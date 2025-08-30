Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU quyết giành 3 điểm đầu tay, Chelsea mơ ngôi số 1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU quyết giành 3 điểm đầu tay, Chelsea mơ ngôi số 1

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hai ông lớn MU và Chelsea hứa hẹn sẽ có một vòng đấu dễ thở tại giải Ngoại hạng Anh, trước khi nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days tháng 9.

   

⚽ Chelsea - Fulham: 18h30, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh

Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26 chứng kiến thêm một derby London, khi Chelsea tiếp đón người hàng xóm Fulham trên sân Stamford Bridge. Sau trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Crystal Palace ở ngày ra quân, "The Blues" đã có lời đáp trả mạnh mẽ khi vùi dập West Ham 5-1 ngay trên sân khách.

Chelsea (áo xanh) sẽ tạm leo lên ngôi đầu nếu đánh bại Fulham

Chelsea (áo xanh) sẽ tạm leo lên ngôi đầu nếu đánh bại Fulham

Kết quả này chắc chắn khiến HLV Enzo Maresca hài lòng trong quá trình lắp ghép những tân binh vào hệ thống. Trong đó, đáng chú ý là tài năng 18 tuổi Estevao – người vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo bàn thắng ở Ngoại hạng Anh cho Chelsea. Anh có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi đội chủ nhà hướng đến việc nối dài chuỗi 11 trận chỉ thua 1 tại giải đấu (thắng 7, hòa 3).

Fulham sau trận đấu ở Cúp Liên đoàn với Bristol City sẽ hành quân ngắn tới Tây London với mục tiêu phá tiệc của Chelsea. Đoàn quân của HLV Marco Silva đang bất bại tại Ngoại hạng Anh sau 2 trận hòa 1-1 trước Brighton và Manchester United – cả hai lần họ đều bị dẫn trước rồi gỡ lại điểm.

Đây đã trở thành “đặc sản” của Fulham, khi tính từ đầu mùa 2024/25 đến nay: Không đội nào giành nhiều điểm từ thế bị dẫn bàn hơn Fulham (23 điểm). Trong đó có chiến thắng 2-1 gây sốc ngay tại Stamford Bridge ở trận lượt đi mùa trước.

Trận này, Chelsea có thể trông cậy ở Joao Pedro. Tân binh đến từ Brighton đang là điểm sáng trên hàng công đội bóng áo xanh Tây London với 4 bàn trong 4 trận đá chính, đồng thời cũng có 1 bàn và 1 kiến tạo trước Fulham ở mùa 2024/25. Với hàng công đạt phong độ cao, Chelsea có thể hướng đến chiến thắng và tạm leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh trước khi những đội như Arsenal, Tottenham hay Liverpool thi đấu.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 Fulham

Thông tin lực lượng

Chelsea: Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Nkunku nhiều khả năng không thi đấu. Palmer bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu.

Fulham: Đầy đủ đội hình.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap.

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz.

⭐ MU - Burnley: 21h, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh

Manchester United đứng trước cơ hội lớn để có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi được trở về Old Trafford tiếp đón tân binh Burnley.

MU (áo đỏ) cần ngăn ngừa cuộc khủng hoảng

MU (áo đỏ) cần ngăn ngừa cuộc khủng hoảng

Dù đã cho thấy tín hiệu tích cực trước Arsenal và có màn khởi đầu khích lệ trên sân Fulham, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 2 vòng mở màn Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 1). Nỗi thất vọng còn bị nhân đôi khi MU bất ngờ gục ngã trước đội hạng Tư Grimsby ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đối diện nguy cơ không thắng trong 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh – điều chỉ mới xảy ra 3 lần trong lịch sử. Tuy nhiên, niềm an ủi cho MU là họ đã bất bại 23 trận gần nhất tại giải đấu trước các đội bóng mới lên hạng (thắng 20, hòa 3). Dẫu vậy, thống kê vẫn chống lại Amorim: kể từ tháng 4, MU mới chỉ giành 6 điểm ở Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 3, thua 7) – thấp nhất trong số các đội góp mặt xuyên suốt giải đấu.

Trong khi đó, Burnley đang hừng hực khí thế. Ở vòng 2, đoàn quân của HLV Scott Parker xuất sắc đánh bại Sunderland 2-0. Đội bóng vùng Lancashire tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi vượt qua Derby ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Giờ đây, họ hành quân đến Manchester với mục tiêu lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2022.

Xét về đối đầu trực tiếp, MU chỉ thua 1/25 lần gần nhất tiếp Burnley trên sân nhà (thắng 15, hòa 9). Tuy nhiên, Burnley lại không ít lần gây khó dễ tại Old Trafford. Dù vậy, nếu các cầu thủ MU vực dậy được tinh thần sau cú vấp trước Grimsby Town, họ vẫn sẽ là những người làm chủ cuộc chơi.

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Burnley

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui chấn thương.

Burnley: Armando Broja,Bashir Humphreys, Axel Tuanzebe, Connor Roberts, Jordan Beyer, Zeki Amdouni chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Onana, Fredricson, Maguire, Heaven, Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu, Amad, Cunha, Sesko.

Burnley: Weiss, Pires, Worrall, Sonne, Humphreys, Tchaouna, Ramsey, Laurent, Edwards, Broja, Flemming.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
4 đội Ngoại hạng Anh gặp "vận đỏ" vòng bảng Cúp C1, hiểm họa chờ PSG
4 đội Ngoại hạng Anh gặp "vận đỏ" vòng bảng Cúp C1, hiểm họa chờ PSG

Theo phân tích từ siêu máy tính, 4 đại diện Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm các đội có lịch thi đấu "dễ thở" nhất vòng bảng Champions League 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2025 23:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN