Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1)
(23h45, 1/10, vòng bảng Champions League) Newcastle nhắm tới điểm số đầu tiên trên đất Bỉ sau khi đã thua Barcelona ở lượt đầu.
C1 - Champions League | 23h45, 1/10 | Lotto Park
Điểm
Scherpen
Sykes
Burgess
Mac Allister
Khalaily
Rasmussen
Zorgane
Niang
El Hadj
Rodríguez
David
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Burn
Hall
Guimarães
Tonali
Joelinton
Elanga
Gordon
Woltemade
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Newcastle tìm điểm số đầu tiên
Newcastle trở lại đấu trường Champions League sau một mùa vắng bóng nhưng thua Barca 1-2 trên sân nhà. Do đó trận đấu đêm nay là cơ hội cho họ có điểm số đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn.
Đoàn quân của HLV Eddie Howe vừa thua ngược sát nút trước Arsenal và trước chuyến đi Bỉ, họ đang có mạch 8 trận liên tiếp không thắng trên sân khách ở mọi đấu trường. Mới đây lực lượng của Newcastle có thêm tổn thất với chấn thương của Tino Livramento, trong khi trước đó họ đã mất Yoane Wissa, Jacob Ramsey và Fabian Schar.
Union SG mơ tiếp tục gây bất ngờ
Chức vô địch Bỉ mùa 2024/25 đã chấm dứt khoảng 90 năm chờ đợi danh hiệu VĐQG cho Union SG, và họ đã có trận ra quân vòng bảng Cúp C1 vô cùng mỹ mãn khi bất ngờ hạ gục PSV 3-1 ngay tại Eindhoven. Union SG đã có kinh nghiệm ở cúp châu Âu khi 3 mùa trước đó họ đều góp mặt ở Europa League.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2025 15:47 PM (GMT+7)