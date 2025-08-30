Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trực tiếp bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" trút giận hay thêm sầu? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Premier League 2025-26

(21h, 30/8, vòng 3) Trong bối cảnh khủng hoảng phong độ, cuộc chạm trán "tân binh" Burnley là cơ hội để MU tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

   

Premier League | 21h, 30/8 | SVĐ Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" trút giận hay thêm sầu? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" trút giận hay thêm sầu? (Ngoại hạng Anh) - 1
Burnley
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" trút giận hay thêm sầu? (Ngoại hạng Anh) - 1
Onana, Fredricson, Maguire, Heaven, Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko
Trực tiếp bóng đá MU - Burnley: "Quỷ đỏ" trút giận hay thêm sầu? (Ngoại hạng Anh) - 1
Weiss, Pires, Worrall, Sonne, Humphreys, Tchaouna, Ramsey, Laurent, Edwards, Broja, Flemming

⭐ "Quỷ đỏ" mòn mỏi tìm chiến thắng đầu tiên

Dù đã cho thấy tín hiệu tích cực trước Arsenal và có màn khởi đầu khích lệ trên sân Fulham, nhưng MU vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 2 vòng mở màn Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 1). Nỗi thất vọng còn bị nhân đôi khi MU bất ngờ gục ngã trước đội hạng Tư Grimsby ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đối diện nguy cơ không thắng trong 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh – điều chỉ mới xảy ra 3 lần trong lịch sử.

Trong khi đó, Burnley đang hừng hực khí thế. Ở vòng 2, đoàn quân của HLV Scott Parker xuất sắc đánh bại Sunderland 2-0. Đội bóng vùng Lancashire tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi vượt qua Derby ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Giờ đây, họ hành quân đến Manchester với mục tiêu lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2022.

⚽ Thành tích ấn tượng trước các "tân binh"

Theo thống kê, MU đã bất bại 23 trận gần nhất tại giải đấu trước các đội bóng mới lên hạng (thắng 20, hòa 3). Dẫu vậy, thống kê vẫn chống lại Amorim: kể từ tháng 4, MU mới chỉ giành 6 điểm ở Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 3, thua 7) – thấp nhất trong số các đội góp mặt xuyên suốt giải đấu.

Xét về đối đầu trực tiếp, MU chỉ thua 1/25 lần gần nhất tiếp Burnley trên sân nhà (thắng 15, hòa 9). Tuy nhiên, Burnley lại không ít lần gây khó dễ tại Old Trafford. Dù vậy, nếu các cầu thủ MU vực dậy được tinh thần sau cú vấp trước Grimsby Town, họ vẫn sẽ là những người làm chủ cuộc chơi.

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui chấn thương.

Burnley: Armando Broja,Bashir Humphreys, Axel Tuanzebe, Connor Roberts, Jordan Beyer, Zeki Amdouni chấn thương.

