Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh) Chelsea quyết tâm không để chuỗi trận bất bại bị chấm dứt ở trận gặp Fulham tới đây.
Premier League | 18h30, 30/8 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
Gusto
Adarabioyo
Chalobah
Cucurella
Fernandez
Caicedo
Estevao
Joao Pedro
Neto
Delap
Điểm
Leno
Tete
Andersen
Bassey
Castagne
Lukic
Berge
Sessegnon
King
Iwobi
Muniz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⭐Chelsea quyết tâm đánh bại Fulham
Chelsea đang có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp kéo dài từ FIFA Club World Cup 2026 cho tới nay. "The Blues" thắng 8 trận và hòa 1 trận, với thắng lợi gần nhất diễn ra trước West Ham với tỷ số 5-1. Điều này giúp tinh thần của Chelsea được dâng cao đáng kể.
Tất nhiên Chelsea không hề muốn chuỗi ngày thi đấu đáng nhớ này bị Fulham chấm dứt. Bài học để thua trên sân nhà trước chính Fulham ở mùa giải 2024/25 vẫn còn nguyên. Đoàn quân HLV Maresca sẽ quyết tâm phục hận ở cuộc đấu tới.
30/08/2025 12:10 PM (GMT+7)