Thần đồng 18 tuổi hạ số 1 bi-a thế giới, đội của Hoàng "Sao" thắng "như chẻ tre"

🌟 Ngôi sao 19 tuổi rực sáng, thắng số 1 thế giới

Tại giải billiards Reyes Cup 2025 đang diễn ra ở Philippines, AJ Manas, tay cơ 18 tuổi đầy tài năng của Philippines, đã thi đấu xuất sắc, giúp tuyển châu Á áp đảo tuyệt đối đội tuyển Thế giới với tỷ số 7-0 ngay trong ngày thi đấu thứ hai.

AJ Manas (người đang giơ tay) có trận thắng 5-4 nghẹt thở trước số 1 thế giới Fedor Gorst hôm 17/10

Manas thắng cả ba trận đấu của mình, dưới sự chứng kiến của huyền thoại Efren "Bata" Reyes. Sự tự tin và kỹ thuật điêu luyện của Manas khiến tất cả phải ngưỡng mộ và quên đi mọi nghi ngờ về năng lực của chàng trai trẻ.

Những trận đấu căng thẳng như khi Manas đánh bại ngôi số 1 thế giới Fedor Gorst ở ván quyết định 5-4 khiến người hâm mộ trầm trồ và tự hào.

Đội trưởng tuyển châu Á, Francisco Bustamante, nhận xét: "Tuyển Châu Á đang rất mạnh, mỗi người đều thi đấu giỏi và phối hợp ăn ý. Hiện tại không ai có thể cản được chúng tôi".

💪 Dương Quốc Hoàng cùng đồng đội tiến gần chức vô địch

Góp công quan trọng cho thành công của tuyển châu Á còn có tay cơ Việt Nam Dương Quốc Hoàng. Anh cùng Johann Chua đã giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước cặp đôi Fedor Gorst – Skylar Woodward, tạo bước ngoặt cho đội trong ngày thi đấu mở màn.

Dương Quốc Hoàng (bên trái ngoài cùng) đang cùng đội tuyển châu Á chơi áp đảo đội Thế giới tại Reyes Cup

Đội tuyển châu Á đang dẫn trước tuyển Thế giới 7-0 và hiện chỉ còn cách chức vô địch 4 điểm trong thể thức "race to 11". Chiến thắng trắng chưa từng có trong lịch sử Reyes Cup là hoàn toàn khả thi nếu các tay cơ duy trì phong độ hiện tại.

Đội hình tuyển châu Á bao gồm AJ Manas, Carlo Biado, Johann Chua (Philippines), Aloysius Yapp (Singapore) và Dương Quốc Hoàng (Việt Nam). Reyes Cup 2025 diễn ra từ ngày 16-19/10. Sau khi thắng tuyển châu Âu 11-6 năm ngoái, năm nay đội châu Á đang hướng tới bảo vệ ngôi vô địch theo cách thuyết phục nhất.