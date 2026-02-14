Video bóng đá Rennes - PSG: Quả bóng vàng lập công, kết quả ngỡ ngàng (Ligue 1)

Tiếp đón đối thủ khó chịu Rennes, PSG buộc phải thắng để duy trì ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, tham vọng của nhà đương kim vô địch đã bị dội "gáo nước lạnh" sau 34 phút thi đấu. Không chỉ tấn công bế tắc, họ còn bị đội chủ nhà chọc thủng lưới nhờ công của Tamari.

PSG thua sốc dù Dembele ghi bàn

Bước sang hiệp 2, PSG dâng cao đội hình để gây sức ép về phía khung thành Rennes. Đó cũng là lúc họ dính đòn "hồi mã thương". Phút 69, Lepaul giúp Rennes nâng tỷ số lên 2-0.

2 phút sau, Ousmane Dembele thắp lại hy vọng giành điểm cho PSG bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tuy nhiên, thầy trò HLV Luis Enrique không thể chặn đà thăng hoa của đội chủ nhà. Phút 81, Embolo tỏa sáng, ấn định chiến thắng bất ngờ 3-1 nghiêng về Rennes.

Với 51 điểm/22 trận, PSG vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 nhưng đối diện nguy cơ bị Lens (49 điểm/21 trận) vượt mặt.

Chung cuộc: Rennes 3-1 PSG

Ghi bàn (Kiến tạo):

Rennes: Tamari 34', Lepaul 69' (Szymanski), Embolo 81' (Blas)

PSG: Dembele 71'

Đội hình xuất phát:

Rennes: Samba, Nagida, Brassier, Rouault, Merlin, Rongier, Camara, Nordin, Szymanski, Tamari, Lepaul

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia