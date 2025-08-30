Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU quyết giành 3 điểm đầu tay, Chelsea mơ ngôi số 1

⚽ Chelsea - Fulham: 18h30, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh

Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26 chứng kiến thêm một derby London, khi Chelsea tiếp đón người hàng xóm Fulham trên sân Stamford Bridge. Sau trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Crystal Palace ở ngày ra quân, "The Blues" đã có lời đáp trả mạnh mẽ khi vùi dập West Ham 5-1 ngay trên sân khách.

Chelsea (áo xanh) sẽ tạm leo lên ngôi đầu nếu đánh bại Fulham

Kết quả này chắc chắn khiến HLV Enzo Maresca hài lòng trong quá trình lắp ghép những tân binh vào hệ thống. Trong đó, đáng chú ý là tài năng 18 tuổi Estevao – người vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo bàn thắng ở Ngoại hạng Anh cho Chelsea. Anh có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi đội chủ nhà hướng đến việc nối dài chuỗi 11 trận chỉ thua 1 tại giải đấu (thắng 7, hòa 3).

Fulham sau trận đấu ở Cúp Liên đoàn với Bristol City sẽ hành quân ngắn tới Tây London với mục tiêu phá tiệc của Chelsea. Đoàn quân của HLV Marco Silva đang bất bại tại Ngoại hạng Anh sau 2 trận hòa 1-1 trước Brighton và Manchester United – cả hai lần họ đều bị dẫn trước rồi gỡ lại điểm.

Đây đã trở thành “đặc sản” của Fulham, khi tính từ đầu mùa 2024/25 đến nay: Không đội nào giành nhiều điểm từ thế bị dẫn bàn hơn Fulham (23 điểm). Trong đó có chiến thắng 2-1 gây sốc ngay tại Stamford Bridge ở trận lượt đi mùa trước.

Trận này, Chelsea có thể trông cậy ở Joao Pedro. Tân binh đến từ Brighton đang là điểm sáng trên hàng công đội bóng áo xanh Tây London với 4 bàn trong 4 trận đá chính, đồng thời cũng có 1 bàn và 1 kiến tạo trước Fulham ở mùa 2024/25. Với hàng công đạt phong độ cao, Chelsea có thể hướng đến chiến thắng và tạm leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh trước khi những đội như Arsenal, Tottenham hay Liverpool thi đấu.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 Fulham Thông tin lực lượng Chelsea: Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Nkunku nhiều khả năng không thi đấu. Palmer bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu. Fulham: Đầy đủ đội hình. Đội hình dự kiến Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap. Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz.

⭐ MU - Burnley: 21h, 30/8, vòng 3 Ngoại hạng Anh

Manchester United đứng trước cơ hội lớn để có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi được trở về Old Trafford tiếp đón tân binh Burnley.

MU (áo đỏ) cần ngăn ngừa cuộc khủng hoảng

Dù đã cho thấy tín hiệu tích cực trước Arsenal và có màn khởi đầu khích lệ trên sân Fulham, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 2 vòng mở màn Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 1). Nỗi thất vọng còn bị nhân đôi khi MU bất ngờ gục ngã trước đội hạng Tư Grimsby ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đối diện nguy cơ không thắng trong 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh – điều chỉ mới xảy ra 3 lần trong lịch sử. Tuy nhiên, niềm an ủi cho MU là họ đã bất bại 23 trận gần nhất tại giải đấu trước các đội bóng mới lên hạng (thắng 20, hòa 3). Dẫu vậy, thống kê vẫn chống lại Amorim: kể từ tháng 4, MU mới chỉ giành 6 điểm ở Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 3, thua 7) – thấp nhất trong số các đội góp mặt xuyên suốt giải đấu.

Trong khi đó, Burnley đang hừng hực khí thế. Ở vòng 2, đoàn quân của HLV Scott Parker xuất sắc đánh bại Sunderland 2-0. Đội bóng vùng Lancashire tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi vượt qua Derby ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Giờ đây, họ hành quân đến Manchester với mục tiêu lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2022.

Xét về đối đầu trực tiếp, MU chỉ thua 1/25 lần gần nhất tiếp Burnley trên sân nhà (thắng 15, hòa 9). Tuy nhiên, Burnley lại không ít lần gây khó dễ tại Old Trafford. Dù vậy, nếu các cầu thủ MU vực dậy được tinh thần sau cú vấp trước Grimsby Town, họ vẫn sẽ là những người làm chủ cuộc chơi.