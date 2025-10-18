Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

maria-vs-zeynep
Pan Pacific Open
Maria Sakkari 2
Zeynep Sonmez 0
janice-vs-anna
125 Jinan Open
Janice Tjen 2
Anna Bondar 1
diana-vs-ekaterina
AUX Ningbo Open
Diana Shnaider 0
Ekaterina Alexandrova 1
james-vs-daniil
Almaty Open
James Duckworth 0
Daniil Medvedev 0
francisco-vs-david
Swiss Indoors Basel
Francisco Comesana -
David Goffin -
reilly-vs-mika
Swiss Indoors Basel
Reilly Opelka -
Mika Brunold -
corentin-vs-alex
Almaty Open
Corentin Moutet -
Alex Michelsen -
marin-vs-adam
Swiss Indoors Basel
Marin Cilic -
Adam Walton -
botic-vs-mattia
Swiss Indoors Basel
Botic Van De Zandschulp -
Mattia Bellucci -
denis-vs-casper
BNP Paribas Nordic Open
Denis Shapovalov -
Casper Ruud -

Djokovic được khuyên nên giải nghệ, muốn lấy Ronaldo làm tấm gương

Sự kiện: Novak Djokovic ATP Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Bị nghi ngờ vì tuổi tác và phong độ, Novak Djokovic khẳng định chưa muốn giải nghệ. Anh lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo để tiếp tục hành trình phá kỷ lục và chứng kiến sự chuyển mình của quần vợt.

  

🎾 Djokovic chưa muốn giải nghệ, noi gương Ronaldo

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng Novak Djokovic, huyền thoại quần vợt số 1 lịch sử từng sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, đã xuống phong độ và nên giải nghệ để nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, Djokovic kiên quyết tiếp tục thi đấu với đam mê và quyết tâm cao độ. Anh lấy cảm hứng từ các biểu tượng thể thao như Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

Djokovic (bên phải) chưa giải nghệ vì muốn noi gương Ronaldo (bên trái)

Djokovic (bên phải) chưa giải nghệ vì muốn noi gương Ronaldo (bên trái)

Djokovic từng chia sẻ tại giải Six Kings Slam 2025 ở Arab Saudi: "Sự bền bỉ là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Tôi muốn biết bản thân có thể đi xa đến đâu. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tom Brady vẫn thi đấu đỉnh cao dù đã ngoài 40 tuổi. Họ là nguồn cảm hứng của tôi".

Cả Djokovic và Ronaldo đều là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng không ngừng nghỉ để phá vỡ các kỷ lục. Djokovic hiện chỉ còn thiếu một Grand Slam nữa để vượt qua kỷ lục của Margaret Court và trở thành tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất lịch sử.

🔥 Nole muốn song hành để trải nghiệm sự thay đổi của quần vợt

Dù năm 2025 chưa giành thêm danh hiệu lớn nào và có phần sa sút trước các tay vợt trẻ như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner, Djokovic vẫn mong muốn tiếp tục thi đấu để chứng kiến sự đổi mới và phát triển của môn quần vợt hiện đại.

Djokovic cũng bày tỏ sự thất vọng với việc quần vợt đang trì trệ trong đổi mới, và muốn là một phần của sự chuyển mình lớn trong những năm tới nhằm duy trì sự hấp dẫn, sự chuyển giao giữa thế hệ cũ và mới.

Như Ronaldo vẫn duy trì sự nghiệp bóng đá ở đỉnh cao sau 40 tuổi, Djokovic cũng xem đây là hình mẫu truyền cảm hứng để anh tiếp tục cống hiến và chiến đấu trên sân. Anh tự tin nói: "Tennis có thể sẽ trải qua thay đổi lớn, và tôi muốn là một phần của sự thay đổi đó".

Bài học từ Ronaldo minh chứng cho lòng bền bỉ, sự tận tụy và khát khao chiến thắng, những yếu tố mà Djokovic đang sử dụng làm "bình phong" để vượt qua mọi hoài nghi về phong độ và tuổi tác.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Dự đoán tennis "Siêu Grand Slam": Alcaraz tranh 6 triệu USD với Sinner, Djokovic gặp Fritz
Dự đoán tennis "Siêu Grand Slam": Alcaraz tranh 6 triệu USD với Sinner, Djokovic gặp Fritz

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Chung kết Six Kings Slam 2025 hứa hẹn bùng nổ khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner chạm trán vì ngôi vương 6 triệu USD,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2025 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Novak Djokovic Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN