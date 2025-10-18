Trực tiếp bóng đá Barcelona - Girona: Bắt nạt hàng xóm lấy lại khí thế (La Liga)

Laliga | 21h15, 18/10 | Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona 0 - 0 Girona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Girona Girona Điểm Szczęsny Balde García Cubarsí Koundé De Jong Pedri Roony Fermín Lopez Lamine Yamal Rashford Điểm Gazzaniga Blind Reis Martínez Moreno Witsel Solís Rincón Roca Vanat Asprilla Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Girona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Szczęsny, Balde, García, Cubarsí, Koundé, De Jong, Pedri, Roony, Fermín Lopez, Lamine Yamal, Rashford Gazzaniga, Blind, Reis, Martínez, Moreno, Witsel, Solís, Rincón, Roca, Vanat, Asprilla

Barca tìm lại cảm giác chiến thắng

2 trận thua liên tiếp trước PSG và Sevilla đã khiến Barcelona mất vị trí ở cả mặt trận Champions League lẫn La Liga. Barca đang xếp thứ 2 trên BXH La Liga trong khi đã tụt hạng ở Cúp C1 sau khi thắng Newcastle 2-0 ở lượt đấu đầu tiên.

Dù vậy họ vẫn mạnh hơn Girona và có được sự trở lại của Lamine Yamal sau chấn thương. Đáng chú ý là với sự vắng mặt của cả Robert Lewandowski, Ferran Torres lẫn Dani Olmo, Marcus Rashford có thể phải lên đá tiền đạo cắm.

Girond trầy chật

Hạ Valencia 2-1 ở vòng đấu trước vẫn chưa đưa Girona thoát nổi khu vực "đèn đỏ". Đó là thắng lợi đầu tiên sau 8 trận chỉ biết đến hòa và thua, và đội bóng này đang đối mặt một loạt chấn thương: Juan Carlos, David López, Ricard Artero, Donny van de Beek và Alejandro Frances chắc chắn nghỉ trận này; Viktor Tsygankov, Abel Ruiz và Azzedine Ounahi chưa rõ khả năng thi đấu.