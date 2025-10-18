Trực tiếp bóng đá Man City - Everton: Khó cản Haaland (Ngoại hạng Anh)
(21h, 18/10) Haaland đang có phong độ cực cao và đó là bài toán khó cho hàng thủ của Everton.
Premier League | 21h, 18/10 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Gvardiol
O’Reilly
Nico
Savinho
Reijnders
Foden
Doku
Haaland
Điểm
Pickford
O'Brien
Keane
Tarkowski
Mykolenko
Gueye
Garner
Ndiaye
Dewsbury Hall
McNeill
Beto
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City bay cao với Erling Haaland
Man City đang phong độ cực cao với thành tích bất bại 7 trận gần đây, trong đó họ giành 5 chiến thắng. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh, họ vùi dập Burnley với tỉ số đậm 5-1. Cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến Erling Haaland, số 9 của Man City hiện dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh với 9 pha lập công.
Thành tích đối đầu
Về đối đầu, Man City bất bại trong 17 lần gặp Everton gần nhất (thắng 14, hòa 3) và đối thủ vùng Merseyside chưa từng thắng tại Etihad kể từ năm 2010. HLV David Moyes của Everton cũng toàn thua trong 8 lần gần nhất dẫn quân tới sân đấu này.
Hai ông lớn Man City và Arsenal sẽ bước vào vòng 8 Ngoại hạng Anh với sự tự tin cao độ. Đây là cơ hội để họ bứt phá trong cuộc đua cam go này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2025 16:06 PM (GMT+7)