Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1)

C1 - Champions League | 23h45, 1/10 | Lotto Park Union SG 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Union SG vs Newcastle Newcastle Điểm Scherpen Sykes Burgess Mac Allister Khalaily Rasmussen Zorgane Niang El Hadj Rodríguez David Điểm Pope Trippier Thiaw Burn Hall Guimarães Tonali Joelinton Elanga Gordon Woltemade Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Union SG Union SG Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Scherpen, Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaily, Rasmussen, Zorgane, Niang, El Hadj, Rodríguez, David Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Woltemade

Newcastle tìm điểm số đầu tiên

Newcastle trở lại đấu trường Champions League sau một mùa vắng bóng nhưng thua Barca 1-2 trên sân nhà. Do đó trận đấu đêm nay là cơ hội cho họ có điểm số đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Đoàn quân của HLV Eddie Howe vừa thua ngược sát nút trước Arsenal và trước chuyến đi Bỉ, họ đang có mạch 8 trận liên tiếp không thắng trên sân khách ở mọi đấu trường. Mới đây lực lượng của Newcastle có thêm tổn thất với chấn thương của Tino Livramento, trong khi trước đó họ đã mất Yoane Wissa, Jacob Ramsey và Fabian Schar.

Union SG mơ tiếp tục gây bất ngờ

Chức vô địch Bỉ mùa 2024/25 đã chấm dứt khoảng 90 năm chờ đợi danh hiệu VĐQG cho Union SG, và họ đã có trận ra quân vòng bảng Cúp C1 vô cùng mỹ mãn khi bất ngờ hạ gục PSV 3-1 ngay tại Eindhoven. Union SG đã có kinh nghiệm ở cúp châu Âu khi 3 mùa trước đó họ đều góp mặt ở Europa League.