Trực tiếp bóng đá Barcelona - Girona: Bắt nạt hàng xóm lấy lại khí thế (La Liga)
(21h15, 18/10, vòng 9 La Liga) Barcelona sau 2 trận thua liên tiếp giờ được gặp đội bóng hàng xóm Girona đang đứng trong nhóm xuống hạng.
Laliga | 21h15, 18/10 | Estadi Olímpic Lluís Companys
Szczęsny
Balde
García
Cubarsí
Koundé
De Jong
Pedri
Roony
Fermín Lopez
Lamine Yamal
Rashford
Gazzaniga
Blind
Reis
Martínez
Moreno
Witsel
Solís
Rincón
Roca
Vanat
Asprilla
Barca tìm lại cảm giác chiến thắng
2 trận thua liên tiếp trước PSG và Sevilla đã khiến Barcelona mất vị trí ở cả mặt trận Champions League lẫn La Liga. Barca đang xếp thứ 2 trên BXH La Liga trong khi đã tụt hạng ở Cúp C1 sau khi thắng Newcastle 2-0 ở lượt đấu đầu tiên.
Dù vậy họ vẫn mạnh hơn Girona và có được sự trở lại của Lamine Yamal sau chấn thương. Đáng chú ý là với sự vắng mặt của cả Robert Lewandowski, Ferran Torres lẫn Dani Olmo, Marcus Rashford có thể phải lên đá tiền đạo cắm.
Girond trầy chật
Hạ Valencia 2-1 ở vòng đấu trước vẫn chưa đưa Girona thoát nổi khu vực "đèn đỏ". Đó là thắng lợi đầu tiên sau 8 trận chỉ biết đến hòa và thua, và đội bóng này đang đối mặt một loạt chấn thương: Juan Carlos, David López, Ricard Artero, Donny van de Beek và Alejandro Frances chắc chắn nghỉ trận này; Viktor Tsygankov, Abel Ruiz và Azzedine Ounahi chưa rõ khả năng thi đấu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2025 16:07 PM (GMT+7)