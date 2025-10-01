Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Newcastle United

(23h45, 1/10, vòng bảng Champions League) Newcastle nhắm tới điểm số đầu tiên trên đất Bỉ sau khi đã thua Barcelona ở lượt đầu.

  

C1 - Champions League | 23h45, 1/10 | Lotto Park

Union SG
Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1) - 1
Scherpen, Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaily, Rasmussen, Zorgane, Niang, El Hadj, Rodríguez, David
Trực tiếp bóng đá Union SG - Newcastle: Đi tìm điểm đầu tiên trên đất khách (Cúp C1) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Woltemade

Newcastle tìm điểm số đầu tiên

Newcastle trở lại đấu trường Champions League sau một mùa vắng bóng nhưng thua Barca 1-2 trên sân nhà. Do đó trận đấu đêm nay là cơ hội cho họ có điểm số đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Đoàn quân của HLV Eddie Howe vừa thua ngược sát nút trước Arsenal và trước chuyến đi Bỉ, họ đang có mạch 8 trận liên tiếp không thắng trên sân khách ở mọi đấu trường. Mới đây lực lượng của Newcastle có thêm tổn thất với chấn thương của Tino Livramento, trong khi trước đó họ đã mất Yoane Wissa, Jacob Ramsey và Fabian Schar.

Union SG mơ tiếp tục gây bất ngờ

Chức vô địch Bỉ mùa 2024/25 đã chấm dứt khoảng 90 năm chờ đợi danh hiệu VĐQG cho Union SG, và họ đã có trận ra quân vòng bảng Cúp C1 vô cùng mỹ mãn khi bất ngờ hạ gục PSV 3-1 ngay tại Eindhoven. Union SG đã có kinh nghiệm ở cúp châu Âu khi 3 mùa trước đó họ đều góp mặt ở Europa League.

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 15:47 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN