tích cực trước Arsenal và có màn khởi đầu khích lệ trên sân Fulham, nhưng MU vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 2 vòng mở màn Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 1). Nỗi thất vọng còn bị nhân đôi khi MU bất ngờ gục ngã trước đội hạng Tư Grimsby ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đối diện nguy cơ không thắng trong 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh – điều chỉ mới xảy ra 3 lần trong lịch sử.

Trong khi đó, Burnley đang hừng hực khí thế. Ở vòng 2, đoàn quân của HLV Scott Parker xuất sắc đánh bại Sunderland 2-0. Đội bóng vùng Lancashire tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi vượt qua Derby ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Giờ đây, họ hành quân đến Manchester với mục tiêu lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2022.

⚽ Thành tích ấn tượng trước các "tân binh"

Theo thống kê, MU đã bất bại 23 trận gần nhất tại giải đấu trước các đội bóng mới lên hạng (thắng 20, hòa 3). Dẫu vậy, thống kê vẫn chống lại Amorim: kể từ tháng 4, MU mới chỉ giành 6 điểm ở Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 3, thua 7) – thấp nhất trong số các đội góp mặt xuyên suốt giải đấu.

Xét về đối đầu trực tiếp, MU chỉ thua 1/25 lần gần nhất tiếp Burnley trên sân nhà (thắng 15, hòa 9). Tuy nhiên, Burnley lại không ít lần gây khó dễ tại Old Trafford. Dù vậy, nếu các cầu thủ MU vực dậy được tinh thần sau cú vấp trước Grimsby Town, họ vẫn sẽ là những người làm chủ cuộc chơi.