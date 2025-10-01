Trực tiếp bóng đá Monaco - Man City: Chủ nhà khó cản Haaland (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 2/10 | Louis II Monaco 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Monaco vs Man City Man City Điểm Kohn Vanderson Dier Kehrer Henrique Akliouche Coulibaly Teze Fati Balogun Biereth Điểm Donnarumma Nunes Stones Gvardiol O'Reilly Nico Gonzalez Bobb Bernardo Silva Reijnders Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Monaco Monaco Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kohn, Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique, Akliouche, Coulibaly, Teze, Fati, Balogun, Biereth Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Nico Gonzalez, Bobb, Bernardo Silva, Reijnders, Doku, Haaland

Man City đang có phong độ cao với 5 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận thua ngược Brighton. Trước thềm chuyến hành quân đến Monaco, thầy trò HLV Pep Guardiola vùi dập 5-1 tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Erling Haaland tiếp tục phong độ cao với 1 bàn & 1 kiến tạo.

Trong khi đó Monaco đã thua 2/3 trận gần nhất và cả 2 trận thua đều với tỷ số đậm. Tuy nhiên Monaco vẫn có phong độ rất tốt trên sân nhà với 8 thắng 1 hòa trong 9 trận gần nhất tại Stade de Louis II.