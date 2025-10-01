Trực tiếp bóng đá Monaco - Man City: Chủ nhà khó cản Haaland (Cúp C1)
(2h, 2/10, vòng bảng Champions League) Erling Haaland đang có phong độ rất cao với 9 bàn ở mọi đấu trường mùa này.
C1 - Champions League | 2h, 2/10 | Louis II
Điểm
Kohn
Vanderson
Dier
Kehrer
Henrique
Akliouche
Coulibaly
Teze
Fati
Balogun
Biereth
Điểm
Donnarumma
Nunes
Stones
Gvardiol
O'Reilly
Nico Gonzalez
Bobb
Bernardo Silva
Reijnders
Doku
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City đang có phong độ cao với 5 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận thua ngược Brighton. Trước thềm chuyến hành quân đến Monaco, thầy trò HLV Pep Guardiola vùi dập 5-1 tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Erling Haaland tiếp tục phong độ cao với 1 bàn & 1 kiến tạo.
Trong khi đó Monaco đã thua 2/3 trận gần nhất và cả 2 trận thua đều với tỷ số đậm. Tuy nhiên Monaco vẫn có phong độ rất tốt trên sân nhà với 8 thắng 1 hòa trong 9 trận gần nhất tại Stade de Louis II.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2025 17:50 PM (GMT+7)