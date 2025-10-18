Trực tiếp bóng đá Man City - Everton: Khó cản Haaland (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 18/10 | Etihad Man Ctiy 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man Ctiy vs Everton Everton Điểm Donnarumma Nunes Dias Gvardiol O’Reilly Nico Savinho Reijnders Foden Doku Haaland Điểm Pickford O'Brien Keane Tarkowski Mykolenko Gueye Garner Ndiaye Dewsbury Hall McNeill Beto Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man Ctiy Man Ctiy Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury Hall, McNeill, Beto

Man City bay cao với Erling Haaland

Man City đang phong độ cực cao với thành tích bất bại 7 trận gần đây, trong đó họ giành 5 chiến thắng. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh, họ vùi dập Burnley với tỉ số đậm 5-1. Cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến Erling Haaland, số 9 của Man City hiện dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh với 9 pha lập công.

Thành tích đối đầu

Về đối đầu, Man City bất bại trong 17 lần gặp Everton gần nhất (thắng 14, hòa 3) và đối thủ vùng Merseyside chưa từng thắng tại Etihad kể từ năm 2010. HLV David Moyes của Everton cũng toàn thua trong 8 lần gần nhất dẫn quân tới sân đấu này.