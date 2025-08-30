Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Chelsea

(18h30, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Chelsea quyết tâm không để chuỗi trận bất bại bị chấm dứt ở trận gặp Fulham tới đây.

   

Premier League | 18h30, 30/8 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh) - 1
Fulham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz

Chelsea quyết tâm đánh bại Fulham

Chelsea đang có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp kéo dài từ FIFA Club World Cup 2026 cho tới nay. "The Blues" thắng 8 trận và hòa 1 trận, với thắng lợi gần nhất diễn ra trước West Ham với tỷ số 5-1. Điều này giúp tinh thần của Chelsea được dâng cao đáng kể. 

Tất nhiên Chelsea không hề muốn chuỗi ngày thi đấu đáng nhớ này bị Fulham chấm dứt. Bài học để thua trên sân nhà trước chính Fulham ở mùa giải 2024/25 vẫn còn nguyên. Đoàn quân HLV Maresca sẽ quyết tâm phục hận ở cuộc đấu tới. 

