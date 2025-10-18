Trực tiếp bóng đá Torino - Napoli: Chờ Hojlund - De Bruyne tỏa sáng (Serie A)

Serie A | 23h, 18/10 | Olimpico di Torino Torino 0 - 0 Napoli (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Torino vs Napoli Napoli Điểm Israel Lazaro Coco Maripan Biraghi Casadei Asllani Tameze Ngonge Vlasic Simeone Điểm Meret Di Lorenzo Beukema Jesus Spinazzola Gilmour Neres Anguissa McTominay De Bruyne Hojlund Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Torino Torino Napoli Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Israel, Lazaro, Coco, Maripan, Biraghi, Casadei, Asllani, Tameze, Ngonge, Vlasic, Simeone Meret, Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola, Gilmour, Neres, Anguissa, McTominay, De Bruyne, Hojlund

Napoli thể hiện bản lĩnh kiên cường

Thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường vốn có dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte, Napoli đã ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia. Bị dẫn bàn khi trận đấu gần đi đến hồi kết tại sân Stadio Maradona, Napoli đã gỡ hòa nhờ cú đánh đầu cận thành của Frank Anguissa.

Sau đó, Rasmus Hojlund tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng bằng bàn thắng quyết định ở phút 75. Chiến thắng này diễn ra ngay sau khi Napoli giành được thắng lợi đầu tiên tại Champions League kể từ năm 2023, khi họ vượt qua Sporting Lisbon nhờ cú đúp của Hojlund.

Đội khách vượt trội đối đầu

Xét về thành tích đối đầu, Napoli đã thắng 8 trong 10 lần chạm trán gần nhất với Torino tại Turin - chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 6 trận gần đây. Lịch sử cho thấy họ hoàn toàn có thể tự tin với mục tiêu 3 điểm.