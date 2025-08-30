Trực tiếp bóng đá Chelsea - Fulham: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 30/8 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Fulham Fulham Điểm Sanchez Gusto Adarabioyo Chalobah Cucurella Fernandez Caicedo Estevao Joao Pedro Neto Delap Điểm Leno Tete Andersen Bassey Castagne Lukic Berge Sessegnon King Iwobi Muniz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz

⭐Chelsea quyết tâm đánh bại Fulham

Chelsea đang có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp kéo dài từ FIFA Club World Cup 2026 cho tới nay. "The Blues" thắng 8 trận và hòa 1 trận, với thắng lợi gần nhất diễn ra trước West Ham với tỷ số 5-1. Điều này giúp tinh thần của Chelsea được dâng cao đáng kể.

Tất nhiên Chelsea không hề muốn chuỗi ngày thi đấu đáng nhớ này bị Fulham chấm dứt. Bài học để thua trên sân nhà trước chính Fulham ở mùa giải 2024/25 vẫn còn nguyên. Đoàn quân HLV Maresca sẽ quyết tâm phục hận ở cuộc đấu tới.