Djokovic được khuyên nên giải nghệ, muốn lấy Ronaldo làm tấm gương

🎾 Djokovic chưa muốn giải nghệ, noi gương Ronaldo

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng Novak Djokovic, huyền thoại quần vợt số 1 lịch sử từng sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, đã xuống phong độ và nên giải nghệ để nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, Djokovic kiên quyết tiếp tục thi đấu với đam mê và quyết tâm cao độ. Anh lấy cảm hứng từ các biểu tượng thể thao như Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

Djokovic (bên phải) chưa giải nghệ vì muốn noi gương Ronaldo (bên trái)

Djokovic từng chia sẻ tại giải Six Kings Slam 2025 ở Arab Saudi: "Sự bền bỉ là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Tôi muốn biết bản thân có thể đi xa đến đâu. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tom Brady vẫn thi đấu đỉnh cao dù đã ngoài 40 tuổi. Họ là nguồn cảm hứng của tôi".

Cả Djokovic và Ronaldo đều là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng không ngừng nghỉ để phá vỡ các kỷ lục. Djokovic hiện chỉ còn thiếu một Grand Slam nữa để vượt qua kỷ lục của Margaret Court và trở thành tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất lịch sử.

🔥 Nole muốn song hành để trải nghiệm sự thay đổi của quần vợt

Dù năm 2025 chưa giành thêm danh hiệu lớn nào và có phần sa sút trước các tay vợt trẻ như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner, Djokovic vẫn mong muốn tiếp tục thi đấu để chứng kiến sự đổi mới và phát triển của môn quần vợt hiện đại.

Djokovic cũng bày tỏ sự thất vọng với việc quần vợt đang trì trệ trong đổi mới, và muốn là một phần của sự chuyển mình lớn trong những năm tới nhằm duy trì sự hấp dẫn, sự chuyển giao giữa thế hệ cũ và mới.

Như Ronaldo vẫn duy trì sự nghiệp bóng đá ở đỉnh cao sau 40 tuổi, Djokovic cũng xem đây là hình mẫu truyền cảm hứng để anh tiếp tục cống hiến và chiến đấu trên sân. Anh tự tin nói: "Tennis có thể sẽ trải qua thay đổi lớn, và tôi muốn là một phần của sự thay đổi đó".

Bài học từ Ronaldo minh chứng cho lòng bền bỉ, sự tận tụy và khát khao chiến thắng, những yếu tố mà Djokovic đang sử dụng làm "bình phong" để vượt qua mọi hoài nghi về phong độ và tuổi tác.