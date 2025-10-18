Trực tiếp bóng đá Torino - Napoli: Chờ Hojlund - De Bruyne tỏa sáng (Serie A)
(23h, 18/10, vòng 7 Serie A) Torino đặt mục tiêu gây sốc cho đội đầu bảng Napoli. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng bởi đội khách đang có bộ đôi Hojlund - De Bruyne đạt phong độ cao.
Serie A | 23h, 18/10 | Olimpico di Torino
Israel
Lazaro
Coco
Maripan
Biraghi
Casadei
Asllani
Tameze
Ngonge
Vlasic
Simeone
Meret
Di Lorenzo
Beukema
Jesus
Spinazzola
Gilmour
Neres
Anguissa
McTominay
De Bruyne
Hojlund
Napoli thể hiện bản lĩnh kiên cường
Thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường vốn có dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte, Napoli đã ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia. Bị dẫn bàn khi trận đấu gần đi đến hồi kết tại sân Stadio Maradona, Napoli đã gỡ hòa nhờ cú đánh đầu cận thành của Frank Anguissa.
Sau đó, Rasmus Hojlund tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng bằng bàn thắng quyết định ở phút 75. Chiến thắng này diễn ra ngay sau khi Napoli giành được thắng lợi đầu tiên tại Champions League kể từ năm 2023, khi họ vượt qua Sporting Lisbon nhờ cú đúp của Hojlund.
Đội khách vượt trội đối đầu
Xét về thành tích đối đầu, Napoli đã thắng 8 trong 10 lần chạm trán gần nhất với Torino tại Turin - chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 6 trận gần đây. Lịch sử cho thấy họ hoàn toàn có thể tự tin với mục tiêu 3 điểm.
